SKUFFET: Fylkestingsrepresentant Torleik Svelle (Sp) mener det er en demokrati-skandale at Innlandet får leve - på tvers av folkeavstemningen.

Innlandet får leve - nei til oppdeling i Hedmark og Oppland

Fylkestinget gikk som ventet inn for å beholde Innlandet fremfor å gjenopplive Hedmark og Oppland.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Etter de siste ukene med folkeavstemning, intens debatt, personangrep og til dels skitten ordbruk i sosiale medier, gikk fylkestinget i Innlandet onsdag inn for at det omstridte fylket skal leve videre - med 34 mot 23 stemmer.

Ap, Høyre, MDG, KrF, Venstre og deler av Frp stemte for å beholde storfylket.

Mindretallet bestående av Sp, SV og Rødt gikk inn for oppdeling av fylket til Hedmark og Oppland.

Forslaget fra Senterpartiets Aud Hove på vegne av Sp, SV og Rødt om å splitte opp Innlandet i de to gamle fylkesenhetene Oppland og Hedmark, vant ikke frem.

Beslutningen var ventet etter at Innlandet Ap i sitt representantskapsmøte tirsdag kveld med 52 mot 50 stemmer bestemte seg for å videreføre Innlandet.

– Overkjøring

Dette fikk representanten for Arbeiderpartiet sin egen regjeringspartner, Torleik Svelle (Sp) til å tordne:

– Dette blir den historiske dagen da fylkestinget overkjørte en folkeavstemning. Det er en demokratisk skandale at vi skal kaste resultatet av en folkeavstemning i søpla. Et flertall i fylkestinget overkjører et flertall i folket. Og de gjør det for å gjennomføre Høyre sin regionreform, sa Svelle.

Han fikk støtte fra SVs Hans Olav Lahlum, som i sine yngre dager meldte seg ut av SV noen år fordi partiet ikke ville følge resultatet av en noe bredere folkeavstemning.

SV-POLITIKER: Forfatter, historiker og sjakkekspert Hans Olav Lahlum er også folkevalgt og SV-politiker i Innlandet fylkesting.

Fra det dypt splittede Arbeiderpartiet satte Håvard Sagbakken Saanum ord på hvorfor han og partigruppen i det avgjørende fylkestinget onsdag gikk inn for å beholde Innlandet.

- Vi har bedt om råd, men rådene spriker. Halvparten av befolkningen stemte ikke i folkeavstemningen. Det er ikke et folkekrav at vi skal dele opp fylket. Som folkevalgte er vi valgt for å styre. Innlandet bør videreføres, sa Saanum.

Fra Høyre tok Svein Håvar Korshavn tak i Torleik Svelles sterke tro på folkeavstemninger.

– Bruk av folkeavstemninger ser ut som utvidet demokrati. Men det kan avskjære politiske prosesser som spesielt Sp har utøvd. Mye av argumentasjonen har spilt på misnøye og følelser fremfor fakta. Jeg ser likhetstrekk med en offer-retorikk som den vi har sett i USA, sa Korshavn som er en del av flertallet for videreføring av Innlandet.