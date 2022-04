SKAL SPILLE: Fra søndag av skal Mohammed Mahnin spille fastende i Obos-ligaen.

Fotballspilleren faster fra soloppgang til solnedgang

I rundt 30 dager faster muslimer over hele verden. Fotballspilleren Mohammed Mahnin (29) motiveres av at forbildene Mohamed Salah og Sadio Mané gjør det samme.

Av Intisaar Ali

Publisert: Nå nettopp

Tiden muslimer går inn i nå kalles ramadan. De er muslimenes aller helligste måned.

For noen år siden filmet Liverpool-spilleren, Mohamed Salah, seg selv klokken 02.40. Han var i full gang med trening midt på natten for det var da kroppen hadde fått i seg mat. Egypteren har fastet mens han har spilt Champions League-kamper og kamper for det egyptiske landslaget.

Også i Norge finnes det en fotballspiller som fra lørdag av vil spille kamper uten å ha spist mat og drukket vann.

Årets spiller i KFUM, Mohammed Mahnin (29) er muslim, fotballspiller og allerede andre dagen i ramadan blir han å se i Obos-ligaen.

– Jeg har blitt mer og mer vant til det med årene. Det er jo tungt, det er ikke lett, sier Mahnin.

Forbilder og takknemlighet

Fotballspilleren fra Oslo faster fordi han er muslim og vil praktisere religionen. På trening går han timer uten mat og drikke. Det er ikke bare lett.

– Når man trener og halsen er tørr og man får lyst til å drikke vann. Det er det som er det vanskeligste. Tørsten, sulten går det egentlig greit med, sier han.

Men med fotballspillere som Sadio Mané og Mohamed Salah som forbilder går det lettere.

– Det er de som er forbilder da og de som motiverer meg, og kanskje noen andre også. Det å vite at hvis de klarer det i Champions League hvor nivået er høyere, så burde vi klare det vi og, tenker jeg da, sier Mahnin.

STORE SPILLERE: Mohamed Salah og Sadio Mané er noen av verdens største fotballspillere. Begge to har spilt viktige fotballkamper fastende.

Selv prøver han å tenke over hva han spiser i ramadan.

– Jeg prøver å få i meg så mye vann som mulig når jeg har muligheten, og så spiser jeg veldig sunt for å få mest mulig ut av maten.

Og nå har spillerne på laget blitt vant med at han faster.

– De er ikke like sjokkerte som de var før, men de blir sjokkert.

En av de aller viktigste grunnene til at fotballspilleren faster er for å vise takknemlighet for det han har.

– Det gir meg ganske mye, man setter mye mer pris på det livet man har, og man skjønner at man har det ganske mye bedre enn veldig mange andre.

Har gjort henne sterk

Iman Meskini (25) er en kjent profil i Norge. Hun har vært med i NRKs eid-sendinger, vært skuespiller i «Skam» og har prydet motemagasiner i Norge.

Fasting er noe hun gjør hvert år. Selv om det ikke er lett så er det å faste viktig for henne. I likhet med Mohammed gjør fasten at hun føler seg takknemlig for livet.

– Det er mange grunner ellers til at jeg faster. Det er jo fordi jeg føler nytten av det. Jeg føler virkelig at den måneden gir meg veldig mye, sier Meskini.

STOLT MUSLIM: Iman Meskini har ofte snakket i mediene om at hun er stolt av religionen sin.

Fasten er vanskeligst de tre til fem første dagene, etter det blir kroppen vant til det ifølge, Meskini. Men vanene er ikke like enkle å snu.

– Det er jo en veldig brutal endring å gå fra fire måltider dagen til å plutselig ikke spise noe ting heller ikke drikke vann. Så er det kaffen og de tingene vi har gjort til vaner i hverdagen. Det er vanene det er verst å snu på, sier hun.

I mange muslimske land i verden tilrettelegger man arbeidsplasser under ramadan. Arbeidere kan for eksempel få er par timer fri midt i arbeidsdagen slik at de kan sove og slappe av et par timer. Slik er det ikke i Norge.

Iman Meskini har unnagjort det meste arbeid før fasten starter.

– Jeg er jo veldig heldig som har en veldig privilegert jobb som gjør at jeg kan jobbe hvor mye jeg vil og når jeg vil. Jeg har jo hatt en hektisk måned nå i mars også har jeg bevisst prøvd å gjøre den så rolig som mulig nå i ramadan, sier hun.

Fembarnsmoren faster

Lina Adampour er kjent fra den nye realityserien «Familien Adampour» som går på NRK. Hun er mamma til fem, og i serien kan man se at hun er en travel kvinne.

Hver ramadan er hun også en av dem som faster i Norge, og religion er viktig for fembarnsmoren.

FASTENDE MOR: Lina Adampour er med i den nye realityserien til NRK. I serien viser hun livet som småbarnsmor.

– Hvis jeg hadde sagt at det ikke var tøft hadde jeg nok løyet, men det er som alt annet i livet. Det jo alltid den første fasen som er tøffest. Det er utrolig hvor tilpasningsdyktig kroppen vår er, sier hun om fasting.

For henne har det å kjenne på sult gjort noe med henne. Det har gjort at hun føler seg som en del av et fellesskap.

– Hvis man har fastet fra man var liten så har man kjent på hvordan det er å være sulten. Det er jo mental og fysisk trening. For min del så vet du at du ikke gjør det alene, bonusen er at du er i solidaritet med mennesker i hele verden, sier hun.

Og kanskje mest i solidaritet med de som ikke har så mye, ifølge Adampour.

– Enkelte ting som vi tar for gitt, er faktisk en mangelvare for utrolig mange mennesker.