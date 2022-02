BØR VÆRE OBS: Meteorolog Magnus Ovhed ber folk følge med på farevarslene i fjellene den kommende uken.

Slik blir vinterferie-været

Ferieværet starter bra i store deler av landet, men lavtrykk og vekslende temperaturer venter: – Holder du litt avstand fra Vestlandet, ser det rimelig bra ut.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

Flere steder i landet går mandag inn i en ukes vinterferie: Oslo, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag, deler av Vestland og store deler av Østlandet. Dermed er det nok mange som holder et ekstra øye med værmeldingen denne uken.

Ifølge meteorolog Magnus Ovhed, vil den kommende perioden være preget av et vekslende mellom kald og mild luft. Mens temperaturen vil holde seg nede i fjellene og Innlandet, vil været bli mildere over hele landet utover uken.

– Mandag og tirsdag ser værmeldingen rimelig bra ut. Vi har hatt et nedbørsområde som har passert Sør-Norge, som trekker unna nå. Nå letter det opp, og det kan bli ganske bra vær utover dagen de fleste stedene, sier Ovhed til VG.

Nedbør for Vestlandet

Ifølge Ovhed kan steder plassert langs kysten vente seg plussgrader utover uken.

– Onsdag vil det bli veldig pent vær på dagen, men utover ettermiddagen vil det komme inn et lavtrykk mot Vestlandet.

Lavtrykket kan ifølge Ovhed føre til snøvær, men regn i lavlandet. Han sier at været vil bli mildere utover onsdagen for de fleste stedene i Sør-Norge.

– Det vil bli veldig mye nedbør på kysten av Vestlandet, og stort sett regn.

Østlandet kan derimot vente seg lite nedbør, men kanskje noe nedbør onsdag og torsdag. Fredag vil vinden snu, som vil kunne føre til en periode med snøbyger i Trøndelag, langs Møre-kysten og på Vestlandet.

– Mot slutten av helgen vil et nytt lavtrykk med mild luft treffe landet, som vil føre til milde temperaturer over hele landet, sier Ovhed.

Godt skiføre-nytt for fjellet

De milde temperaturene kan ifølge Ovhed føre til at snøgrensen klatrer oppover. Likevel vil været holde seg kaldt i fjellet, og sikre greit skiføre for flere steder hele vinterferieuken.

Og det er fjellområdene på Østlandet som kommer seirende ut, skal man tro meteorolog Roar Inge Hansen ved StormGeo. Vestlandet må nemlig ta støyten for et lavtrykk i Norskehavet, som vil føre til nedbør som kommer som snø i fjellet.

– Holder du litt avstand fra Vestlandet, ser det rimelig bra ut, sier han.

Ifølge Hansen vil det bli ingen eller lite nedbør i fjellene over mer eller mindre hele Østlandet, og flere steder vil også solen titte frem. Han peker likevel på at snøbygene på Vestlandet, også kan komme over mot Geilo. Det vil i så fall ikke være snakk om mange snøbyger, ifølge Hansen.

Folk som tar seg til fjellet denne uken, kan likevel vente seg en god del vind.

– Dette med vinden skal man være obs på, når det er mye løssnø i fjellet, sier Hansen.

– Snøskredfaren er økende

Det er ikke meldt om vanskelige kjøreforhold, men Ovhed ber likevel folk som skal kjøre til fjellet være obs når lavtrykket kommer inn på onsdag. Det gjelder særlig dersom man kommer kjørende fra Vestland.

Ovhed oppfordrer også folk til å følge med på farevarslene i fjellet. Mandag ligger det ute ni farevarsler for snøskred ulike steder i landet, deriblant Trollheimen i Møre og Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane.

– I fjellet er det snøskredvarsler mange steder, det bør man sjekke, sier han.

Også Hansen oppfordrer folk til å holde et øye med farevarslene i tiden fremover.

– Snøskredfaren er økende, sier han.