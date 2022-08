KJENDISHVALROSS: Hvalrossen «Freya» har figurert i over 500 avisartikler så langt i år. All oppmerksomheten er ikke nødvendigvis en god ting, ifølge Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet vurderer å avlive Freya: − Er blitt stresset

Farlige situasjoner mellom mennesker og Freya i sommer har gjort det aktuelt å avlive kjendishvalrossen. Fiskeridirektoratet mener at dyret er blitt «stresset» av all oppmerksomheten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding torsdag, der de omtaler avlivning som et «reelt alternativ».

– Per nå så vurderer vi situasjonen fortløpende for å se hvordan ting utvikler seg, og vil komme med mer informasjon etter hvert, sier kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini til VG.

– Betyr dette at dere er klare til å avlive Freya på kort varsel?

– Det er akkurat slik jeg sa det. Vi vurderer situasjonen, svarer hun.

Fiskeridirektoratet har blant annet observert flere farlige situasjoner mellom folk og hvalrossen på Badeplassen på Kadettangen i Sandvika den siste uken.

TAR OVER STRANDA: Kjendishvalrossen har tilbrakt den siste uken ved den populære badestranden på Kadettangen i Sandvika, som ofte vrimler av folk på sommeren.

4. august måtte politiet rykke ut til den samme stranden etter at hvalrossen hadde jaget en dame i vannet.

– Vi vil igjen, på det sterkeste anbefale at publikum holder avstand der hvalrossen er observert og ikke bader med den. Det er for en egen sikkert, og med tanke dyrevelferden, sier Nadia Jdaini.

Hvalrossens ferd gjennom Oslofjorden har skapt massiv mediedekning i sommer. Et søk i mediearkivet Retreiver gir nærmere 500 treff fra lokalaviser og riksmedier rundt om i det ganske land.

– Stresset

Fiskeridirektoratet er i kontinuerlig dialog med veterinær, som vurderer dyrevelferden. Selv mener de at dyrevelferden til Freya er «klart svekket».

– Hvalrossen får ikke tilstrekkelig med hvile og fagfolkene vi er i dialog med vurderer henne til å være stresset, sier Nadia Jdaini.

Foruten at nysgjerrige mennesker oppsøker Freya på stranden, er det også observert mennesker som kaster gjenstander etter dyret.

Freya har tidligere blitt observert i både Danmark, Nederland, Storbritannia, og helt oppe i Sørrollnes i Nord-Norge. Det er dermed ikke urimelig å tro at hun vil forlate Oslofjorden etter hvert.

– Det beste er om naturen går sin gang, og at hun finner veien ut selv, sier Jdaini.

– Hva synes dere om all medieoppmerksomheten rundt Freya i sommer?

– Det er både goder og onder. Det har for eksempel vært nyttig for oss å komme ut med budskapet i mediene om at det finnes en hvalross i Oslofjorden, og at folk burde holde avstand.

– Samtidig som det sikkert har tiltrukket seg nysgjerrige mennesker, legger kommunikasjonsrådgiveren til.