Reddet kattugle – utløste sjalusidrama

Da sønnens kamerat fikk en ugle i pipen, ble fugleelsker Raymond Hammeren (53) hastetilkalt.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Uglen var så kølsvart at det ikke var mulig å se øynene hans da jeg reddet ham, forteller Raymond Hammeren på telefon til VG.

Det var lørdag formiddag Hammerens sønn skulle hjelpe en kompis med et nytt hus. Kameraten hadde allerede hørt lyder og da de to ankom huset, hørte de rasling i pipen på kjøkkenet.

– Da de åpnet ovnsdøren, skvatt de til. Der satt uglen, helt kullsvart, forteller Hammeren, som befant seg på hytta nær hjemstedet Attrå ved Rjukan da han ble oppringt.

SVART SOM NATTEN: Slik så kattuglen ut før redningsmann Raymond Hammeren (53) fikk badet den.

Frisknet til av kjøttdeig

Det er uvisst hvor lenge kattuglen hadde oppholdt seg i pipen, men trolig har den falt ned og vært fanget der siden forrige helg. Siden hverken Hammerens sønn eller kamerat ønsket å ta i rovfuglen, tilkalte de den 53-årige fugleentusiasten.

Selv har Raymond Hammeren tre fugler – den grå jacopapegøyen Jaco (17), parakitten Fiat (18) og amazonpapegøyen Martin (11) – og følte seg derfor kompetent nok til å påta seg oppdraget.

– Han var slapp og medtatt, men responderte veldig bra. Jeg fikk tatt ham ut av ovnen og har vasket og stelt ham. Han har fått kjøttdeig og vann og sitter i bur nå, men jeg skal slippe ham ut så snart jeg kan for å se om han er flygedyktig, sier Hammeren om uglen.

ORIGINALDRAKT: Her er uglen etter flere runder i dusjen.

– Hva skal til for å bli fuglehvisker?

– Man må ha tålmodighet med dyrene man driver med. Og må la det komme i sitt eget tempo. Du kan ikke være brå med fugler, du må ta det rolig.

– Har uglen hilst på de andre fuglene dine?

– Nei, han er jo en rovfugl, men Jaco har sett den. De reagerer ikke så mye på hverandre, men Jaco er litt sjalu selvfølgelig. Jaco er en enmannsfugl.

Sjalu type

Det utspiller seg nå reneste sjalusidrama på hytta til Hammeren: Ikke nok med at Jaco må konkurrere med konen hans, nå har papegøyen også en rovfugl å bruse med fjærene over.

– Jaco er avhengig av meg og ikke interessert i andre. Han er med meg overalt og er mer utenfor buret sitt og fritt i huset enn innenfor. Han er som en unge. Skal jeg noe, er han med overalt. Han er litt bortskjemt, som fruen sier.

Best trives Jaco på magen til matfar, der han slår seg ned for å få kos.

SJALU: Gråjacoen Jaco (17) vil helst ha matfar Raymond Hammeren for seg selv. 1 av 2 Foto: Privat

– Hvem kommer først; «fruen» eller papegøyen?

– Jeg får beskjed av fruen at det er Jaco iblant, men jeg setter fruen høyt også, altså.

– Hvordan går Jaco sammen med konen din da?

Raymond Hammeren humrer litt i telefonen:

– Han er litt sjalu på fruen, men de har vendt seg til hverandre.

– Burde hatt mus

Kattuglen har ikke fått navn og skal tilbake til naturen så raskt som mulig, understreker Hammeren. Men spor har pipegjesten satt.

– Jeg måtte bade ham flere ganger for å få ham ren. Han var svart som sot og har nå originalfargen. Han var egentlig veldig rolig under bading. Det har han vært hele tiden. Det virker som om han har skjønt at jeg har hjulpet ham, så han er rolig med meg, men urolig med andre.

– Hvordan dusjer man en ugle?

– Jeg satte ham på gulvet og tok bare ned dusjen og spylte ham skikkelig. Hele badet og jeg var svart etter de første rundene, men det synes jeg det var verdt.

HVILER UT: Kattuglen etter bad, vann og kjøttdeig.

For å være helt sikker på å behandle gjesten riktig, ringte Hammeren Fuglehjelpen i Oslo, samt andre fuglekyndige venner. Rådene var det samme han allerede hadde konkludert med:

Sjekke at uglen kviknet til

Prøvetrene flyferdigheten

Men en ting måtte han droppe:

– Ideelt sett skulle jeg gitt uglen mus, men det har jeg ikke, så kjøttdeig var bra nok. Uten salt, selvsagt.

