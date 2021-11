DYRT: Hudspesialistene Eli Synnøve Lilleskog og Emilia Hugdahl mener det burde bli refusjon på skabb-kremen Tenutex.

Reagerer på dyr skabb-behandling for unge

Det er solgt rekordmye «skabbmedisin» de siste årene. Hudspesialister mener det burde bli billigere å bli kvitt den plagsomme skabben.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Legemiddelverket er klar over at det er klager på prisen for å bli skabbfri og sier at det er gode argumenter for at samfunnet burde dekke kostnadene for skabb-kremene.

Selv med strenge coronatiltak i store deler av 2021, kjøpes det mer «skabbmedisin» nå enn før pandemien har VG tidligere meldt. Det kan tyde på mer smitte. De fleste smittede med skabb er mellom 15 og 29 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det som var det kjipeste var at alle måtte kjøpe skabbsalve og den var svindyr, sier Emilie Hauan Solvang (24).

Hun opplevde skabbsmitte i et kollektiv da hun studerte i Trondheim.

Synes det burde vært billigere

Hudspesialistene Emilia Hugdahl og Eli Synnøve Lilleskog ved Bryggen Hudlegesenter i Bergen mener det burde vært billigere å bli kvitt skabb og at staten burde gi refusjon også på Tenutex, en krem som brukes mot skabb.

De har opplevd at mange studenter har oppsøkt klinikken deres i høst. Nå er den kun refusjonen på tablettene mot skabb, som gis på resept. Kremene kjøpes reseptfritt og er første ledd i behandlingen.

VG har tidligere skrevet om bekymringer for de stive prisene på legemidler mot skabb. En familie har fortalt at har brukt nesten 20.000 kroner i forsøket på å bli kvitt skabben.

Skabb i kollektivet

Solvang i Trondheim måtte gjennom en skabb-behandling rett før coronapandemien.

– Jeg var student og bodde sammen med en gjeng i et kollektiv, sier Emilie Hauan Solvang.

DYRT: Emilie Hauan Solvang (24) måtte gjennom en skabbkur da hun studerte i Trondheim etter at det ble oppdaget smitte rundt henne. Hun reagerte på prisen på skabbkremen. Foto: Privat

En dag fikk hun beskjed at en rundt henne hadde skabb. Hun forteller at det var flaut for personen å fortelle dem at de burde gjennom en behandling for å sikre at de ikke ble skabb-smittet.

– Skammen var til å kjenne på. Personen syntes ikke det var lett å fortelle det til oss. Hele kollektivet tok skabb-kremen samtidig og det ble en sosial greie.

Behandlingen for å bli kvitt skabb er omfattende. Skabb-krem skal smøres over hele kroppen og sitte på i flere timer, klær og sengetøy skal vaskes på 60 grader eller fryses. Og prosessen skal gjentas etter en uke.

– En del klager på pris

Flere VG har snakket med syns prisen på kremene som kurerer skabb er høy. Det er legemiddelfirmaene selv som bestemmer prisen på reseptfrie legemidler.

– Økningen i smitte og de store kostnadene for å bli kvitt skabb skyldes nok at noen pasienter og deres nærkontakter ikke får behandlet skabben godt nok og raskt nok ved første forsøk, sier Ulrike Jüse i Legemiddelverket til VG.

Hva er skabb? En type midd som er mellom 0,3-0,5 mm lang

Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som knekkes etter 3–4 døgn

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet

Kan i sjeldne tilfeller også smitte via håndklær, sengetøy og klær

Sykdommen har hatt en betydelig nedgang siden 1970-tallet, men de siste årene har antall tilfeller økt

Symptomer: Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, deretter på større deler av kroppen

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Ved mistanke om skabb anbefales det at man tar kontakt med lege.

Legemiddelverket skriver: Som behandling benyttes permetrin eller benylbenzoat som smøres på hele kroppen. Permetrinkrem og benzylbenzoatliniment er reseptfrie legemidler, mens benzylbenzoatkrem må forskrives av lege. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

Legemiddelverket har anledning til å regulere prisen på legemidler dersom den er mye høyere enn i andre europeiske land.

Jüse forteller at dette ikke er aktuelt for skabb-kremene, da prisen ikke er høyere i Norge.

– Vi vet at det er en del klager på pris. Noen opplever nok at behandlingen for å bli skabbfri kan bli veldig dyr, men jeg tror det skyldes at enkelte må gjennom flere runder med krembehandling fordi de opplever tilbakefall på grunn av feilbruk eller fordi de blir smittet på nytt av nærkontakter.

