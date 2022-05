SIM-kort-mysteriet

Dette telefonnummeret er sentralt i jakten på Anne-Elisabeth Hagens gjerningsmenn. Nå går politiet ut med en ny etterlysning. Sporet leder til en nedlagt Bunnpris-butikk i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi skal spole tiden tilbake til forsommeren 2017. Bunnpris Iladalen i Oslo sentrum har nettopp fått en ny leveranse av såkalte startpakker fra Telia.

Sim-kortene ligger i en pakke på 20 som skal selges enkeltvis for 29 kroner.

De seks første sifrene i telefonnumrene er like:

40 74 56

De to siste sifrene strekker seg fra 56 til 76.

I denne rekken av startpakker, som var til salgs i Oslo-butikken, befant telefonnummeret 40 74 56 68 seg – som nå er et sentralt spor i Lørenskog-saken.

Finner politiet ut hvem som kjøpte telefonnummeret fra Telia, kan det lede dem direkte til en gjerningsmann.

Men historien om det mystiske telefonnummeret starter et helt annet sted i verden. Fra en fabrikk i Kina ble sim-kortene sendt til Norge, for så å ende ved kassen i den lille nabolagsbutikken i Oslo.

Hvem fikk til slutt hånd om nummeret?

Krypto-forbindelsen

Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen

Politiet ber nå om hjelp i denne etterlysningen:

Etterforskerne ønsker å vite alt om de totalt 20 norske telefonnumrene som var til salgs i den nå nedlagte Bunnpris-butikken i Lofotgata 2.

– Har du kjøpt et kontantkort med et av disse numrene i perioden mai 2017 til desember 2018, eller har andre opplysninger om kjøp, salg eller utsalgssted for numrene, ønsker politiet å komme i kontakt med deg, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til VG.

Nummeret 40 74 56 68 kan nemlig knyttes direkte til planleggingen av Anne-Elisabeths Hagens forsvinning.

Politiet vet med sikkerhet at nummeret ble brukt i et av de avanserte planleggingsskrittene før Hagen forsvant fra sitt hjem.

Sammen med en stjålet passkopi, en falsk epost-adresse og en firmaadresse i Mandal ble dette telefonnummeret brukt for å opprette en konto på en vekslingsbørs for kryptovaluta.

Etterforskerne jobber nå på spreng for å finne ut alt om de 20 telefonnumrene.

– Politiet ønsker å vite alt om denne nummerserien fra 56 til 76, for å identifisere kjøperen av kontantkortet med nummeret 40 74 56 68, sier Hanssen.

– Vi vet en del allerede, særlig om numrene 63 til 67. De ble solgt i Bunnpris-butikken, men vi jobber videre med å innsnevre ytterligere for å identifisere kjøper av 68-nummeret.

Politiet er særlig interessert i informasjon om numrene som slutter på 56 til 62.

Disse ble aldri aktivert, noe som gjør det vanskeligere å finne ut om de ble solgt – og eventuelt hvor.

Dersom noen har lagret disse numrene i sin kontaktliste, eller om firmaer har dem i sine kunderegistre, har politiet et sterkt ønske om å få opplysninger om dette.

Hoved-hypotesen

Bunnpris-butikken i Iladalen.

Bunnpris-butikken i Iladalen ble nedlagt i desember 2017 – cirka seks måneder etter at startpakkene ble lagt ut for salg.

Hva som skjedde med startpakkene som ikke er bekreftet solgt, er ukjent for politiet. De kan ha blitt sendt til en annen Bunnpris-butikk eller et annet utsalgssted.

Hverken den daværende butikksjefen eller nåværende regiondirektør i Bunnpris ønsker å la seg intervjue til denne saken.

Politiet ser flere muligheter:

Nummeret kan ha blitt oppgitt som en bevisst villedning.

At gjerningsmennene aldri kjøpte sim-kortet, men at de fikk tak i det på annet vis.

Eller at det ble tastet inn som et vilkårlig nummer.

Men det er ikke politiets hovedhypotese.

– Det kan spekuleres mye i dette, men videre undersøkelser i dette sporet må basere seg på hypotesen om at det finnes en link mellom gjerningspersonene i saken og den som har kjøpt eller mottatt kontantkortet, sier påtaleansvarlig Hanssen.

Målet med etterlysningen er å kartlegge hvordan gjerningsmennene har fått kunnskap og kontroll om 68-nummeret.

Ved å få full oversikt over kjøpere og utsalgssteder for hele den aktuelle nummerserien, håper politiet å få svar på hvor 68-nummeret ble kjøpt – og aller viktigst: Navnet på kjøperen.

– Gjennom andre straffesaker vet vi også at kriminelle ofte kjøper flere kort samtidig for å begå kriminalitet. Vi kan dermed ikke utelukke at det også kan være relevante spor via de øvrige numrene i nummerserien, sier Hanssen.

Han understreker at de som melder seg, vil få status som vitner.

I juli 2017 gikk Simon (29) inn på Bunnpris-butikken på Iladalen. Han hadde kommet fra Frankrike, og den nye arbeidsgiveren hadde leid en leilighet i området.

