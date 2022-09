BEKYMRET: – Hvert selvmord er ett for mye og har store ringvirkninger, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Helseministeren om Thomas (18) som tok sitt eget liv: − Det gjør sterkt inntrykk

Selvmordet til Thomas Bermingrud Tordhol (18) kom som lyn fra klar himmel på omgivelsene. Nå vil helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) knuse stigmaer – og jobbe for flere lavterskeltilbud.

Publisert: Nå nettopp

VG skrev lørdag om Thomas (18) som begikk selvmord i april i år.

– Det gjør sterkt inntrykk å lese om Thomas, sier Ingvild Kjerkol til VG.

– Vi må gjøre det vi kan for at unge søker hjelp når de sliter på den måten Thomas gjorde, og sørge for at de som strever våger å snakke om det. Vi må bygge ned tabuer og stigma, sier hun.

Familie og venner beskriver Thomas Bermingrud Tordhol fra Jessheim som skoleflink, utadvendt, trygg og populær. Ingen så tegnene på at noe var galt før han valgte å forlate dem.

Til tross for et stort nettverk og en åpen familie, klarte 18-åringen aldri å åpne seg om det vanskelige han bar på.

– Historien om Thomas viser at vi må jobbe for å få flere lavterskeltilbud og mer åpenhet omkring det som er vanskelig i livet, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Thomas Bermingrud Tordhol (18) fra Jessheim tok livet sitt 24. april i år.

Nullvisjon

I 2020 la Regjeringen fram en handlingsplan for forebygging av selvmord, og med den en nullvisjon for selvmord.

Foreløpig er vi langt unna, spesielt for menn. I fjor tok 482 gutter og menn livet sitt, et tall som ikke har vært høyere siden 1990-tallet.

– Selvmord er et stort samfunns- og folkehelseproblem, og vi har et spesielt fokus på menn, sier Kjerkol.

Hun trekker frem det nye mannsrolleutvalget og arbeidet med en ny folkehelsemelding, der selvmordsforebygging og psykisk helse er viktige temaer.

– Det er viktig å motvirke stigma og tabuer, slik at flere tør å være åpne om det som er vanskelig. Mannsrolleutvalget skal se på hvordan gutters oppvekstvilkår er, også når det gjelder situasjonen til skeive som sliter med å stå frem og opplever en merbelastning med å være seg selv, sier helseministeren.

– Ventetiden for å motta psykologhjelp er rekordlang?

– Ja, akkurat nå har vi en historisk stor pågang i hjelpeapparatet for psykisk helsevern for barn og unge. Det er bakgrunnen for at jeg har bedt sykehusene prioritere psykisk helse, og særlig barn og unge. Vi ser en bølge etter to år med pandemi.

– Hva vil du si til de som sliter?

– Det å gjenopprette sosiale fellesskap er utrolig viktig, det er ikke naturlig for oss mennesker å leve isolert og regelstyrt slik vi har gjort de to siste årene. Det å gjøre noe aktivt hver dag, og gjøre noe sammen med andre og noe med mening, er grunnleggende investering i egen psykisk helse, sier Kjerkol.

Hun trekker frem viktigheten av å oppleve aksept for å være den du er, for eksempel som skeiv.

– Vi må jobbe som fellesskap og samfunn for å senke terskler og knuse tabuer og avstigmatisere det som er et helt normalt mangfold, sier helseministeren og understreker at det finnes hjelp å få når man har det vanskelig:

– Ta kontakt med fastlegen, legevakten eller skolehelsetjenesten. Hvem man kan kontakte, avhenger av hvor akutt situasjonen er. Ring 113 hvis det er fare for liv.

GUTTER: – Mange av oss gutta mangler et språk for å snakke om psykisk helse, sier Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Økning blant menn

Tallene i Dødsårsaksregisteret som Folkehelseinstituttet la frem i sommer, viser at totalt 658 nordmenn tok sitt eget liv i fjor.

73 prosent var menn.

– Mange av oss gutta mangler et språk for å snakke om psykisk helse, sier Adrian Lorentsson, som er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom.

– «Bra» er kanskje det eneste man klarer å si når noen spør hvordan man har det, for man har ikke de rette ordene inni seg. Det kunne vært annerledes om vi hadde lært om det på skolen, mener Lorentsson.

Han tror at også «lyn fra klar himmel-selvmord», som Thomas sitt, kunne vært unngått hvis det ble jobbet mer målrettet med forebygging. Han trekker frem tiltak som å få psykisk helse må inn på timeplanen og en kraftig opprustning av skolehelsetjenesten.

Lorentsson mener det er ekstra grunn til å være bekymret for de unge.

– Selvmordsstatistikken for unge under 19 år har økt ganske dramatisk fra 2018 til 2021. Ventetiden for psykisk helsehjelp må ned til maksimalt 14 dager. Nå står veldig mange står i kø, sier Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

– TALLET MÅ NED: Nina Danielsen i Leve vil at vi skal snakke høyere om selvmord i samfunnet vårt.

– Mye kan gjøres for å forhindre selvmord

– Jeg opplevde selv et «lyn fra klar himmel»-selvmord, og kjenner meg igjen i historien til Thomas’ foreldre, sier Nina Danielsen, som mistet sønnen Daniel (14), slik VG tidligere har skrevet om.

– Mange grubler i lang tid når de mister en kjær så brått: Hva skjedde? Hva var det vi ikke så? Hva kunne vi gjort annerledes? Nå står de tilbake lamslått og full av spørsmål som de kanskje aldri vil få svar på, sier Danielsen.

Hun brenner for å bryte ned tabuene rundt selvmord og jobber i dag for Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

– Det er mange som fortsatt ikke er klar over hvilket stort folkehelseproblem selvmord er, sier hun.

Hennes egen søken etter svar rundt Daniels død gjorde at hun forsto at det var ting hun og andre kunne gjort annerledes, som kanskje kunne ha avverget hennes tragedie i 2016.

– Det førte igjen til et sterkt engasjement for å få flere til å vite det jeg selv fikk vite for sent. For mye kan gjøres for å forhindre selvmord.

MISTET SIN YNGSTE SØNN: Daniel (14) tok sitt eget liv en måned etter denne selfien med foreldrene i Venezia.

Hun minner om Verdensdagen for selvmordsforebygging lørdag 10. september. Da skal det klokken 20 tennes 658 lys på Universitetsplassen i Oslo, ett for hver person som døde i selvmord i 2021.

– Vi trenger hjelp til å bære alle lysene til Eidsvolls plass foran Stortinget for å appellere til politikerne. Jeg håper etterlatte og andre engasjerte vil komme, for det er en skandale at dette kan skje med så mange, sier Danielsen.

Hun oppfordrer de som ikke kan komme til Universitetsplassen om å tenne lys hjemme for å vise sitt samhold.