STORFANGST: Oskar Strandli ser på skapningen han har trukket opp fra dypet.

Oskar (88) fikk hai på over tre meter i garnet

– Det ble en hel jobb!

Det forteller fisker Oskar Strandli (88) om den svært spesielle hendelsen han og flere av bygdas folk i Skardalen i Kåfjord fikk oppleve onsdag morgen.

Han hadde satt ut tre garn tirsdag ettermiddag, og da han skulle ta de opp morgenen etter var det en uvanlig tung jobb.

– Jeg kjente det straks jeg tok i det, men jeg regnet med det var en stein. Det ble en hel jobb! Jeg klarte jo ikke få den på båten, så vi strevde med å få den i fjæra, forteller han.

Det var avisen Framtid i Nord som fortalte denne historien først.

– Litt medtatt

Han hadde tilkalt flere av naboene til hjelp. Og mens det hele pågikk, snakket Framtid i Nord med Ruth Larsen, som fortalte hva som skjedde i fjæra underveis.

– En av de gamle gode fiskerne har tatt opp garnet og fått en svært spesiell fisk som vi aldri har sett før. Vi vet ikke hva det er – kanskje en håkjerring, men den er i hvert fall veldig spesiell, sier hun.

UTE AV GARNET: Haien var medtatt og hadde sår flere steder, men fikk etter hvert fart på seg.

– Nå begynner den å bevege seg, forteller hun.

– Er det liv i haien?

– Ja, men den har jo gått i garnet og er litt medtatt.

Larsen, Strandli og naboene vet ikke hva de skal gjøre med haien. De anslår at den er cirka tre og en halv meter lang.

«Det er middag for resten av året til hele Skardalen» hører man en spøke i bakgrunnen.

De kunne se at haien hadde sår flere steder. Strandlis tre garn var alle viklet sammen etter at haien gikk i et av garnene en gang mellom tirsdag og onsdag morgen.

Tar grep for å lære mer om Norges største hai – se video:

Bekrefter

Forsker Claudia Junge i Havforskningsinstituttets avdeling for dyphavsarter og bruskfisk i Tromsø bekrefter til Framtid i Nord at det er en håkjerring.

Hun forteller at det er ikke veldig vanlig at fiskere får håkjerring i garn eller på line, men at det skjer fra tid til annen.

– Den lever veldig dypt og man kan finne de fra Sør-Norge og hele veien opp til Barentshavet. De liker seg der det er kaldt og mørkt, og på dypet, forteller forskeren.

På spørsmål om det er sjanse for at den overlever etter å ha vært i garnet, sier hun det kommer an på flere faktorer.

– Teoretisk, ja, men i praksis vet vi ikke så veldig mye om hva sjansen for det er. Det avhenger av hvor lenge den har vært i garnet og blir den liggende på land er det mye vekt på alle organene. Men det er et godt tegn at den svømte, sier hun.

Hun anslår at denne håkjerringa var rundt 200 år gammel. Kanskje opp mot 300 år, men at det er svært vanskelig å si.

Tre fiskere fikk sparken etter å ha publisert dette i sosiale medier – se video:

Fikk førstehjelp

Aldri før har skardalingene sett håkjerring i levende livet.

– Vi har jo Håkjerringberget her, så den har nok vært her fra gammelt av.

Først tok de haien opp i fjæra, men da de så at den trolig kunne overleve tok de den lenger ut og begynte med livredning:

– Det ble en times førstehjelp. Vi rugget den att og fram og prøvde å få den til å røre seg mer og mer. Den svømte ut, og rundt 50 meter fra land tok den seg en æresrunde og takket for seg, forteller Larsen.

– Det var en artig opplevelse, legger hun til.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post