Nasjonal sikkerhetsmyndighet ber norske bedrifter om å være årvåkne

Cyberekspert mener et dataangrep kan bli brukt som hevn fra Russland, dersom Norge innfører sanksjoner mot landet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet ber virksomheter ha lav terskel for å varsle myndighetene om mistenkelige forhold.

– Hvis Norge kommer med kraftige utsagn eller tiltak mot Russland, vil man kunne vente et cyberangrep som gjengjeldelse.

Det sier professor i informasjonssikkerhet ved UiO, Audun Jøsang, til VG.

Etter at russiske styrker invaderte Ukraina natt til torsdag, varslet flere land kraftige sanksjoner mot Russland. EU, USA, Storbritannia, Tyskland, Canada, Japan og Australia er blant landene som har innført sanksjoner.

– Man kan anta at et cyberangrep vil kunne rettes mot land som provoserer Russland eller går aktivt inn for å hjelpe motstanderen mot invasjon, sier Jøsang.

Han forteller at cyberangrep i dag fungerer som en slags hevn i verdenspolitikken.

– Hvis Norge sitter stille og ikke kommer med kraftige politiske uttalelser og så videre, vil det være mindre sjanse for cyberangrep mot Norge. Hvis Norge bare ligger på linje med EU eller USA og ikke stikker hodet langt ut, stiller man ikke laglig til for hugg. Da er man bare en del av vesten.

Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre, er det så langt ikke aktuelt med egne sanksjoner fra Norge.

Lett for Russland

André Årnes er professor i cybersikkerhet og dataetterforskning ved NTNU, og jobber som Partner Cyber Security i White Label Consultancy.

– Typiske virkemidler vi må være bevisst på nå, er statlig etterretningsvirksomhet, tyveri av informasjon og datainnbrudd for å få informasjon om norske sanksjoner og beredskapstiltak.

Da PST la frem sin trusselvurdering for 2022 tidligere denne måneden, var etterretningstjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) samstemte i at den digitale trusselen fra Kina og Russland er noe av det som bekymrer norske myndigheter mest.

Årnes forteller at mulige konsekvenser av et hackerangrep er at nettsider og tjenester blir utilgjengelige. Angrep i stor skala kan også påvirke kritiske tjenester som for eksempel finansielle tjenester og mediene.

– Russland har veldig sterke kapasiteter på cyberangrep. Det er lett for dem hvis de ønsker å prioritere slike type angrep, sier han.

Følger situasjonen tett

Tom Andre Røgden ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier til VG at de følger situasjonen tett.

– Vårt fokus er hvilken risiko og hvilke indirekte konsekvenser dette kan ha for norske virksomheter gjennom verdikjeder og andre knytinger norske virksomheter må ha på tvers av systemer og landegrenser.

Fredag gikk NSM ut på sine nettsider, og ba norske bedrifter bli flinkere til å varsle om mistenkelige forhold, slik at flere sikkerhetstruende hendelser fanges opp.

De har utarbeidet en liste over prioriterte tiltak virksomheter kan iverksette i en skjerpet sikkerhetssituasjon. Der peker de blant annet på å:

Kartlegge enheter og programvarer i bruk i virksomheten

Kjøpe moderne og oppdatert maskin- og programvare

Ta ansvar for virksomhetens sikkerhet også ved tjenesteutsetting

Dele opp virksomhetens nettverk etter virksomhetens risikoprofil

Etablere et sentralt styrt regime for sikkerhetsoppdatering

– I og med at situasjonen er såpass uoversiktlig mener vi at norske bedrifter bør ha en økt grad av årvåkenhet, for å kunne både avdekke og forhindre cyberhendelser.

Ifølge Røgden, er det en tendens at ulike trusselaktører utnytter ekstraordinære situasjoner slik som den vi ser i Ukraina nå. Han understreker at de per i dag ikke er kjent med cyberhendelser i Norge som kan knyttes til den pågående konflikten.

– Jeg vil oppfordre virksomheter til å ha lav terskel for å kontakte myndighetene, slik at vi kan få et bedre nasjonalt situasjonsbilde og bli varslet for å avverge og forhindre cyberangrep.

