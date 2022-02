KREVER HANDLING: Astrid Willa Hoem ber Høyre ta avstand fra det republikanske partiet i USA.

AUF ber Høyre kutte båndene til Det republikanske partiet

Ungdomspartiet mener Høyre må stå opp for demokratiske verdier. Unge Høyre trekker på sin side frem at forskjellen på partiene er store.

Publisert: Nå nettopp

– Det er urovekkende at Høyre mener de kan dele et politisk fellesskap med Det republikanske partiet i USA, sier Astrid Willa Hoem til VG.

AUF-lederen sikter til at republikanerne på landsmøtet lørdag, hvor kongress-stormingen omtales som en «legitim politisk diskurs».

– I lys av den mer autoritære retningen det republikanske partiet har tatt, mener jeg også Høyre bør ta avstand fra dem, sier Hoem

Hun mener det trengs internasjonalt press for å sende tydelige signaler om at utviklingen bekymrer Norge og Europa.

VG har bedt Høyre om å svare på kommentarene. De viser i stedet til Ola Svenneby, leder i Unge Høyre.

– Dette er store ord fra et ungdomsparti som er medlem av sosialistinternasjonalens ungdomsparti, der moderpartiet huser diktatorene i Tunisia, Angola og Egypt. I tillegg til prorussiske partier i Kaukasus, for å nevne noen, sier han til VG.

– Poenget mitt er at alle norske partier må ta stilling til om de vil sette seg på gangen, eller samarbeide med folk som har annerledes verdier enn oss selv.

Medlem av samme organisasjon

Høyre er i dag medlem av Den internasjonale demokratiske union (IDU), som også har det republikanske partiet i på medlemslisten. Partileder Erna Solberg (H) sitter selv i styret til organisasjonen.

– Vi har alltid vært opptatt at vi deler felles virkelighetsforståelse og grunnleggende prinsipper med våre søsterpartier, sier Hoem.

– Det er jo også store sprik i holdninger mellom sosialdemokratiske partier internasjonalt?

– Arbeiderpartiet meldte seg ut av Komintern nettopp fordi det var mange parti som sto langt unna oss i synet på demokrati. Vi i AUF har også vært tydelig overfor søsterpartier som ikke deler samme grunnleggende prinsipper.

Den kommunistiske internasjonale (Komintern), var en internasjonal sammenslutning av kommunistiske og sosialistiske partier fra 1919 til 1943.

MOT STRØMMEN: Republikaneren Mitch McConnell har tatt avstand fra partiets uttalelse.

Ola Svenneby svarer at samarbeidet i IDU fungerer godt, og trekker frem at blant annet deres svenske søsterparti, opposisjonen i Taiwan, og Angela Merkels parti CDU også er med.

– Hvilket forhold har Høyre til det republikanske partiet?

– Høyre besøker begge de amerikanske partienes landsmøter. Tidligere var også Demokratene observatører i IDU. De politiske forskjellene mellom Høyre og Republikanerne er svært store. Og de blir også større, sier Svenneby.

– Det er ingen hemmelighet at Høyre er bekymret for utviklingen i USA, legger han til.

Utskjelte komitémedlemmer

Bakgrunnen for den omstridte resolusjonen til det republikanske partiet er granskingen av stormingen av Kongressen den 6. januar i fjor. Fem mennesker døde i forbindelse med stormingen.

Liz Cheney og Adam Kinzinger er de eneste republikanske politikere i komiteen som har fått i oppdrag å granske hendelsen.

Senest på forrige uke leverte republikanernes nasjonalkomité – altså partiledelsen – en resolusjon som fordømte de to partimedlemmene.

Omtalen av stormingen som en «legitim politisk diskurs» har også fått kritikk innad i partiet. Republikanernes egen minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, gikk tirsdag ut mot uttalelsen.

Partiledelsen har i ettertid forklart at de hovedsakelig snakket om de som ikke brukte vold 6. januar. Denne forskjellen ble imidlertid ikke nevnt i resolusjonen, og det ble heller ikke tatt avstand til volden.