Tapte karantenehotell-søksmål

Mannen mente det var ulovlig å pålegge ham en uke på karantenehotell etter en utenlandsreise. Han fikk ikke medhold i tingretten.

Det var i mai i fjor at mannen returnerte fra Gran Canaria hvor han hadde besøkt sin kone. Da han reiste dit, var ikke reglene slik at han pliktet å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell ved retur.

Innstrammingen kom mens han var på reise, og da han kom hjem, bar det rett på karantenehotell i en uke – til en pris av 5879 kronene.

Partene møttes i Oslo tingrett i februar.

– Det som er avgjørende for ham er ikke disse 5879 kronene han har krevd i erstatning. Det han er opptatt av er å få en prinsipiell avklaring på hvor grensen går for hvilke tiltak man kan iverksette i en sånn situasjon, sa mannens advokat Reidar Smedsvig til VG før rettssaken.

Ti dager proviant klargjort på hytta

– Han syntes han hadde en ganske god grunn til å dra, han ville bruke tid med sin kone. Det var sikkert mange andre som var i tilsvarende situasjoner, med nær familie i utlandet som de gjerne ikke hadde sett på måneder og til og med et år. Han var ikke på en ren ferietur, sa advokat Smedsvig.

I sitt skriftlige sluttinnlegg til Oslo tingrett skrev saksøker at «han utgjorde helt marginal smitterisiko da han reiste inn til Norge»:

Han kom fra et sted med relativt lavt smittetrykk.

Han hadde ikke hatt nærkontakt med noen med kjent smitte.

Han hadde avlagt dobbel negativ test for coronavirus.

Han hadde planer om å gjennomføre innreisekarantene på egnet sted.

Det egnede stedet var mannens egen hytte. Der ventet proviant for minst ti dager, og han skulle selv kjøre dit fra flyplassen.

Sterkt inngrep i friheten

Mannen mente påbudet om karantenehotell var i strid med lovens krav om at tiltak skal være saklige, nødvendige og forholdsmessige.

Han viste til grunnlovens bestemmelser om rett til respekt for sitt privat- og familieliv, rett til bevegelsesfrihet, samt tilsvarende rettigheter følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Brudd på grunnleggende rettigheter etter grunnloven og EMK kan høres ut som en voldsom beskrivelse av en uke på karantenehotell?

– Det finnes sikkert mer alvorlige brudd på menneskerettighetene i verden, men selv om han i og for seg hadde tilgang til mat og TV og internett og ikke led noen direkte nød, er jo det å pålegge noen et opphold på et hotellrom et ganske sterk inngrep i friheten til folk likevel, sa advokat Smedsvig til VG før saken.

Staten vant frem

Den saksøkte part var staten ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det ville ikke vært praktisk mulig for myndighetene å vurdere og kontrollere enkeltpersoners ulike opplegg for gjennomføring av innreisekarantene, skrev HOD en e-post til VG.

Departementet la til at regelen var lik for andre i samme situasjon.

Staten fikk rettens medhold i at pålegget om karantenehotell, ikke var rettsstridig.

Dommeren skriver at det ved den konkrete avveiningen har «stor vekt at

formålet med inngrepet var å beskytte retten til liv og helse ved å ivareta smittevern under en verdensomspennende pandemi.»

Dommen peker på at det på innreisetidspunktet var fare for økt smitte og at nye mutasjoner av viruset fikk fotfeste gjennom smitte fra personer som reiste inn i Norge.

«Samlet sett har retten (...) kommet til at pålegget oppfyller de grunnleggende krav som smittevernloven stiller. Det er videre rettens syn at reglene om karantenehotell, slik de kom til anvendelse på (saksøkers) situasjon, ligger innenfor rammen av menneskerettighetene og EØS-avtalen.»