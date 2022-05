RUSS: Ola Jakob Krogstad forteller at kompisgjengen har satset mest på musikk i årets russetid.

Punget ut for russelåt: − De vet hva de holder på med

Guttene på bussen «Penger 2022» har satset aller mest på musikk. Til sammen anslår de å ha brukt mer enn 400.000 kroner på 13 låter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Allerede første året på videregående bestemte kompisgjengen på «Penger 2022» seg for å ha russebuss sammen. De hadde ikke kjent hverandre så godt på ungdomsskolen, men nå gikk de alle på samme videregående, og festet sammen i helgene.

– Når vi møttes så bare klikka vi med én gang, og siden har vi vært en gjeng. Bussprosjektet har bare vært en artig greie med gutta, sier buss-sjef Ola Jakob Krogstad når VG møter ham på bussen.

Han forteller at de valgte navnet «Penger» fordi de tenkte at de kunne få bussen til å se kul ut med det konseptet.

– Ja, og det koster jo mye spenn også. Vi har brukt mye tid og penger på dette, så det passet bra med konseptet, sier Tobias Aunvold, som også er på bussen.

Pandemien stoppet dugnadsarbeidet

Guttene anslår å ha brukt mellom 1,4 og 1,6 millioner kroner totalt på russefeiringen, som er 70.000–80.000 kroner hver. Mye har de vært nødt til å tjene ved å jobbe ved siden av skolen. Pandemien som har preget årene på VGS satte en stopper for det meste av dugnadsarbeid de ellers kunne gjort for å samle inn pengene.

– Vi har solgt litt dopapir, men noe mer enn det har vi egentlig ikke fått til, sier Aunvold.

– Jeg tenker at det uten tvil er verdt det. Hele prosjektet er jævlig herlig. Alle har blitt dritgode kompiser gjennom dette, og det har bare vært veldig artig. Jeg ser for meg at mai blir ganske sykt, sier Krogstad.

– Hva sier de voksne rundt dere om at dere har brukt så mye på dette?

– Det er jo flere som mener at vi kunne kuttet litt på pengebruken, men vi har egentlig veldig støttende foreldre i gruppen, sier Aunvold.

Han forteller at de har fått mye hjelp til å lese kontrakter og forhandle ulike avtaler.

– Det er mye vi ikke skjønner enda, men de er alltid der for oss, uansett. Vi har vært veldig heldige der, sier Krogstad.

Over 100.000 for én låt

Kvelden før var det på det meste over 100 stykker som festet inne i bussen samtidig, forteller buss-sjefen. Noen av dem hadde de pratet med på Instagram fra før, men de fleste var ukjente.

– Vi følger sikkert 30–40 andre busser på Instagram og blir fulgt av dem tilbake, så da blir det sånn at man tar kontakt med hverandre her, sier Krogstad.

Han forklarer at bussene velger å satse på forskjellige ting, for eksempel musikkanlegg eller design. «Penger 2022» har satset aller mest på musikk. Til sammen anslår de å ha brukt mer enn 400.000 kroner på tretten låter. Noen er skrevet av lite kjente russelåtprodusenter. Den dyreste er laget av en av de største aktørene i bransjen, Soppgirobygget. Den punget guttene ut mer enn 100.000 kroner for.

– Vi sa at de bare skulle gjøre greia si. Det er de som kan dette, sier Krogstad.

– Har dere drøye tekster?

– Klart, det blir jo mye dop i låtene, siden det fenger. Men vi tenker ikke så mye på tekstene, vi tenker heller på beaten og melodien. Å ha noe som fenger alle, sier Aunvold.

– Med de større artistene er det heller ikke noe vi styrer selv. De vet jo hva de holder på med, sier Krogstad.

Når VG snakker med Krogstad uken etter forteller han at de vant pris for årets låt på landstreffet i Halden. Bussen kom også på tredjeplass i kategoriene «Årets buss» og «Årets live».