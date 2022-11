En rekke skoler i Oslo slår alarm om elever som er redde for å gå i kantinen eller andre fellesområder, på grunn av dominerende russegrupper. Illustrasjonsbilde: Line Møller / VG

Ber byrådet snu om russ

Elevombudet advarer byråden i Oslo. De mener Raymond Johansen (Ap) gjør en feil når han innkaller russ til krisemøte.

I går innkalte byråd Raymond Johansen (Ap) Oslo-russen til krisemøte, etter at flere rektorer har slått alarm om elever som ikke tør gå i kantiner og fellesområder.

Innkallelsen får elevombudet i Oslo, Sofie Haug Changezi, til å reagere.

Sofie Haug Changezi, elevombud i Oslo.

– Er det noen som først skal inn på teppet og svare for seg må det vitterlig være flere enn bare russen. Hvorfor er det ikke rektorene og direktørene i Utdanningsetaten som må stå skolerett på byrådslederens kontor?, spør Haug Changezi til VG.

Hun sier at ledelsen på hver skole har hovedansvaret for at alle elever har det trygt og godt på skolen – og at utdanningsetaten har plikt til å være tett på skolene og til å fange opp lovbrudd. Etaten har også plikt til å varsle politikerne:

– Det virker derfor underlig at det er russen, og ikke de ansvarlige for skolene, som hasteinnkalles til krisemøte. Det burde ikke være ukjent for politikerne i Oslo at det finnes elever i videregående skole som ikke har det trygt og godt, sier elevombudet.

Bekymret for elever som ikke blir hørt

Hun er bekymret for at elevers bekymringsmeldinger og varslinger ikke ser ut til å nå frem.

– Elever som ombudet har vært i kontakt med, kan fortelle at de har sagt fra til voksne om utrygt miljø på skolen gjentatte ganger over flere år uten at noe har skjedd. I så fall er varslingssystemene nærmest ikke-eksisterende, sier Haug Changezi.

Blindern videregående skole i Oslo er en av skolene som har problemer med russegrupper i kantinen.

Hun mener problemene ved de videregående skolene i Oslo ikke er et russefenomen, men en konsekvens av at skolenes rutiner ikke er gode nok.

– Dette problemet løses hverken med finere interiør i kantinen eller ansvarliggjøring av enkeltelever. Det løses ved å kreve mer handling fra de ansvarlige på skolen, og erkjenne at kulturendringer krever mye av mange, sier Haug Changezi.

– Ansvaret ligger hos skoleledelsen

Selv om elever fyller 18 år mens de går på videregående, har de rettigheter i opplæringsloven på lik linje med elever under 18:

– Dersom negative hendelser mellom elever forstås som «russeproblemer» istedenfor symptomer på utrygg skolekultur, lukker det døren for helt nødvendig praksisendring, advarer elevombudet.

Oslo Handelsgymnasium (OHG) har stort russebussmiljø. Her er det innført tiltak i fellesområdene.

Byråden: Russen må også kobles på

VG har forelagt kritikken for byrådslederen.

– Når mange elever ved enkelte skoler forteller om en skolehverdag der noen ikke tør å gå i kantinen, mobbing og at mange føler seg utestengt, må vi bruke alle verktøyene vi har i kassen, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Han sier han er enig med Elevombudet om at det er skolenes ansvar å sikre elevene et trygt skolemiljø, men at det er avgjørende at russen selv og foreldre også er koblet på.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Skolene har ansvar for at elevene skal ha det bra på skolene, men russefeiringen skjer først og fremst på fritiden, og der er det russen sjøl som styrer. Ingen mener at dette er russens ansvar alene, men jeg er opptatt av å lytte til og snakke med dem som faktisk lever i dette, og dessuten er rollemodeller for andre ungdommer og unge voksne. Da må jeg jo møte dem, sier Johansen.

Han sier at de har vært kjent med at russetiden ekskluderer mange.

– Det har blitt verre etter corona. Her gjøres det allerede et stort og viktig arbeid på skolene der rektorene tar ansvar sammen med elevene, og også jobber på tvers av skoler, sier Johansen.

Hadde møte med rektorer denne uken

Skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier at det pågår et større arbeid med en handlingsplan som omfatter russefeiringen.

– Senest mandag denne uken ble det avholdt møte med rektorer og rådgivere om hva som kan gjøres på kort sikt. Viktige grep er blant annet at personalet er tett på og til stede, og at det jobbes systematisk med å følge opp læringsmiljøet, sier Holmås Eidsvoll til VG.