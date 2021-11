ETTER MØTET: Stortingspresident Eva Kristin Hansen og første visepresident Svein Harberg møtte pressen etter møtet i Stortinget torsdag.

Pendlerboligene: Kan komme krav om tilbakebetaling

Representanter som har hatt urettmessig fordel av pendlerbolig, risikerer å få krav om tilbakebetaling. Det bekrefter første visepresident Svein Harberg (H) overfor VG. Men Stortinget må først finne en måte å gjøre det på.

Av Alf Bjarne Johnsen , Runa Fjellanger og Javad Parsa (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

–Eva Kristin Hansen har sagt at hun vil gjøre opp for seg. Det må selvsagt administrasjonen følge opp. Men administrasjonen har ikke hjemmel til å granske representantene. Da må vi gi noen dette oppdraget, sier Harberg.

Stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap) ledet selv et hasteinnkalt møte med gruppelederne på Stortinget torsdag. Det varte i halvannen time.

Nå skal Hansen selv gi Stortinget en skriftlig redegjørelse om detaljene i sin egen pendlerbolig-sak, der hun over flere år disponerte en pendlerleilighet samtidig som hun og mannen bodde i Nordre Follo kommune, bare 29 kilometer fra Stortinget. Grensen for å få pendlerbolig går ved 40 kilometer.

Hansen har tidligere sagt at hun trodde det var «innenfor» fordi hun også hadde en leiekontrakt på en bolig i Trondheim, hvor hun var folkeregistrert.

Må gjøre opp for seg

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at et krav om tilbakebetaling for urettmessige fordeler er soleklart:

– Stortingsrepresentanter, som alle andre, må gjøre opp for seg om man gjør noe som ikke er greit, sier Listhaug.

Riksrevisjonen tar saken

Svein Harberg sier nå at Riksrevisjonen kan få et slikt oppdrag, og at Stortinget kan be Riksrevisjonen om å gå inn i spesielle saker.

– Det naturlige er å se til Riksrevisjonen, eller om vi vil ha noen eksterne til å gjøre det. Men vi er enige om at presidentskapet skal se videre på dette, sier Stortingets første visepresident til VG.

– Ja, Riksrevisjonen skal undersøke pendlerbolig-saken, bekrefter riksrevisor Per Kristian Foss overfor Aftenposten.

Ekspertutvalg

Allerede i ukene etter valget laget det forrige presidentskapet på Stortinget et mandat for et ekspertutvalg som skal se over reglene for tildeling av pendlerboliger, og foreslå nye.

Torsdag morgen vedtok presidentskapet hvem som skal sitte i dette utvalget.

Tidligere ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen skal lede ekspertgruppen som skal lage nye regler for pendlerboliger. Hun får blant annet med seg tre tidligere stortingsrepresentanter: Karin Andersen (SV), Inger Enger (Sp) og Kent Gudmundsen (H).

– Vi har også en skatterevisjon som er i gang, og som ikke er langt unna, sier Harberg.

På VGs spørsmål om Eva Kristin Hansen er habil til å delta i dette arbeidet, sier Harberg:

– Habilitet har ikke vært tema nå. Når rapportene kommer, skal vi ha et godt svar på det.

Enige om gransking

– Det er enighet om at det skal være en ekstern gjennomgang av gamle saker, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Når det nå kommer opp en ny sak, så må vi være sikre på at det ikke kommer flere, sier han.

Lysbakken legger til at det er mer ryddig at det gjøres eksternt, enn at Stortingets administrasjon skal gjøre det.