– Det var den nærmeste butikken fra der jeg bodde, og jeg trengte et sim-kort, sier Simon til VG. Han ønsker ikke at vi bruker etternavnet hans.

Franskmannen forteller at han ikke husker hvor i butikken kontantkortene lå eller noe annet rundt dette kjøpet. Telefonnummeret har han fortsatt, men etter bytte av telefon og abonnement har han nå et annet sim-kort.

For noen måneder siden tok politiet kontakt med ham og spurte om hvor han hadde fått tak i nummeret.

– Det er litt skremmende når politiet ringer deg og spør på et språk som jeg ikke mestrer så godt, og man lurer jo på «hva har jeg gjort nå?», men da de forklarte hva de lurte på, prøvde jeg å gi så mye informasjon som jeg kunne.

Simon fant frem en bankutskrift som viste når han hadde kjøpt startpakken.

– Det er jo rart at en helt ubetydelig ting jeg gjorde da jeg kom til landet, viser seg å bli viktig i en etterforskning.

Spørsmålene uten svar

Det var et gjennombrudd i den lange og tunge etterforskningen da det ble klart at telefonnummeret 40 74 56 68 hadde befunnet seg i dagligvarebutikken i Oslo.

For å komme dit måtte etterforskerne grave, mase, purre og ignorere svar om at det var umulig. Hanssen forteller at det har vært utfordringer knyttet til å komme i kontakt med de rette personene, stille de riktige spørsmålene og å ikke gi seg.

Store geografiske avstander, samt firmaer som er lagt ned og som selv mangler opplysninger, har skapt vanskeligheter.

Politiet fant tidlig ut at det aktuelle sim-kortet og nummeret, aldri var blitt aktivert, og at det ikke hadde vært benyttet i noen telefon.

Etter at det kom for salg i 2017, tyder undersøkelsene på at nummeret kun ble brukt av én gjerningsperson i planleggingen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Det er ikke blitt brukt til å sende meldinger, ringe eller surfe på internett.

Etterforskerne spurte så Telia hvor sim-kortet hadde vært til salgs, når det var blitt solgt og til hvem – men fikk først høre at det ikke fantes svar på disse spørsmålene. Informasjonen var umulig å fremskaffe.

Det siste året har etterforskerne gått den lange veien om produsent, grossist, leverandør, transportør og utsalgssted.

De fant først ut at sim-kortet var produsert ved en fabrikk i millionbyen Shenzhen i Kina:

Her ble de pakket i serier på 1000 stykker og fordelt i pakker på 20 sim-kort. Så ble de sendt til Norge. Her kjørte et selskap hvor det jobbet pensjonister pakkene ut i butikker over hele landet.

Gjennom å spore 68-nummerets ferd fra Kina til Norge, fant etterforskerne ut at nummeret hadde vært til salgs i Bunnpris Iladalen.

Politiet innhentet da kvitteringer fra sommeren 2017 frem til butikken ble nedlagt, og gjorde videre undersøkelser rundt dette.

Foreløpig vet politiet at fem av de 20 startpakkene ble solgt i Bunnpris-butikken. Hvor resten ble av, vet ikke etterforskerne.

Bunnpris-butikken er nok et spor i forsvinningssaken som leder til Norge. Før jul ba politiet om hjelp til å finne ut hvem som hadde kjøpt, delt og solgt den stjålne passkopien til sørlendingen Ole Henrik Golf.

De norske sporene

Golf ble uskyldig dratt inn i saken ved at gjerningspersonene hadde brukt hans passinformasjon – som lå til salgs på det mørke nettet – til å opprette kryptokontoer.

I registreringsprosessen på kryptobørsen KuCoin ble passinformasjonen, adressen i Mandal, e-postadressen ohgolf@mail.com og 68-nummeret oppgitt.

Også etterforskning av spor på åstedet i Sloraveien 4 peker mot Norge:

Sko kjøpt på Spar Kjøp

Strips fra Biltema

Brevpapir og konvolutt fra Clas Ohlson

De tre kjedene har mange utsalgssteder i Norge. Foreløpig har ikke etterforskerne funnet eksakt utsalgssted for noen av disse innkjøpene.

68-nummeret og Bunnpris-butikken åpnet nye muligheter seg for politiet. For første gang kunne de knytte et spor til et konkret sted.

I mai 2022 finnes ingen synlige spor etter den nedlagte Bunnpris-butikken på gatehjørnet der Lofotgata møter Vøyensvingen. De tidligere butikklokalene er i dag overtatt av Foodora Markets. Området er – til å ligge sentralt i Oslo – relativt rolig.

Trolig har Bunnpris-forretningen vært en typisk nærbutikk, der en stor andel del av kundene nok har bodd i området.

Dersom politiet kan fastslå at 68-nummeret helt sikkert ble solgt i denne Bunnpris-butikken eller et annet sted, vil det ha stor betydning for etterforskningen.

– Det åpner mange nye muligheter – mange relevante etterforskningsskritt, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen.

– Hvem har vært i området på aktuelle tidspunkt? Hvem kan ha solgt det? Hvem kan ha kjøpt det? Og hvem kan ha fått kunnskap om dette nummeret?