SVARER: For første gang møter Hadia Tajik til et fysisk intervju om sin pendlerboligsak.

Tajik til VG: Anslår hun betalte «noen tusenlapper» i måneden til foreldrene

Etter ukevis med spørsmål fra VG og politikere, gir Hadia Tajik nå sine svar om pendlerboligen hun fikk skattefritt fra 2006–2010.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter at VG avslørte at Tajik fikk skattefri pendlerbolig med en leiekontrakt hun aldri tok i bruk, har det blitt stilt en rekke spørsmål om hun kan dokumentere utgiftene hun sier hun hadde til foreldrene sine i årene 2006–2010.

Det kan hun fortsatt ikke.

Men i dette VG-intervjuet gir Ap-nestlederen for første gang:

Et anslag på hvor mye hun sier hun betalte foreldrene sine da hun fikk skattefri pendlerbolig.

En innrømmelse av at hun trolig har feildatert leiekontrakten hun leverte til Statsministerens kontor.

Den konkrete summen hun vil betale i frivillig skatt for årene med skattefri pendlerbolig.

Vil skjerme sin familie

Tajik møter VG på sitt kontor etter et sentralstyremøte i Ap, der hun har blitt stilt til veggs av toppene i Ap og svart at hun har «feilvurdert denne saken fullstendig».

Men det første Tajik sier etter å ha satt seg ned med VG på sitt kontor, handler om hvorfor hun i ukesvis har unnlatt å svare på spørsmål:

– Det handler om at det er spørsmål som ligger langt tilbake i tid, og jeg vil at alt jeg svarer skal være dokumentert og skikkelig. Men det handler også mye om at deler av det dere spør om, handler om familien min. De er ikke offentlige personer, mens jeg er det. Jeg har alltid vært opptatt av å skjerme dem.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg har skuffet folk, for jeg er veldig opptatt av å være skikkelig og redelig.

LANG DAG PÅ JOBB: Mandag rakk Tajik både å bli utfordret av LO, delta i sentralstyremøte i Arbeiderpartiet og gjennomføre et langt intervju med VG om pendlerboligene hun hadde fra 2006–2010.

– Noen tusenlapper i måneden

VG avslørte sist søndag at Tajik fikk skattefri pendlerbolig på bakgrunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av da hun ble politisk rådgiver i 2006.

For å få skattefri pendlerbolig må man ha boligutgifter fra hjemstedet. Tajik forteller at selv om hun ikke betalte leie på kontrakten hun leverte inn, hadde hun boligutgifter hjemme hos foreldrene sine – og derfor krav på skattefri pendlerbolig.

– Vi satte ikke opp en skriftlig avtale, men jeg bidro både når jeg var hjemme og ved kontooverføringer mens jeg var i Oslo. Det var ikke jeg som betalte strømregninger eller andre faste regninger, men jeg vet at mine økonomiske bidrag også gikk med til dette. Etter at jeg fikk god inntekt som politisk rådgiver ble det naturlig at jeg tok min del av utgiftene.

Dette har hun imidlertid ikke klart å dokumentere.

Arbeidsministeren sier at hun «oppriktig har prøvd», men at hun fortsatt ikke har noe dokumentasjon. Men nå kommer hun for første gang med et anslag på hvor store bidragene hjemme var.

– Mitt beste anslag er at det er snakk om noen tusenlapper i måneden og at det i perioder har vært mer enn dette og i perioder har vært mindre enn dette. Det dreier seg om løpende utgifter og utstyr til hjemmet. Jeg har vært med på å dekke ting som er vanlig utstyr til hjemmet i løpet av denne perioden.

Usikker på bakgrunnen for Tajik-saken? Se en oppsummering her (artikkelen fortsetter under tidslinjen):

Ingen konkrete eksempler

– Du sier altså løpende utgifter og utstyr til hjemmet. Hva kan det være, typ en støvsuger?

Tajik rister på hodet.

– Husker du ikke noe som helst, eksempelvis noe du var stolt av å kunne bidra med hjemme?

– Jeg har vært opptatt av at denne saken ikke bare handler om meg og mitt liv, men også familien min sitt liv. Jeg er en offentlig person. Mine familiemedlemmer er ikke det.

– Men du må jo kunne huske én konkret ting som det er mulig å fortelle offentligheten om, som ikke er så privat at det vil være utleverende for familien din å snakke om?

– Hva dokumenterer det i så fall? spør Tajik tilbake til VGs journalister.

