BEKYMRET: Raymond Johansen skjønner at Oslos innbyggere blir bekymret over situasjonen i byen.

Raymond Johansen om Oslo-skyting: − Skal ikke ha det sånn

Byrådsleder Raymond Johansen går hardt ut mot skyteepisodene i Oslo de siste månedene.

– Vi skal ikke ha det sånn at det skytes i det offentlige rom.

Det sier Raymond Johansen til VG. I helgen var det en skyteepisode hvor to menn ble alvorlig skadet.

De to er i 30- og 40-årene og er tidligere lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns, ifølge VGs opplysninger.

Skuddene ble avfyrt midt i Oslo sentrum, på et tidspunkt hvor mange ferdes i gatene.

– Det er ikke tvil om at mange som er i nærheten føler seg redde og har angst som følge av dette, sier Johansen.

Tre personer er siktet - to av dem er etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Ifølge VGs opplysninger knyttes én eller flere av de siktede til den internasjonale MC-klubben Satudarah.

Bekymrer

Byrådslederen blir bekymret over skyteepisodene som finner sted i det offentlige tom.

– Jeg pleier å si at det farligste å være i Oslo er kriminell. De aller fleste hendelsene er knyttet til interne oppgjør i de kriminelle miljøene, også det som skjedde i helgen. Det betyr ikke at det er mindre skremmende. Oslo skal være en trygg by, og er en trygg by, men det å være kriminell er utrygt.

Johansen har tett kontakt med politiet, og har satt krav om at de har tilstrekkelig med ressurser for å håndtere eventuelle situasjoner.

– Vi må sørge for at det er nok politiressurser. Oslo er i en helt unik situasjon sammenlignet med alle andre steder i Norge.

Nekter straffskyld

Oslo politidistrikt etterforsker saken i helgen som drapsforsøk. Mannen som er pågrepet nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Marius Ihlebæk.

– Jeg er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom han og de fornærmede. Han erkjenner ikke straffskyld. Han er overrasket over at han ble pågrepet, sier mannens forsvarer, Marius Ihlebæk til VG.

Mannen, som er kjent for politiet fra før, har så langt avslått å la seg avhøre. Politiet vil i løpet av dagen gjøre nye forsøk på å avhøre ham.

RESSURSER: Byrådslederen har satt krav om at det er nok politiressurser i byen. I forkant står fungerende politimester i Oslo politidistrikt Cecilie Lilaas-Skari.

Raymonds beskjed

Johansen har stor tro på at politiet får tak i de involverte i helgens skyting.

– Det er full støtte for at politiet gjør alt de kan for å ta de involverte raskest mulig. Vi har et prosjekt med å ta kriminelle ut av nettverkene. Det finnes andre muligheter i livet enn å være kriminell.

I media har det vært flere saker om våpenbeslag og lignende. Slikt bekymrer byrådslederen.

– Vi har sett bilder av våpenbeslag og andre ting som kan skremme faen på flat mark. Det er dypt bekymringsfullt.

Flere skyteepisoder

De siste månedene har det vært flere skyteepisoder i Oslo.

I november ble en mann funnet skutt i en taxi utenfor Ikea på Furuset.

En gruppe barn og ansatte i en barnehage like ved Furuset kirke ble vitne til hendelsen, opplyste kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen i bydel Alna.

Et par dager senere ble en mann i 20-årene skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon.

– Når vi kommer til stedet finner vi en mann som er skutt. Etter en liten stund blir det vurdert at han er død, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet til VG.

God oversikt

Ifølge fungerende politimester i Oslo politidistrikt, Cecilie Lilaas-Skari, har politiet god oversikt over de kriminelle nettverkene i Oslo.

Hun sier til VG at det er en viktig prioritering.

– Vi ser på voldshendelsene i det offentlige rom med bekymring. Den hendelsen vi hadde i helgen er uakseptabel, vi skal ikke ha det sånn.

– Er dette en trykkoker?

– Det vil alltid være viktig for oss å ikke øke spenningen, men dette er noe vi kontinuerlig jobber med. Det er viktig for oss å få avklart denne saken så raskt som mulig, avslutter Lilaas-Skari.

Fungerende politimester i Oslo politidistrikt, Cecilie Lilaas-Skari.