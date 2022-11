KLAR TILBAKEMELDING: Unn Alma Skatvold (t.h) ba justisminister Emilie Enger Mehl (t.v.) om å ta en pust i bakken når det gjelder endringer i politiet.

Mehl trosser råd fra politiansatte: Forsvarer distrikts-mål

SANDEFJORD (VG) Politiets Fellesforbund mener krig og økonomisk uro gjør at regjeringens store mål om mer lokalt politi bør settes på pause. Justisminister Emilie Enger Mehl holder fast på målet – men vil ikke love noe tidspunkt.

– Erna Solberg styrte i åtte år og sentraliserte i politiet. Jeg mener det krever at vi styrker det lokale politiet. Så kan jeg godt forstå at man må ta mange ulike hensyn i en sånn type plan, og det er nettopp det vi vil gjøre. Derfor har vi også gått bredt ut for å få innspill, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Tirsdag har hun talt til landsmøtet til Politiets Fellesforbund på Scandic Park Hotell i Sandefjord.

Da forbundsleder Unn Alma Skatvold takket henne før hun gikk av scenen, kom hun også med en klar beskjed:

– Hvis du skal ha med deg ett signal fra oss, så er det at vi har gitt bred støtte til Hurdalsplattformen og punktene som er der. Vi er veldig opptatte av lokalt forankret politi. Men så har vi sagt at i den tiden vi står nå, med sikkerhetsperspektivet og det økonomiske perspektivet, så er det all mulig grunn til å ta en pust i bakken og se på om vi skal oppfylle alle punktene som står der nå.

KRITISK: Unn Alma Skatvold, som ble gjenvalgt som forbundsleder på årets landsmøte, har vært kritisk til å flytte på ressurser i politiet nå.

Trakk kutt-utredning

Et av Senterpartiets store valgløfter var 20 nye lensmannskontorer og politiposter i distriktene. De gjenopplivede kontorene må fylles med minst fem politifolk, lovet Sp.

Men for to uker siden trakk justisminister Mehl en utredning om store kutt i politiets såkalte «hovedseter», som stort sett ligger i byene. Utredningen vakte reaksjoner både hos Politiets Fellesforbund og regjeringspartner Ap. Mehl sa at den skapte uro.

Samtidig har Justisdepartementet bekreftet overfor VG at de beholdt tre av fire punkter i utredningen, med mål om å skaffe mer politi til distriktene:

Å opprette 20 nye tjenestesteder i distriktene

Minimumsbemanning på fem politifolk

Opprettelse av nye passkontorer

Under regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor høst gikk Ap med på det sentrale Sp-kravet om å opprette 20 nye tjenestesteder, og at dette arbeidet skulle starte i 2022. Det står også at det skal sikres minimumsbemanning.

Vil ikke love noe tidspunkt

Emilie Enger Mehl sier til VG at regjeringen ønsker mer tilstedeværelse og synlig politi i hele landet, både i bydeler og distriktene.

– Dere har jo noen ganske konkrete mål: Dere vil komme i gang med arbeidet med dette i løpet av året, og det er 20 nye tjenestesteder dere vil ha. Er det mulig å få det til?

– Vi har sagt at vi skal legge frem en helhetlig plan for å styrke det lokale politiet i hele landet. Det jobber vi med nå, sier hun og viser til at det har vært en innspillsrunde der regjeringen blant annet har sendt brev til alle kommuner i Norge.

– Alt dette er med i grunnlaget vi nå har for å jobbe med denne planen, så må jeg komme tilbake til det konkrete når vi legger frem den.

FOR TIDLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er for tidlig å si når planen for mer politi i distriktene skal komme, og at den må være grundig.

– Er det mulig å komme i gang med de store endringene dere egentlig ønsker, uten friske midler?

– Nå har vi allerede lagt 275 millioner på bordet, og vi har i tillegg styrket politiet og PST betydelig for å jobbe mot sammensatte trusler og etterretning. Så må vi komme tilbake til innholdet i planen når vi kommer dit, og budsjettene følger også vanlige prosesser, sier Mehl.

– Men er det mulig å si om dette kommer til å skje i denne perioden?

– Vi styrer jo etter Hurdalsplattformen, og det har vært viktig for regjeringen fra dag én å styrke det lokale politiet og øke tilstedeværelsen i hele landet.

– Så dere har tenkt til å prøve å oppfylle målene i Hurdalsplattformen til tross for de vanskelige tidene som er?

– Det har vært utgangspunktet vårt. Og så har vi hatt en bred runde med innspill fra kommunene, vi har dialog med politiet og politidirektoratet. Alle disse tingene er jo med når vi til slutt skal legge frem en helhetlig plan for å styrke nærpolitiet.

TØFFE TIDER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) takket politiet for innsatsen i et vanskelig år.

– Regjeringen er et lag

Mehl sier regjeringen i fjor brukte 200 millioner på lokalt politi, og 75 millioner til i budsjettet for neste år. Hun sier de også har sørget for nye biler som kan gjøre patruljering enklere, og økt opptaket til politihøgskolen for å få nok politifolk på sikt.

Hun understreker også at å styrke lokalt politi ikke bare er noe som vil slå positivt ut i distriktene, og at regjeringen også ønsker mer synlig politi i bydelene.

Som eksempel peker hun på den nye politistasjonen på Tøyen, som skal betjenes av fire politifolk.

– Lokalt og synlig politi er også helt avgjørende for å forebygge rekruttering til kriminelle gjenger og ungdomskriminalitet i byene. Det er viktig at politiet har både kapasitet og tid til å jobbe med forebygging, altså til å være ute og snakke med folk og fange opp hva som foregår. Det er jo det som er bakgrunnen.

Om den vanskelige sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står i, påpeker hun også:

– Mange av disse hendelsene knyttet til droner og hybride trusler har skjedd rundt i landet. Det er viktig for Norge at vi har med oss hele landet i vår tekning.

– Opplever du at dere har Ap fullt med dere på retningen dere vil gå i?

– Regjeringen med Sp og Ap er et lag, og vi styrer på Hurdalsplattformen. Det var jo utgangspunktet for mange forskjellige politiske retningsvalg, men det viktigste som ligger i bunn er verdiene: Skal vi se hele landet eller ikke. Så må vi komme tilbake til det konkrete innholdet når vi legger frem en plan for å styrke nærpolitiet.