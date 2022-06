Masseskytingen i Oslo: Ny video viser kamp om skytevåpen

En video viser hvordan sivile kjempet for å få kontroll på skytevåpenet til draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour (43) kun sekunder etter han avfyrer siste skudd.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG har analysert og sammenstilt informasjon fra en rekke videoer som viser dramaet som utspilte seg i Oslo sentrum natt til lørdag.

En av videoene viser at gjerningsmannen, som fortsatt er bevæpnet, blir lagt i bakken av sivile i Kristian IVs gate like etter klokken 01.14.

Sekunder tidligere ble våpenet sist avfyrt idet gjerningsmannen ble taklet i bakken av en av de sivile, viser en video tidligere publisert av Dagbladet.

På dette tidspunktet står det en sivil politibil lenger bort i gaten.

– De tok på seg vest og hjelm, og bevæpnet seg mens de sivile holdt skytteren nede, sier vitnet som filmet videoen.

En annen video fra rundt klokken 01.16 viser hvordan rundt åtte sivile og minst to vektere fortsatt kjemper for å få siktede til å slippe taket i våpenet.

– Akkurat der videoen ble tatt, foran bilen min, hadde politiet sperret av veien. De var der med tre biler. Først kom én politibil, så kom de to andre bilene ikke lenge etterpå, sier vitnet som filmet basketaket til VG.

Få oversikt: Dette vet vi om hendelsesforløpet

Ifølge vitnet løp en vekter bort til politiet og ba dem om å komme raskt.

– De sivile lå over ham, de hadde jo ingen beskyttelsesvest eller noe sånt.

Nøyaktig hvor lang tid det tok før uniformert eller sivilt politi kom til basketaket, er ikke kjent.

VG har snakket med en av de sivile som forteller at han bidro til å holde gjerningsmannen nede:

– Noen prøvde å bøye fingeren hans vekk fra avtrekkeren for å hindre ham i å skyte, men gjerningsmannen responderte ikke på smerten med ord eller lyder, sier mannen, som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

Da politiet kom til skal de sivile ha blitt bedt om å trekke seg unna.

Politiet meldte samme natt som skytingen skjedde at han ble pågrepet klokken 01.19 – fem minutter etter at de fikk første melding om skytingen. De har også berømmet sivile for at de bisto med å få kontroll på 43-åringen.

VG og NRK har tidligere snakket med ulike vitner som forteller at en sivil person også var sentral da siktede tidligere mistet det ene våpenet ved London Pub.

– Idet han byttet magasin kom en sivil person løpende mot ham, og han tok en takling på mannen, og da mistet han våpenet, sier et vitne til NRK.

Pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet sier at det var både uniformert og sivilt politi på stedet.

– Politiets håndtering av hendelen skal evalueres. Det betyr også nøyaktige tidsangivelser som omhandler blant annet responstiden til politiet. Det kan være utfordrende å angi nøyaktige tidspunkter i en så uoversiktlig situasjon for vitner som har vært involvert. Vi vil kunne angi nøyaktige tidspunkter når tidslinjen er gjennomgått, skriver hun i en e-post.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept i masseskytingen, som politiet etterforsker som terror. Ytterligere 21 personer ble skadet av skudd og i panikken som oppsto.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drapsforsøk, drap og terror, men har foreløpig ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Hans forsvarer John Christian Elden er kritisk til at PST hittil har vurdert skytingen som en «ekstrem islamistisk terrorhandling». Politiet opplyste lørdag at psykiatri også er blant hypotesene de undersøker.