– Det er jo snakk om troverdighet; folk kan se «ok, det var i hvert fall konkret». Så kan de vurdere om de vil feste lit til det eller ikke?

– Jeg tror jeg velger de ordene som jeg allerede har valgt i omtalen av hva slags utgifter det er snakk om.

Tajik sier at hun har snakket med foreldrene sine, og at de husker det samme som henne.

Ap-nestlederen forteller også at hun har ringt banken sin, og at hun der ikke kan få bankkontooverføringer så langt tilbake i tid. Lovkravet er oppbevaring av slike opplysninger i ti år. Det siste banken kan se av Tajiks kontooppføringer er tilbake til 31. august 2010, forteller hun.

TRE OG ET HALVT ÅR: Tajik hadde skattefri pendlerbolig fra desember 2006 til sommeren 2010.

– Jeg kan jo ikke ha signert på den dagen

Etter den første avsløringen om Tajiks pendlerbolig, var et av de sentrale spørsmålene om kontrakten hun hadde levert til Statsministerens kontor var tilbakedatert.

Hvis hun allerede 30. november visste at hun skulle betale 3000 kroner i måneden for å leie en leilighet, hvorfor skulle hun 1. desember krysse av for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet?

FØRSTE SØKNAD: Dette er den opprinnelige søknaden Tajik sendte for å få pendlerbolig. Her sier hun at hun må ha krysset av feil.

– Har grublet mye på den datoen

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet der er rett, sa Tajik sist søndag.

Siden Tajik kom med denne uttalelsen, har hun etter gjentatte spørsmål undersøkt når hun meldte flytting til kjellerleiligheten og slik funnet ut mer om hendelsesforløpet.

På fredag kunne Tajik så dokumentere at hun hadde meldt flytting til kjellerleiligheten allerede kvelden 1. desember – før hun hadde fått et brev fra Statsministerens kontor (SMK) om at hun måtte skatte av pendlerboligen hvis hun ikke hadde boligutgifter hjemme.

Tajik sa samtidig at hun må ha krysset av feil i skjemaet der hun skrev at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

Men fredag viste hun også hvordan hun tidlig på dagen 1. desember oppga en tredje adresse på et annet skjema til regjeringen. Adressen var hverken hos foreldrene eller i kjellerleiligheten.

Det forklarer hun med at det var flere steder som var aktuelle for henne å leie.

Info Forvirret av den tredje adressen? Tajik forklarer at faren hennes hjalp henne med å finne et sted å leie i Rogaland da hun ble ansatt som politisk rådgiver. Kjellerleiligheten hun signerte leiekontrakt på var én av dem. Men faren skal også ha undersøkt andre adresser, ifølge Ap-nestlederen. En av disse oppga hun til regjeringen på dagtid 1. desember. Tajik forklarer at hun senere, trolig samme dag, fikk kontramelding på at hun ikke kunne leie der likevel. På kvelden 1. desember folkeregistrerte hun seg så i kjellerleiligheten til foreldrenes tidligere naboer. Spørsmålet hun stilles nå, er om datoen på kontrakten til kjellerleiligheten (30. november) kan være riktig, når hun dagen etterpå oppga en annen adresse. Vis mer

– På det tidspunktet du oppgir den tredje adressen, skal du ifølge kontrakten du senere leverer allerede ha inngått en avtale om å leie en bolig?

– Jeg har også grublet mye på den datoen der, og jeg skulle ønske at jeg hadde bedre forklaringer på det. Jeg er ikke sikker på når den signaturen ble skrevet under, men jeg kan jo ikke ha signert på den dagen, selv om det står 30. november på kontrakten. For da ville jeg ikke oppgitt en annen adresse 1. desember.

– Men noen ganger er det jo ikke uvanlig å få en kontrakt med en dato på, som du ikke nødvendigvis går inn og retter. Det kan kanskje være at jeg og utleier ikke har signert samme dag. Jeg har ikke en bedre forklaring, selv om jeg gjerne skulle ønske det, legger hun til.

ANDRE SØKNAD: Etter at Tajik sendte inn en leiekontrakt til Statsministerens kontor, ble søknaden hennes endret.

– Det var uryddig av meg

– Du sier at det ikke er uvanlig å signere en kontrakt med en annen dato enn det som er oppgitt i kontrakten. Det går an å bare å stryke over og skrive rett dato, da?

– Ja, det gjør det. Det hadde spart meg for veldig masse. Det kan kanskje være at jeg og utleier ikke har signert samme dag. Jeg har ikke en bedre forklaring.

– Når tror du selv den kontrakten er signert?

