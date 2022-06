KORTESJE: Cirka 200 biler og en brannbil fra Rogaland brann- og redning dannet kortesje gjennom Oltedal sentrum før minnesamværet i Oltedal kirke mandag kveld.

Kjørte kortesje for å minne omkomne 19-åringer

OLTEDAL (VG) En lang rekke kjøretøyer med blinkende lys kjørte rolig gjennom Oltedal sentrum i retning ulykkesstedet mandag ettermiddag.

De ville markere minnet etter de to ungdommene som omkom i motorsykkelulykken natt til søndag.

19-åringene Marte Lima Espeland og Tor Martin Utvik var kjærester. De var på vei fra en sosial sammenkomst, da dødsulykken skjedde på Hunnedalsveien mellom Oltedal og Dirdal i Rogaland natt til søndag.

Mandag kveld er det minnesamvær i Oltedal kirke, der Marte var konfirmant for bare få år siden. Det lille lokalsamfunnet med rundt tusen innbyggere er svært preget av å ha mistet 19-åringen.

Espeland fra Oltedal i Gjesdal og Utvik fra Hommersåk i Sandnes er nå en del av en stigende, men nedslående ulykkesstatistikk på norske veier hittil i år.

MINNESAMVÆR: Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø og sogneprest Bjarte Hatlebakke ledet minnesamværet som samlet 200–300 mennesker, flest unge i Oltedal kirke.

– Dette er så usigelig trist. To unge mennesker helt i begynnelsen av sitt voksne liv, er tatt fra oss. Vi skulle ønske denne tragiske trafikkulykken uskjedd, sier ordfører Frode Fjeldsbø under minnesamværet. Han understreket betydningen av samhold og trøst til hverandre etter tapet av de to lokale ungdommene.

Bare i Rogaland er ni mennesker omkommet i trafikken fra nyttår til 27. juni 2022.

Dyster statistikk

Våren og forsommeren i 2022 har vært preget av mange alvorlige ulykker i hele landet. Det er tre ganger så mange dødsulykker i denne våren sammenlignet med i fjor.

Så langt i år viser foreløpige tall fra Statens vegvesen at 60 personer har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor – til og med juni – var tilsvarende tall 31.

På landsbasis mistet 80 personer livet i trafikken i 2021. Året før var tallet 93, mens det var 108 trafikkdrepte både i 2019 og 2018.

