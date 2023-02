KOLLISJON: Tidligere i dag havnet flere biler i en kjedekollisjon på E6 ved Kløfta.

Råd til vinterferiebilister: − Hold avstand

Mange er på vei hjem fra vinterferie, og andre er på vei til ferie.

– Det viktigste i dag er at alle planlegger reisen og holder god avstand, er rådet VG viderebringer fra trafikkoperatør Barbro Evensen Venhagen i Vegtrafikksentralen Øst søndag ettermiddag.

– Avstand er et stikkord når det er tett trafikk. Og at de selvsagt anpasser farten, legger hun til.

Ellers er veien tørr og fin for det meste på Østlandet.

– Men fart og for lite avstand kan likevel skape situasjoner, sier Venhagen.

I sørlandsområdet er mange på vei både til og fra vinterferie. Også Vegtrafikksentralen Øst maner til å holde god avstand.

– Det er viktig å være tålmodig, sier trafikkoperatør Marita Bakkebø.

– Folk må ikke stresse for å komme fort hjem. De bør være ekstra oppmerksomme hvis trafikken går sent, for da er det litt lett å miste konsentrasjonen, mener Bakkebø.

Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, opplyser at været er «ganske snilt i sør».

– Det er høytrykk, oppholdsvær og rolige vindforhold. Jeg vil tro det er fine forhold for å komme seg både opp på fjellet og ned fra fjellet. Og det fortsetter utover kvelden, sier han.

Nord for Dovre er det noen byger, men ikke kraftige.

– Men det ser ut til at det kanskje kan legge seg noe der når man kommer opp i høyden. Noen snøbyger ser vi der, men ikke sterk vind. Så sånn sett burde det ikke være vanskelig fremkommelighet der heller, selv om det ikke er samme godvær som lenger sør, sier Haga.

I den nordligste delen av landet, er det litt mer utfordrende forhold.

KAN BLI UTFORDRENDE: Det er sendt ut gult farevarsel for vindkast nord for Tromsø i morgen.

– I og med at det er lavtrykksaktivitet som gir regn og sludd i de lavere strøkene, forklarer meteorologen.

– Men det ser ikke ut til å være sterk vind der heller, så trolig er ikke kjøreforholdene vanskelige, der heller, selv om det kanskje er litt mer utfordrende.