Reagerer på refusjon-krav

Legene Hugdahl og Lilleskog Bergen mener det burde vært billigere.

– Nå har vi en situasjon hvor de fleste hudlegene mener at Tenutex-kremen er den beste behandlingen, men så er det bare refusjonen på tablettene mot skabb. For å kunne søke om refusjon på Tenutex må pasienten allerede ha forsøkt både Nix-krem, Scatol-tabletter og benzylbenzoat liniment uten effekt. De må altså først ha brukt penger på en behandling hudleger ikke lenger anbefaler. Det er problematisk.

De mener myndighetene har et ekstra ansvar med smittsom sykdom som skabb og at pris ikke burde ha noe å si for behandlingen.

– Det hele var et helvete

Helene Tjellaug (19) ble smittet under russetiden i år, samtidig som hun bodde hjemme. Hun måtte gjennom flere kurer før hun ble kvitt skabben, og det ble dyrt.

– Det hele var et helvete, sier hun til VG.

19-åringen oppdaget først skabben da hun fikk små vannblemme-lignende nupper på fingrene og hendene.

FLERE RUNDER: Helene Tjellaug (19) var overrasket over hvor lett hun ble smittet med skabb. Hun opplevde at det var vanskelig å bli kvitt de små krypene. Foto: Privat

– De ble bare flere og flere og dukket opp flere steder på kroppen min, som på albuene, anklene og rundt midjen. Nuppene klødde ekstremt.

Etter hvert oppsøkte hun lege som ba henne «holde et øye med nuppene i noen uker fremover». Etter at andre i familien også fikk lignende nupper som klødde, bestemte de seg for å kjøpe en skabbkur.

Dyr behandling

19-åringen forteller hun var redd for å smitte andre og at alt av klær, sengetøy og sofatrekk ble fryst og kokt. Skabb-kremen ble smurt fra topp til tå.

– I starten nektet jeg for at det var skabb, for jeg hadde hørt at skabb bare smittet ved langvarig fysisk kontakt og en sjelden gang via lån av klær, sier hun og legger til:

– Jeg var den i familien som ble hardest rammet, og ble ikke kvitt skabben etter første kur. Jeg måtte gjennomgå to fulle krem kurer (som hver består av to runder med å smøre inn kroppen fra topp til tå med en hel tube skabb krem) og to tablettkurer, fordi skabben ville ikke gå bort så enkelt.

– Hvor mye kostet det?

– Hver kur med skabbkrem kostet rundt 500 kr og hver kur med skabbtabletter kostet rundt 1000 kr. Siden jeg ble hardest rammet i familien min og måtte gjennomgå flest kurer, følte jeg skikkelig skyldfølelse overfor mamma og pappa som måtte betale for alt dette. Jeg skammet meg på en måte og følte meg som en byrde.

19-åringen er kvitt skabben nå, men forteller at kløen varte i nesten to måneder etter endt behandling. Hun forteller at det er flaut å fortelle venner om skabb

– Jeg føler skabb er, litt på lik linje som flatlus, assosiert med hor og prostitusjon. Jeg ønsket ikke å bli dømt for å ha fått skabb, for hverken jeg eller veldig mange andre var klare over at skabb kunne smittes så enkelt.

KLØE: Skabb er en type midd som fører til kløe og små nupper eller blemmer i huden.

– Følger med på utviklingen

I år er det kommet oppdaterte veiledere for behandling av skabb.

– Vurderer Legemiddelverket noen nye løsninger for å bremse smitten?

– Vi følger med på utviklingen sammen med FHI. Etter hvert må vi vurdere om informasjonstiltakene

og de nye behandlingsveilederne er effektive nok. Det er gode argumenter for at samfunnet også bør

dekke kostnadene for krembehandlingen, sier Ulrike Jüse.

Det kan gjøres ved at skabb får status som allmennfarlig smittsom sykdom, slik som klamydia og meslinger. Da vil hele behandlingsløpet bli gratis for pasienter og nærkontakter.

– Det vil trolig også føre til at smittede kommer raskere i gang med krembehandlingen. Dessverre kan ikke Legemiddelverket fatte en slik beslutning alene, sier Jüse.

Flere føler på tabu

Horst Bentele i FHI synes det er synd at flere opplever det som tabu og skambelagt å fortelle at de er smittet.

– Jeg tror vi kunne unngått mye smitte hvis flere står frem og forteller om det.

Han forteller at skabb før ble forbundet med urenslighet og fattigdom.

– Den tid er over. Alle kan få det. Det burde være vanlig å kunne snakke om det nå.