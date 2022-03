Hadia Tajik går av som arbeids- og sosialminister

Tajiks avgang kommer etter at VG avslørte hvordan hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri tok i bruk. Hun fortsetter likevel som nestleder i Arbeiderpartiet.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) holder en pressekonferanse om avgangen nå klokken 14. Der starter hun med å fortelle om den viktige jobben hun har startet på som statsråd.

– Og nettopp fordi det arbeidet her er så avgjørende, så vi jeg ikke tillate at feil jeg begikk for 15 år siden skal stå i veien for dette arbeidet, eller for regjeringen.

Tajik forteller at hun daglig nå får spørsmål om sin bruk av pendlerbolig.

– Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sier Tajik.

Hun påpeker at ingen har krav på tillit, og at alle kan gjøre feil, men at det som er øverste sjef for arbeidspolitikk er avhengig av tillit.

– Det er mange andre som kan være arbeidsminister, sier hun.

Den erfarne politikeren forteller at hun i dag har varslet statsminister Jonas Gahr Støre at hun ønsket å gå av. Det aksepterte han.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av.

Opplyste ikke arbeidsgiver

Eks-statsråden har selv sagt at hun hadde «en intensjon» om å leie kjellerleiligheten, før hun fant ut at hun heller skulle bo hos foreldrene. Hun har oppgitt at hun hadde månedlige utgifter hos foreldrene.

Tajik opplyste ikke arbeidsgiver om at hun ikke benyttet seg av leiekontrakten.

Flere politikere har krevd tydeligere svar fra Tajik. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål hun vil ha svar på.

– Frem til nå har det fremstått som Hadia Tajik har hatt tillit hos sin sjef, Jonas Gahr Støre. Veldig få har ytret seg i Arbeiderpartiet, sier VGs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen.

Tidligere denne uken gikk ledelsen i LO hardt ut mot Tajik og krevde tydeligere svar fra statsråden for å gjenopprette tilliten.

– Det vi har sett utover uka er at Hadia Tajik er blitt gradvis mer ydmyk, men i mindre grad erkjent at hun har gjort feil, sier Aglen som trekker frem kritikken fra LO-toppene som et vendepunkt i saken:

Mandag gikk LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum ut i VG og sa at de krevde svar fra Hadia Tajik i pendlerboligsaken «for å gjenopprette tilliten».

– Etter det var det en langt mer ydmyk Tajik som fortalte til VG at hun beklaget, sier Aglen.

Dette er saken:

Da Ap-nestlederen Hadia Tajik (Ap) søkte om sin første pendlerbolig i 2006, fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av den fordi hun ikke hadde andre boligutgifter.

Da sendte hun inn en leiekontrakt for en kjellerleilighet i Rogaland til Statsministerens kontor, og fikk deretter innvilget en skattefri pendlerbolig. Denne kontrakten ble imidlertid altså aldri brukt.

Tajik bodde altså aldri i kjellerleiligheten, og betalte aldri leie, selv om hun meldte flytting i folkeregisteret.

Ap-nestlederen har selv opplyst at hun pendlet til foreldrene sine, og at hun betalte boutgifter der.

Hun har på den andre siden ikke kunnet dokumentere disse utgiftene.

Her kan du se en tidslinje over Tajik-saken:

Ropstad vil ikke kommentere

Ifølge den ubrukte leiekontrakten skulle Tajik ha betalt sin første husleie 1. desember i 2006. Dette ble aldri gjort, selv om hun leverte kontrakten til SMK ti dager senere.

Jusprofessor Erik Røsæg, som har skrevet doktorgrad om kontraktsrett, har tidligere påpekt overfor VG at kontrakten dermed var brutt:

– Avtalen var misligholdt da Tajik leverte den til Statsministerens kontor, har jusprofessoren uttalt.

Tidligere statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som selv gikk av som både minister og partileder etter den såkalte gutterom-saken, ønsker ikke å kommentere Hadia Tajiks avgang:

- Takk for muligheten, men lar være, skriver Ropstad i en sms til VG.