– Dette blir en antagelse, men i og med at jeg folkeregistrerte meg i kjellerleiligheten den 1. desember, så må både jeg og utleieren ha vært innforstått med at jeg skulle leie der den 1. desember.

Tajik understreker at hun hadde som intensjon å bo i kjellerleiligheten da kontrakten ble underskrevet, men at hun senere, på et tidspunkt hun ikke kan tidfeste, i stedet bestemte seg for å bo hos foreldrene når hun var i Rogaland.

– Da skulle jeg gitt beskjed til arbeidsgiveren min om at jeg likevel ikke endte opp med å bo der, men bo hos foreldrene mine og ha boligutgifter. Det var uryddig av meg.

– Burde informert tidligere

Straffelovens paragraf 378 sier at den som «gir uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet [...] når han forstår eller bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler» kan straffes med fengsel.

Hvis Tajik skulle ha brutt denne loven, er saken uansett foreldet. Men hun avviser også å ha brutt den i det hele tatt.

– Premisset ditt er at det har ført til skattemessige fordeler, svarer hun når VG leser opp paragrafen for henne.

– Nei, ikke at det «har ført til», men at det «kan føre til» det?

– Jeg har vært tydelig på at jeg på et tidligere tidspunkt burde informert arbeidsgiveren min om at jeg endte opp med ikke å benytte med av den leiekontrakten, men endte opp med å bo hjemme hos foreldrene mine og at jeg hadde utgifter der. Det får jeg ikke gjort noe med i dag. Men det jeg får gjort noe med, er det initiativet jeg har tatt, for å frivillig tilbakebetale det fordelsbeskatningen ville utgjort.

BLE ALDRI BRUKT: Dette er leiekontrakten Tajik leverte til Statsministerens kontor for å dokumentere at hun hadde boligutgifter i Rogaland. Den ble aldri brukt.

Så mye vil hun betale i skatt

Onsdag sist uke gikk Tajik ut og sa at hun vil betale skatt for årene med skattefri pendlerbolig gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen.

Samtidig nektet hun for skatteunndragelse og sa at hun hele tiden hadde krav på skattefri pendlerbolig på grunn av utgiftene hun sier hun hadde hos foreldrene.

For å finne ut hvor mye hun skal betale, hyret hun inn jurist Einar Harboe. Harboe har nå kommet frem til en sum, opplyser Tajik:

199.408 kroner.

– Hva er det regnestykket basert på?

– Det er summen fordelsbeskatningen av pendlerboligen ville utgjort.

– Det er det det ville utgjort den gangen. Den summen fra 2006–2010 er verdt noe helt annet i 2022-kroner. Hvis du ønsker å betale skatt, hvorfor gjør du det ikke basert på verdien de pengene har i dag?

– Skatten jeg betaler inn er en frivillig merinnbetaling og for det ligger det til grunn at jeg har hatt reelle utgifter i mitt hjemfylke. Det har jeg hatt hele tiden. Det er bare det at jeg 15 år senere ikke kan dokumentere de utgiftene. Det er grunnen til at jeg har tatt dette initiativet.

SJEFEN: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre forsvant ut bakveien etter at Hadia Tajiks pendlerbolig hadde blitt tatt opp på partiets sentralstyremøte mandag.

– Ikke så halvhjertet

Må man etterbetale penger til Skatteetaten møtes man med forsinkelsesrente. Ifølge regjeringens kalkulator for denne renten, ville Tajiks 199.408 kroner i 2010 ha vokst til mer enn 400.000 kroner i dag om dette gjaldt henne.

I tillegg kan du bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke oppgir riktige og fullstendige opplysninger til skatteetaten. Den er minst på 20 prosent, og kan i særlig grove tilfeller være på 60 prosent.

Men siden Tajik betaler gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen, er det ingen slike krav.

– Sett i lys av det Nav-klienter og andre som må tilbakebetale får av ekstragebyrer, er det noen fare for at dette kan fremstå halvhjertet?

– Jeg synes 199.408 kroner ikke er så halvhjertet.

Fellesforbundleder Jørn Eggum sa til VG mandag at «om det kommer god dokumentasjon på reell pendling og utgifter har jeg ingen problemer med at hun fortsetter.

Tajik svarer at det ikke har vært mulig å dokumentere alt:

– Jeg har hele tiden vært åpen på at det ikke lar seg dokumentere 15 år tilbake i tid. Det er grunnen til at jeg har tatt initiativ til frivillig å betale inn tilleggsskatt.