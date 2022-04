NY PLAN: Forhandlingsleder Guro Lind i Unio Stat sier de planlegger å fremforhandle en tariffavtale i Staten med Akademikerne.

Statsoppgjøret: Historisk skifte

Lønnsoppgjøret i Staten braker løs i dag, med et historisk skifte: For første gang vil Unio droppe LO som forhandlingspartner og i stedet søke samarbeid med Akademikerne.

Av Bjørn Haugan

– I årets lønnsoppgjør har Unio stat som hovedmål å danne en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Slik forhandlingssituasjonen er i staten, er dette vår beste mulighet til å sikre en god lønnsutvikling for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio Stat til VG.

I dag går startskuddet for hovedtariffoppgjøret i staten. Unio, LO, YS og Akademikerne skal forhandle med staten om både lønn og andre arbeidsforhold. Frem til 2016 forhandlet de samlet, men da brøt Akademikerne ut og kjørte sitt eget forhandlingsløp.

Begynte sonderingene i fjor

Nå hopper Unio etter og vil forhandle sammen med Akademikerne: For første gang ønsker de ikke fremforhandle en felles tariffavtale i Staten med LO:

– Målet vårt i årets lønnsoppgjør er å få på plass en ny tariffavtale som sikrer lønnsutviklingen til utdanningsgruppene, sier Lind.

– I årets lønnsoppgjør har Unio stat som hovedmål å danne en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Hvorfor?

– Slik forhandlingssituasjonen er i staten, er dette vår beste mulighet til å sikre en god lønnsutvikling for våre medlemmer, sier Lind.

Allerede etter oppgjøret i fjor ga Guro Lind uttrykk for skuffelse etter forhandlingsresultatet.

– Fram mot årets oppgjør har Unio stat derfor sondert mulighetene for en ny, felles tariffavtale med Akademikerne i staten. Etter positive sonderinger går Unio stat til forhandlingsbordet med krav om en slik avtale.

– Tapt over tid

Hun viser til at lønnsstatistikk viser at utdanningsgruppene i Staten har kommet dårlig ut de siste fem årene – mens statsansatte med bare videregående eller grunnskole har høyest lønnsvekst, har de med masterutdanning eller doktorgrad lavest lønnsvekst.

– Vi er nødt til å ta lønnsstatistikken på alvor. Utdanningsgruppene i staten har tapt over tid – både mot statsansatte med lavere utdanning, og mot utdanningsgruppene i privat sektor. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å endre dette bildet – og sonderingene har vist at muligheten til dette er størst i en ny, felles avtale med Akademikerne, sier Lind.

– Utdanning må lønne seg

Hun legger til at Unios lønnspolitikk er den samme som før.

– Unios lønnspolitikk ligger fast. Rammene for oppgjøret skal bestemmes sentralt, med kollektiv lønnsdannelse som et grunnleggende element.

NY KURS: Guro Lind og Unio Stat sier at de aksepterer at fordelingen av lønnsmidlene skal skje ved den enkelte virksomhet.

Hun legger til:

– Det skal fortsatt finnes satser for minstelønn. Men vi aksepterer at fordelingen av lønnsmidlene skal skje ved den enkelte virksomhet. Det avgjørende for oss er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må lønne seg – også i staten, sier Lind.

VG har bedt om en kommentar fra leder Egil André Aas i LO Stat, som foreløpig ikke har hatt anledning til å svare.

LO er giganten i norsk arbeidstagerverden, men Unio og Akademikerne har opplevd størst prosentvis vekst de senere årene.