MØTE: Regjeringen satte seg ned med LO og NHO, og ble enige om å ha hyppig kontakt. Både statsministeren, finansministeren og næringsministeren var tilstede.

Vedum: – Ikke noen gratis lunsj

Regjeringen setter NHO og LO i sving, for å lage strømstøtte for bedrifter. De vil trolig ikke ha et forslag klar før oktober.

Regjeringen inviterte NHO og LO til et hastemøte på statsministerens kontor. En halvtime var satt av til de to største aktørene i næringslivet.

De ble enige om at fagavdelingene i regjeringen og hos de to næringslivs-kjempene nå skal jobbe hver for seg:

– Så skal vi møtes igjen om et par uker, på samme måte, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er den første muligheten for at regjeringen kan legge fram et forslag til strømstøtte til bedriftene. Støre peker samtidig på at forhandlingene om statsbudsjettet, som begynner i starten av oktober.

– Dersom vi kommer i havn før den tid er det fint, men statbudsjettet er et naturlig punkt, sier Støre.

Presset på regjeringen om å komme med løsninger har bygget seg opp de siste ukene.

Stortinget gir regjeringen en frist

Møtet med fagforeningene er ett av flere hastemøter mandag, etter at partiene på Stortinget har varslet at de ikke vil vente lenger. Rødt har bedt om at Stortingets sommerferie avlyses for å holde en ekstraordinær samling.

Dette har presidentskapet nå behandlet. De ber regjeringen komme med en tidsplan for når de vil legge fram et forslag for Stortinget, i løpet av denne uken.

– Vi etterlyser en slik tidsplan fra regjeringen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

– Så regjeringen har rett og slett fått en tidsfrist for å se om de klarer å ordne opp i dette selv eller om Stortinget må gripe inn og gjøre jobben?

– Jeg tror det er slik at vi i fellesskap er opptatte av å ta kraftsituasjonen på alvor, og det gjelder både regjeringen og partiene her.

Tirsdag om en uke skal presidentskapet ta stilling til om de vil kalle inn Stortinget, som ellers ikke møtes før begynnelsen av oktober. Høyre har varslet at de ikke vil vente så lenge.

BEDRE SAMMEN: De to hovedorganisasjonene skal sette sine fagavdelinger i sving, samtidig som regjeringens fagavdelinger gjør det samme.

Ikke diskutert konkrete løsninger

Regjeringen har ennå ikke klart for seg hvordan en slik strømstøtte skal se ut. På møtet med partene i næringslivet skal kriterier for ordningen ha vært tema, men ingenting er klart.

– Vi har ikke diskutert modeller, sier Støre til VG.

– Det beste vi er enige om, er at vi skal sammen sette oss ned og finne gode ordninger som gir trygghet. Regjeringen skal lage et budsjett som går i hop, for det er ikke noen gratis lunsj, her heller, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter møtet.

To av LO-forbundenen har på forhånd varslet at tålmodigheten er slutt.

Det er den også på Stortinget. Før helgen var det flertall for å avbryte sommerferien for å la Stortinget ta grep om strømkrisen.

Følsvik: – Tillitsvalgte er utålmodige

– Vi har hatt et veldig godt møte. Vi er utålmodige, både på en forbedret strømstøtte til husholdningene, og så hører vi fra våre tillitsvalgte i de mest utsatte bedriftene at de er utålmodige, sier LO-leder Peggy Følsvik.

Regjeringen vil nå øke strømstøtten til befolkningen, som får 90 prosent dekket av det som kommer over 70 øre per kilowattime. Denne endringen framskyndes nå til 1. september.

Samtidig skal eksport av strøm begrenses: når vannmagasinene når kritiske nivåer, vil selskapene ikke lenger få produsere strøm for å selge ut av landet.

Følsvik sier at hun er opptatt av å lære fra hastetiltakene i corona, og finne ordninger som ikke kan utnyttes.

– Vi skal sammen finne gode løsninger, sier Følsvik.

UTÅLMODIGE: Peggy Følsvik i LO og Ole Erik Almlid i NHO ønsker begge en løsning bedriftene.

Denne situasjonen er ikke ny, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid:

– Det er mange bedrifter som kjenner på den ekstraordinære situasjonen. Dette er et tema vi har snakket om i lang tid, men vi ser nå for oss en høst og vinter med enda høyere priser, sier Almlid.

Han setter pris på at regjeringen også vektlegger høyere produksjon av strøm framover. Støre har tatt opp at de må ha tempo på utbygging av ny kraftprodukjson - både vindkraft til land, effektivisering av dagens vannkraftverk og solceller er særlig nevnt.

– Vi skal se hvor vi er noen uker fram i tid, sier Almlid.

Vil ta fra de som tjener godt nå

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil samtidig minne om at det er bedriftene som skal sørge for sin egen økonomiske lønnsomhet og levedyktighet.

– Normalt er det bedriftene ansvar selv å vurdere priser som går opp og ned, de må inrette seg. Det er ikke staten som går inn og tukler med det, sier Støre til VG, før han legger til:

– Men denne situasjonen er ekstraordinær, særlig i deler av landet. Derfor er vi ute etter å finne en målrettet ordning.

Kriteriene for hvem som skal motta ordningen var blant temaene som ble diskutert med fagforeningslederne.

– Vi må tenke helheten i det. Det kommer store inntekter til kraftselskapen, så det er en slags omfordeling vi ser på her da, sier Støre.

Den høye strømprisen er forventet å vare, på grunn av krigen i Ukraina og det akutte behovet for energi i Europa.

