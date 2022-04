KARANTENEHOTELL: Quality Airport Hotel Gardermoen.

Mæland om karantenehotell: − På grensen av hva som er juridisk holdbart

Hvorvidt karantenehotell skulle innføres, var et av de vanskeligste spørsmålene for daværende justisminister Monica Mæland (H).

Det kommer frem i intervjuet som ble gjort i forbindelse med Koronakommisjonens gjennomgang av coronahåndteringen.

«Det var et fryktelig vanskelig tiltak som vi brukte mye tid på. Jeg redegjorde i regjering for at dette er på grensen av hva som er juridisk holdbart», forklarer hun i intervjuet som ble gjennomført 6. januar i år.

Debatten rundt karantenehotell skapte mye debatt både før og etter det ble innført vinteren 2020.

FHI mente ordning førte til et skille mellom leid og eid husvære for besøkende som ikke er smittevernfaglig begrunnet.

Advokatforeningen mener hele ordningen bør skrotes.

Vanskelig

Mæland erkjenner at det var et svært vanskelig spørsmål for regjeringen. De var heller sikre på om dette tiltaket var lovlig, iallfall for de som hadde et annet sted å bo, sier hun til kommisjonen:

«Spørsmålet er om det er lov å pålegge folk som har et egnet oppholdssted å bo på hotell. Vi brukte mye tid på å diskutere det og det var vanskelig. Ikke alle bor i en egen villa med tilgang på alle fasiliteter. Mange bor trangt og tett og vil ikke ha denne muligheten.

Hun legger til at alternativet var at de ikke hadde kontroll over situasjonen, og at regjeringen derfor valgte å gå inn for karantenehotell vitende om at det kanskje ville bli gransket i ettertid:

«Det var ikke lett, men vi mente det var nødvendig. Så fikk vi heller redegjøre for de vurderingene vi hadde gjort på en tydelig og åpen måte om noen ville ta det til domstol.»

Nesten ingen ble straffeforfulgt

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier i sin redegjørelse for kommisjonen at de «så det kom noen betenkninger ganske tidlig fra noen professorer som mente dette kunne være grunnlovsstridig. Vi har tenkt noe av det samme, og tenkt at vi må være varsomme med å straffebelegge dette dersom det er i strid med grunnloven.»

Allerede i november 2020 sa jusprofessor Hans Petter Graver at ingen kan tvinges til å oppholde seg på karantenehotell.

Og det viser seg at det er veldig få som har blitt bøtelagt:

Koronakommisjonen har hentet inn dokumentasjon som viser at Påtalemyndigheten har henlagt nærmere 90 prosent av sakene om overtredelse av plikten til opphold på karantenehotell.