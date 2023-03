Påskeutfarten er i gang: − Smør deg med tålmodighet!

Det ventes stor trafikk i ettermiddag både på landets veier og ved flyplassene. Vegvesenet ber folk til å planlegge godt med tid.

Det er fredag før påske, og mange begynner påskeferien allerede i ettermiddag.

Vegvesenet har en klar beskjed til landets påsketurister:

– Smør deg med tålmodighet i påsketrafikken!

De ber i tillegg bilister forberede seg på utfordrende vær- og føreforhold.

– Veier og fjelloverganger kan blir stengt på kort varsel hvis været blir ruskete. Og det kan endre seg raskt, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Allerede køer

Situasjonen på Østlandet er foreløpig relativt rolig, melder Vegvesenet.

– Det er allerede køer nordover på E6 og det tetter seg mellom Sandvika og Sollihøgda på E16, sier Christofa Key-Nilsen som er trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen øst.

Køene begynte allerede mellom ett og halv to i ettermiddag.

Vegvesenet venter at påsketrafikken trolig tar seg opp utover ettermiddagen. Likevel er føret og forholdene så gode som de kan bli:

– Det er gode værforhold i sør. Foreløpig er alle fjelloverganger fra øst til vest åpne, forteller Key-Nilsen.

Hun understreker likevel at det er viktig å følge med på været om man skal begi seg over fjellet. Forholdene kan skifte raskt, og hun oppfordrer alle til å følge med på de nyeste trafikkmeldingene på 175.no.

Vegtrafikksentralen vest melder om køer enkelte steder på Vestlandet, men forteller at det heller ikke der er ventet en ekstraordinær påskeutfart.

– Vi forventer en topp nå mellom 14 og 17, og så roer det seg ned, sier Jørgen Bødtker, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen vest. Han vil likevel ikke oppfordre noen om å vente med utfarten.

– Folk må få reise akkurat når de vil, men må smøre seg med tålmodighet og forvente en del kø om de reiser nå.

Han melder om kødannelser på E16 øst for Bergen og E39 nord for Bergen. I tillegg er det køer enkelte steder både nord og sør for Stavanger på E39.

Venter 135.000 reisende

Fredag forventes det at 135.000 personer skal ta flyet fra de fire største flyplassene i Norge.

Bare på Oslo Lufthavn alene forventes det rundt 86.000 passasjerer fredag. Bergen får rundt 21.000, Trondheim 16.000 og Stavanger 12.000.

– Avinor gjør alt vi kan for at ferien skal bli bra allerede fra du kommer til flyplassene våre, men det er også mange ting du selv kan gjøre for å få en enda enklere tur.

Det sier Stine Ramstad Westby, Avinors konserndirektør for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger lufthavn til NTB.

Hun råder de reisende til bruke digitale løsninger, samt gjøre gode forberedelser før man ankommer flyplassen.