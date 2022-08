LEIETAGER: Flere opplever å møte på problemer på leiemarkedet.

Unngå denne feilen når du skal leie bolig

Som ny leietager er man ikke alltid klar over hva som er lov og ikke. Flere opplever derfor å møte på problemer ved å leie bolig, blant annet knyttet til konflikter med utleier.

«En ikke ubetydelig andel har opplevd utleiere som ikke respekterer leietagers privatliv. Særlig handler dette om at utleier tar seg inn i boligen uten at dette er avtalt på forhånd.», står det i Forbrukerrådets nye rapport.

Der kommer det fram at flere leietagere stadig møter på problemer ved leie av bolig. Flere av utfordringene er knyttet til manglende vedlikehold, uenighet om husleie og depositum, og konflikter med utleier.

UTFORDRINGER: Forbrukerrådet har gjennom sin rapport «Å leie bolig», sett nærmere på utfordringer i leiemarkedet.

Hensikten med undersøkelsen var å se nærmere på utfordringer i leiemarkedet og skape bedre forståelse for hvilke endringer som må til for å gjøre leiemarkedet så forbrukervennlig som mulig.

Studenter er en overrepresentert gruppe på leiemarkedet, ifølge fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet opplever at unge ikke kjenner godt nok til alle rettighetene de har som leietagere.

– Det ser vi på alle henvendelsene vi får, sier Kasland.

VG tok kontakt med advokat Line Rytter for å få klarhet i det flest unge lurer på når de leier.

RÅD: Avokat Line Rytter deler sine råd til nye leietagere.

Det er flere ting man burde være klar over som ny leietager, ifølge advokaten. Hun leder eiendomsavdelingen i advokatfirmaet Teigstad, som hjelper folk over hele Norge med husleietvister og eiendomssaker.

Hun lister opp fem rettigheter du burde være klar over når du skal leie:

1. Depositum

Depositumet skal betales til en særskilt bankkonto i leietagers navn. Det er en konto som utleier skal opprette selv, og hvor utleier er ansvarlig for å betale gebyret til banken for opprettelse av en slik depositumskonto, ifølge loven.

– Det er den eneste måten man er sikret at utleier ikke kan ta ut pengene, uten at leietager har gitt sitt samtykke, forklarer Rytter.

En utleier kan altså ikke kreve at pengene betales til utleierens private konto, men Rytter opplever likevel at det er mange leietagere som ender opp med å gjøre dette.

– Blir man oppmerksom på dette burde man be om å få det tilbakebetalt så fort som mulig, slik at pengene kan settes inn på en depositumskonto.

Dersom utleier nekter å tilbakebetale det ulovlige depositumet, kan man ta saken til forliksrådet eller husleietvistutvalget.

Tvister rundt utdelingen av depositumet:

Når leieforholdet tar slutt, er hovedregelen at utleier og leietager informerer banken om hvordan de har blitt enige om at depositumsbeløpet skal fordeles.

Rytter forklarer at depositumet er der som en økonomisk sikkerhet for utleier.

– Pengene skal i utgangspunktet overføres tilbake til leietager. For at utleier skal ha krav på penger fra depositumskontoen, må leietager for eksempel være i mislighold av husleie eller påført skade på husrommet.

Og hvem som har forårsaket skade på boligen, kan ofte skape konflikt rundt fordelingen av depositumet.

Rytter understreker derfor viktigheten av en overtagelsesprotokoll:

– Gå gjennom boligen steg for steg før du flytter inn. Ta gjerne bilder og skriv ned alt som ikke er helt i stand.

2. Øke husleien

Det finnes kun to lovlige måter å øke husleien på:

Indeksregulering av husleien:

Utleier har muligheten til å øke husleien en gang i året i henhold til konsumprisindeksen, men da skal det gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk.

Tilpasning til gjengs leie:

Dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til gjengs leie. Det regnes ut ved å sammenligne lignende husrom og avtalevilkår.

3. Uanmeldte besøk av utleier

– Som leietager har man en eksklusiv bruksrett til den boenheten man leier, og utleier kan derfor ikke uten videre låse seg inn i leietagers hjem, forteller Rytter.

Ifølge loven er det ulovlig av utleier å låse seg inn i boligen uten at leietager har fått et varsel i rimelig tid. Dette med mindre det er nødvendig for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig, og hvis det ikke er mulig å varsle leietager.

Det vil si at om det er akutt fare for skade på boligen, i form av eksempelvis brann eller vannlekkasje, kan utleier låse seg inn for å begrense skadeomfanget.

Utenom dette, vil hovedregelen alltid være at utleier ikke kan ta seg inn uanmeldt i boligen.

Medfører arbeidene utleier utfører en ulempe for leieren, og ulempene ikke anses å være ubetydelig, kan leieren kreve avslag i leien.

4. Ansvaret for vedlikehold av boligen

Det er utleier som har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, men som leietager har man også en vedlikeholdsplikt.

Om ikke annet er avtalt, er leier selv ansvarlig for å vedlikeholde eksempelvis dørlåser, kraner, toalett, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsberedere, samt foreta nødvendig rengjøring.

Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, har utleieren selv dette ansvaret hvis annet ikke er avtalt.

– Med mindre noe annet er avtalt, skal utleier på sin side holde husrommet i den stand den var i ved overlevering, og forhindre at mangler oppstår.

5. Krav ved overtagelse

Ved overleveringen skal husrommet være ryddet, rengjort og i vanlig god stand, med mindre noe annet er avtalt.

Ifølge rytter vil «vanlig god standard» kunne tolkes forskjellig ut fra hvilken bolig det er snakk om.

– Men er ikke annet presisert må i alle fall leieren kunne forvente at vinduene er hele, taket er tett og låsene på dørene fungerer, at det elektriske anlegget er lovlig installert og fungerer, samtidig at boligen er utstyrt med påbudt brannvernutstyr.

Mangler ved overtagelse:

Det foreligger en mangel dersom det er gitt uriktige eller manglende opplysninger av boligen, viser loven.

– Det kan for eksempel være at utleier ikke har informert om fuktproblematikk i sokkelleiligheten eller oppgitt feil areal.

Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved boligen, dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren.

– Hvis du velger å leie usett, er det viktig å være kjent med at forhold som du som leietager måtte bli kjent med ved å gå på visning, ikke kan gjøres gjeldende som mangel.

Dette gjelder med mindre du som leietager har hatt en rimelig grunn til å ikke undersøke boligen før innflytt.

Ifølge Rytter vil en forundersøkelse som vil koste urimelig mye, for eksempel ved reise- og oppholdsutgifter, være rimelig grunn til å la være å dra på visning.

– Særlig hvis utleieren også har solgt inn leieobjektet med å være veldig bra og mangelfri, avslutter hun.