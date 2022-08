Brukte kokain, ecstasy og marihuana: 30 vernepliktige gardister dimitteres

Bakgrunnen er en privat sommerfest der fem vernepliktige innrømmer å ha brukt narkotika. I ettertid har 25 andre også stått frem.

Det får VG bekreftet av Brage Steinson Wiik-Hansen, talsperson i Hæren.

Han forteller at Forsvaret ble tipset om en privat fest i sommer der flere vernepliktige i Hans Majestet Kongens Garde skal ha inntatt narkotika. Fem vernepliktige har innrømmet forholdet.







– I kjølvannet av denne saken har ytterligere 25 vernepliktige fra avdelingen stått frem og innrømmet bruk av ulovlige rusmidler under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt, skriver Wiik-Hansen i en epost til VG.

De 30 vernepliktige soldatene vil nå bli dimittert, ifølge Wiik-Hansen.

– Var noen av disse 25 til stede på samme fest?

– De henger ikke nødvendigvis sammen. Jeg har ikke noe mer info om at det var på samme fest, sier Wiik-Hansen.

Brykte partydop

Gardesjef Trond Robert Forbregd sier til NRK at de har kjennskap til hvilke rusmidler de involverte har brukt.

– Det vi har avdekket er det som på folkemunne er festdop. Kokain, ecstasy og marihuana, sier Forbregd.

Han legger til at han ikke har tillit til de 30 som har innrømmet bruk av ulovlige rusmidler.

Gardesjefen forteller til Nrk at forsvaret ble informert av politiet om festen som ble holdt for om lag to uker siden, der fem vernepliktige var involvert.

– De blir ivaretatt på en grundig og god måte. Det er snakk om flotte kvinner og menn som har gjort en feil. Og det har en konsekvens, men nå blir de dimittert i løpet av en eller to dager etter å ha vært gjennom de nødvendige prosedyrene, sier Forbregd.

Forsvaret har ikke politianmeldt sakene.

Varslingsplikt

Talspersonen i Hæren opplyser at alt personell i Forsvaret har varslingsplikt, dersom de oppdager eller får kjennskap til omgang med ulovlige rusmidler blant ansatte eller vernepliktige.

Han avkrefter imidlertid at den omtalte sommerfesten fant sted på Forsvarets egne områder.

– Nei, festen har ingenting med forsvaret å gjøre, og er noe som er gjort privat på fritiden, men det er fortsatt vernepliktige som har vært der, og da blir fortsatt reaksjonen at de blir dimittert, sier han.

– Men bodde de aktuelle vernepliktig på kaserne da de inntok narkotika?

– Dette er folk som har vært ute i permisjon, så det har sånt sett ingenting med leir å gjøre, svarer Wiik-Hansen.