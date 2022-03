Kraftig brann ved skianlegg i Hemsedal: − Vanskelig å få kontroll

Det brenner kraftig i to bygg ved Hemsedal alpinsenter. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll på brannen, og området er evakuert.

Nødetatene er på stedet etter at det begynte å brenne i en bygning ved et alpinanlegg i Hemsedal.

Det brenner i et leilighetsbygg under oppføring. Brannen har spredd seg til et nabobygg, som også er et leilighetsbygg. Slukkearbeidet pågår fortsatt.







Vaktleder Martin Slevigen ved 110-sentralen Sør-Øst sier det er krevende slukkearbeid.

– Det er mye energi som brenner, og det er vanskelig å få kontroll. Det jobbes stort sett med utvendig slukking, sier Slevigen klokken 19.45 onsdag kveld.

Det er også meldt om en del vind i området som gjør slukkearbeidet vanskeligere.

Operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt sa tidligere onsdag at det er en stor bygningsmasse og at det er en tidkrevende jobb.

– Brannvesenet jobber fortsatt med å hindre spredning og står veldig på, sa han.

Alle i nabobygget er gjort rede for, og det er heller ikke meldt om at noen av de som arbeider på bygget under oppføring, er savnet, opplyser Alfheim.

Kraftige flammer

Det er veldig mye mannskaper i sving. Til sammen 13 kjøretøyer fra brannvesenet er på stedet, ifølge 110-sentralen.

Alt tilgjengelig brannmannskap i området er på vei til eller på plass i området nå, skriver NRK. Det omfatter blant annet rundt 40 brannkonstabler. I tillegg er det hentet inn brannmannskap fra Årdal og Lærdal i Sogn.

Det er mye politiressurser i området. Trafikk dirigeres på stedet for å hindre at det kommer flere inn i området hvor det brenner, opplyser politiet.

UNDER OPPFØRING: Det brenner i to leilighetsbygg i Hemsedal onsdag. Brannen startet i et leilighetsbygg under oppføring.

Videoer fra stedet viser kraftige flammer og mye sort røyk som velter ut fra bygningen, som ligger i skiheisområdet på alpinsenteret i Hemsedal.

– Det startet å brenne i et leilighetsbygg under oppføring. Noen som jobbet der, har kommet seg ut. Så har brannen spredd seg til et nabobygg også, forklarer Alfheim.

Beboere i området anmodes om å lukke vinduer da det er en del røyk fra stedet, skriver politiet i en oppdatering.

Har satt krisestab

Ordfører i Hemsedal, Pål Terje Rørby, bekrefter til VG at kommunen har satt krisestab.

– Vi har samlet kriseledelsen for å få en oversikt over situasjonen, både i forhold til hvilke etater som er på plass, utvikling og spredningsfare, sier Rørby.

Han sier at store ressurser er på stedet for å holde skuelystne på sikker avstand, samt sikre nærliggende bygninger.

KRISESTAB: Ordfører Pål Terje Rørby har satt krisestab som følge av brannen.

– Vet dere noe om skadeomfanget?

– Foreløpig har vi ikke mottatt meldinger om personskader, kun materielle skader. Men vi følger situasjonen ganske tett, i og med at det fortsatt er spredningsfare.

– Er det kjent hvordan brannen startet?

– Nei, men det skal ha vært bygningsarbeidere i det ene bygget, så vi antar at brannen startet i det bygget.

Fjellandsbyen Hemsedal berørt

Markedsdirektør Ida Thue Stokstad i Solon Eiendom bekrefter at det er et av deres bygg under oppføring i prosjektet Fjellandsbyen Hemsedal som er berørt.

– Vi vet ikke noe mer foreløpig og kan ikke uttale oss om årsak, konsekvens eller annet, sier Stokstad.

VG har vært i kontakt med styreleder Jan Erik Dietrichson i Hemsedal café som blant annet driver det populære afterski-stedet Stavkroa, i området. Han viser til nødetatene og ordfører i Hemsedal.

Daglig leder Richard Taraldsen i Destinasjon Hemsedal henviser også til politiet. Det samme gjorde O'Learys Hemsedal, som ligger rett ved brannstedet, da VG ringte.

Ordføreren fortalte klokken 17.15 at brannen så ut til å fortsette å spre seg. Operasjonsleder Alfheim sa kort tid senere at det ikke er meldt om hverken nedskalering eller oppskalering av brannbildet.

Vitne: – Det skjedde veldig fort

Et vitne på stedet, Håvard Røkland, forteller til VG at brannen så ut til å oppstå svært raskt.

– Vi gikk fra en ende av parkeringsplassen til en annen, og forbi bygget. I løpet av det vi var kommet til andre siden var det full fyr i bygget. Det skjedde veldig fort, sier Røkland.

Ifølge Røkland var nødetatene raskt på plass for å håndtere brannen.

– Jeg kan se fra hytta at det fortsatt røyker, men det ser ikke ut til å være full overtenning lengre.