Bergen: Påbud om bruk av munnbind

Byrådsleder Roger Valhammer opplyser at Bergen innfører nye tiltak for å begrense smitten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen opplyser på en pressekonferanse fredag at man i kommunen den kommende tiden vil vurdere coronapass som et mulig tiltak.

– Tidligere har vi flere ganger opplevd å ta to skritt frem og senere et trygt lite skritt tilbake. Selv om vi har opplevd å måtte ta et skritt tilbake, har vi likevel gradvis beveget oss mot en normal hverdag, sa Valhammer.

Samtidig innføres det nye tiltak i Vestlandets største by:

Påbud om bruk av munnbind i kolletivtrafikken.

Påbud om bruk av munnbind i butikker og kjøpesenter.

Påbud om registrering av gjester ved utesteder.

– Dette er lagt inn i en forskrift, så det må du følge, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

NYE TILTAK: Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF).

– Vi ber deg i tillegg om å følge noen tydelige anbefalinger, fortsetter hun:

Kommunen anbefaler sterkt å bruke munnbind i alle offentlige sammenhenger innendørs

Kommunen anbefaler at man begrenser antall nærkontakter.

– Det vil bety svært mye for spredningen, men ikke minst for sporingen, om du tester positivt om du har få nærkontakter, sier Husa.

Hun understreker samtidig at kommunen ikke ber folk avlyse planlagte aktiviteter, slutte å gå på besøk, restaurant, eller droppe andre ting som man har gledet deg til lenger.

– Vi ber deg ta flere forholdsregler enn du kanskje har gjort siden gjenåpningen, og følge noen enkle smitteverntiltak, sier helsebyråden videre.