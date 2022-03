Kraftig brann ved skianlegg i Hemsedal: Området evakueres

Det brenner kraftig i to bygg ved Hemsedal alpinsenter. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll på brannen, og området evakueres.

Nødetatene er på stedet etter at det begynte å brenne i en bygning ved et alpinanlegg i Hemsedal. Det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Ifølge politiet brenner det i et bygg under oppføring. Brannen skal også ha spredd seg til et nabobygg.







– Det jobbes med slukkearbeid og evakuering. Det er ikke meldt om personskader per nå, skriver politiet klokken 16.41.

Trafikk dirigeres på stedet for å hindre at det kommer flere inn i området hvor det brenner, opplyser de.

Videoer fra stedet viser kraftige flammer og mye sort røyk som velter ut fra bygningen, som ligger i skiheisområde på alpinsenteret i Hemsedal.

– Det startet å brenne i et leilighetsbygg under oppføring. Noen som jobbet der, har kommet seg ut. Så har brannen spredd seg til et nabobygg også, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Er det fortsatt spredningsfare?

– Det vil jeg nok tro. Brannvesenet har ikke kontroll. Det er noe vind i området også, sier Alfheim.

Jan Rundtom, vaktleder ved 110-sentralen i Sør-Øst, sier at enheter fra fire andre stasjoner er på vei til brannstedet.

Et vitne på stedet, Håvard Røkland, forteller til VG at brannen så ut til å oppstå svært raskt.

– Vi gikk fra en ende av parkeingsplassen til en annen, og forbi bygget. I løpet av det vi var kommet til andre siden var det full fyr i bygget. Det skjedde veldig fort, sier Røkland.

Ifølge Røkland var nødetatene raskt på plass for å håndtere brannen. Klokken 16.45 sier han at brannen ser ut til å ha roet seg litt.

– Jeg kan se fra hytta at det fortsatt røyker, men det ser ikke ut til å være full overtenning lengre.

Saken oppdateres.