Måtte på karantenehotell – saksøker staten

Det var ulovlig å pålegge ham en uke på karantenehotell etter en utenlandsreise, mener mannen – og saksøker staten.

Av Kari Spets

Partene møttes i Oslo tingrett i starten av februar, og dommen er ventet i månedsskiftet februar-mars.

– Det som er avgjørende for ham, er ikke disse 5879 kronene han har krevd i erstatning. Det han er opptatt av, er å få en prinsipiell avklaring hvor grensen går for hvilke tiltak man kan iverksette i en sånn situasjon, sier mannens advokat Reidar Smedsvig til VG.

Ti dager proviant klargjort på hytta

Det var i mai i fjor at mannen returnerte fra Gran Canaria hvor han hadde besøkt sin kone. Da han reiste dit, var ikke reglene slik at han pliktet å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell ved retur.

Innstrammingen kom mens han var der, og da han kom hjem, bar det rett på karantenehotell i en uke – til en pris av de før nevnte 5879 kronene.

PLANEN GIKK I HOTELLVASKEN: Advokat Reidar Smedsvig mener smittevernet hadde vært bedre hvis mannen gjennomførte innreisekarantenen på hytta – slik han hadde planlagt.

– Han syntes han hadde en ganske god grunn til å dra, han ville bruke tid med sin kone. Det var sikkert mange andre som var i tilsvarende situasjoner, med nær familie i utlandet som de gjerne ikke hadde sett på måneder og til og med et år. Han var ikke på en ren ferietur, sier advokat Smedsvig.

I sitt skriftlige sluttinnlegg til Oslo tingrett skriver saksøker og advokat at «han utgjorde helt marginal smitterisiko da han reiste inn til Norge»:

Han kom fra et sted med relativt lavt smittetrykk.

Han hadde ikke hatt nærkontakt med noen med kjent smitte.

Han hadde avlagt dobbel negativ test for coronavirus.

Han hadde planer om å gjennomføre innreisekarantene på egnet sted.

Det egnede stedet var mannens egen hytte. Der ventet proviant for minst ti dager, og han skulle selv kjøre dit fra flyplassen.

Grunnloven, FN-konvensjon og europeiske menneskerettigheter

Tiltaket var i strid med lovens krav om at de skal være saklige, nødvendige og forholdsmessige, mener Smedsvig og klienten.

Mannen viser til grunnlovens bestemmelser om rett til respekt for sitt privat- og familieliv, sitt hjem samt rett til bevegelsesfrihet.

Han påpeker at tilsvarende rettigheter følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Brudd på grunnleggende rettigheter etter grunnloven og EMK kan høres ut som en voldsom beskrivelse av en uke på karantenehotell?

– Det finnes sikkert mer alvorlige brudd på menneskerettighetene i verden, men selv om han i og for seg hadde tilgang til mat og TV og internett og ikke led noen direkte nød, er jo det å pålegge noen et opphold på et hotellrom et ganske sterk inngrep i friheten til folk likevel, sier advokat Smedsvig.

HOD: Umulig å kontrollere enkeltpersoners opplegg

Den saksøkte part var staten ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Justis- og beredskapsdepartementet.

«Det at saksøker måtte gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell var rettmessig og ikke i strid med hverken grunnloven og EMK», opplyser HOD en e-post via kommunikasjonsavdelingen, og legger til at regelen var lik for andre i samme situasjon.

«Det ville ikke vært praktisk mulig for myndighetene å vurdere og kontrollere eventuelle enkeltpersoners ulike opplegg for gjennomføring av innreisekarantene».

Det påpekes også at saksøkers opphold på karantenehotell i stedet for hytta, uansett ikke har hatt betydning for hans mulighet til privat- og familieliv.

HOD viser til at smitteverntiltakene da nylig var skjerpet grunnet blant annet delta og at en stor del av risikogruppene fortsatt ikke var vaksinerte. Helsemyndighetene anså karantenehotell som et effektivt tiltak for å begrense importsmitte og videre spredning av corona.

HOD påpeker at pandemien er uten paralleller i moderne tid, har forårsaket mange dødsfall og alvorlige sykdomsforløp og at det har vært risiko for at helsevesenet ville bli overbelastet. I tillegg: Risikoen for svikt i andre viktige samfunnsfunksjoner og negative økonomiske effekter.

– Staten skulle gjøre det byrdefullt å reise

Staten skriver i sitt sluttinnlegg at «vurderingen av tiltakene må ta utgangspunkt i situasjonen på det konkrete tidspunktet» og må «ofte gjøres på usikkert grunnlag».

– Det er i utgangspunktet et saklig argument, men dette var jo 14 måneder inn i pandemien. Staten hadde, som vi ser det, konkret kunnskap som vi mener tilsa at det ikke var noen smittevernmessig begrunnet ordning, sier mannens advokat, Reidars Smedsvig.

Det er ikke riktig, reglene var smittevernfaglig begrunnet, opplyser HOD, og viser til tidligere svar.

VEKTER VISER VEI: Reisende på vei til karantenehotell i mars i fjor.

Han og klienten mener også at den reelle begrunnelsen ikke handlet om at det var best at han og andre i hans situasjon tilbrakte tiden på karantenehotell.

– Den reelle begrunnelsen var at staten skulle gjøre det byrdefullt å reise til utlandet, for å gjøre at færrest mulig dro på reise.

Det er ikke riktig, opplyser HOD igjen:

«Det reelle formålet med reguleringen var å begrense importsmitte og tiltaket var som nevnt smittevernfaglig begrunnet og anbefalt av Helsedirektoratet og FHI.»

Ting skjer i høyesterett

Torsdag forrige uke skrev NRK om at statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane anker en koronabot-frifinnelse til Høyesterett. To kvinner slapp å betale etter å i 2020 ha vært på fest med 15 personer under strenge koronaregler, bestemte lagmannsretten. «En prinsipiell sak», uttalte kvinnenes forsvarer.

Seks hytteeiere med hytter i Sverige fikk i Oslo tingrett medhold i at deler av covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldig. Saken ble anket av staten, som vant i Borgarting lagmannsrett. Hytteeierne tok saken til Høyesterett, og den er berammet 1. mars.

Vil mannen som Reidar Smedsvig representerer ta det helt til topps om nødvendig?

– Det må vi vurdere etter hvert. Jeg tror ikke han har bestemt seg for hva han gjør, sier advokaten.

HOD opplyser til VG at det ikke er naturlig å kommentere videre prosess før tingrettsdommen foreligger.

Hva så hvis mannen vinner? Kommer det en bølge av andre saksøkere som har vært i hans situasjon? Smedsvig synes det er vanskelig å spekulere.

– Samtidig vil jo da kanskje prinsippet være avklart. Det som da kanskje måtte gjenstå, er den egenandelen de eventuelt selv har betalt.

– Jeg vet ikke hvor mange det er som er villig ta en sånn kamp i rettssystemet. For det er tross alt ganske lavt beløp.