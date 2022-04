FORNEBUBANEN: Dronefoto av det som skal bli Fornebubanen

Medier: Oslo og Viken enige om Oslopakke 3, bompengene opp 40 prosent

Oslo og Viken har oppnådd enighet om Oslopakke 3, melder flere aviser. Dermed er Fornebubanen ett skritt nærmere en realitet, mens bompengene i Oslo vil øke kraftig.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere medier.

Partene skal blant annet ha blitt enige om å realisere Fornebubanen, skriver Aftenposten og NRK, som har enigheten opplyst fra flere kilder.

– Veldig fornøyd, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken, til Avisa Oslo.

Han bekrefter enigheten overfor avisen.

Bompengene skal opp

For å finansiere pakken vil bompengene i Oslos bomringer bli satt opp i to omganger. De vil først bli satt opp i september i år og deretter i januar 2024. Pakken skal reforhandles i 2024.

Det vil bli en 40 prosents økning av gjennomsnittstakstene, sier kilder til Aftenposten. Også Avisa Oslo erfarer dette.

Det blir aller størst bompengeøkning for elbiler i indre ring utenfor rushtid, og prisen vil i 2024 bli tre ganger høyere enn i dag. Elbiltakstene skrus opp til halvparten av bensintakst, og dette er den største økningen lokale myndigheter kan gjøre uten å kollidere med Stortingets retningslinjer.

Må godkjennes av bystyre og fylkesting

NRK skriver at det i avtalen blir presisert at forhandlingsresultatet må godkjennes av Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

NTB får opplyst at det er enighet, men at pakken fremdeles ikke er sikret. Saken skal behandles av de folkevalgte i de to fylkene, og dersom noen vender tommelen ned for Fornebubanen, så ryker hele prosjektet.

Avtalen skal også forutsette kutt i prosjektet, men hvor kuttene skal komme, er ikke bestemt.

Skal finansiere flere prosjekter

Bompengeøkningen skal finansiere prosjektene som anses som mest nødvendige i årene fremover. Foruten Fornebubanen er dette nytt signalanlegg for T-banen, drift av kollektivtrafikk og å dekke inn etterslep av vedlikehold for trikk og T-bane. Det blir ikke penger til ny Majorstuen stasjon eller ny bilvei i Oslo.

Partene har forhandlet flere uker på overtid og skulle egentlig landet enighet før påske. Kostnadssprekken for Fornebubanen bidro til forsinket uenighet. Banen blir mer enn 4 milliarder kroner dyrere enn ventet.