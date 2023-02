I RUINER: Daniel Jangmar Paulssen Plassen (47) håper at ikke alt av butikken hans er tapt i brannen.

Bokhandelen totalskadet i Kragerø-brannen: − Det er vondt

KRAGERØ (VG) Mens etterslukkingen går mot slutten blant trehusene i Kragerø, forsøker de som er direkte rammet å tenke på gjenoppbyggingen.

– Jeg har fått vite at det har gått til helvete med butikken. Brannskader, røykskader og vannskader, sier bruksbokhandler Daniel Jangmar Paulssen Plassen (47).

VG møter ham utenfor brannstedet formiddagen etter den dramatiske brannen midt i trehusbebyggelsen i Storgata i Kragerø sentrum.

Politiet fikk først melding om brannen klokken 20.07 lørdag kveld.

Det var oppdaget røyk i klesbutikken Classique, og brannen spredte seg raskt til 2. og 3. etasje over butikken.

BRANN: Slukningsarbeidet i Kragerø fortsatte søndag morgen. Foto: Theo Aasland Valen

«Trykket på den røde knappen»

Det ble raskt frykt for en storbrann i den verneverdige trehusbebyggelsen i sørlandsbyen, som i sommermånedene er svært populær blant turister.

Brannmannskaper fra seks ulike stasjoner ble tilkalt, samt industribrannvern, sivilforsvar og mannskaper fra Røde kors. Over 100 brannmannskaper var på stedet.

De kjempet for å få kontroll over brannen, men flammene spredte seg til to nærliggende bygg iløpet av natten.

På en pressekonferanse like før klokken 02 natt til søndag sa brannvesenet at de «trykket på den røde knappen».

– Brann i trehusmiljø er vanskelig å slukke, branngassene flytter seg i hulrom, sa brannsjef Morten Meen Gallefos.

Politiet vet foreløpig ikke hvor og hvordan brannen startet, men den spredte seg raskt til to nærliggende bygg.

– Støkk i alle som bor her

Det lukter fortsatt røyk ved åstedet søndag ettermiddag, og det ligger flere kullbiter nedover gaten der vannet fra brannslukkingen har rent ned.

Flere stopper opp ved brannruinene som ligger midt i sentrum.

Da VG intervjuer bokhandler Daniel Paulsen Plassen gir forbipasserende ham en klapp på skuldrene.

Han har drevet bruksbokhandel i et av de rammede byggene i fem år nå, og er usikker på hva som kan reddes ut. Han håper å kunne ta seg inn i butikken for å få oversikt i løpet av søndag.

– Vi har alltid fryktet brann her i trehusbebyggelsen. Sånn er det jo i sørlandsbyer, sier han.

Bokhandleren sier at han nå får mye støtte av venner og bekjente.

– På små steder som Kragerø setter slike hendelser en støkk i alle som bor her, men det skaper også en fellesskapsfølelse. Det er vondt, men vi skal bygge oss opp igjen, sier han.

«LYS LUE»: Stein Lundgren ble vitne til brannens voldsomme utvikling.

– Grusomt å se

Stein Lundgren bor i Kragerø sentrum. Han ble vitne til hvordan brannen utviklet seg fra røyk og litt flammer, til en voldsom brann natt til søndag.

– Plutselig sto hele taket i lys lue, og det så bare verre ut. Da begynte politiet å tømme hele sentrum, sier han.

Dette er noe innbyggerne alltid har vært redde for.

– Det er grusomt å se brannruinene i dag, men vi er glade for at vinden løyet tidlig og at det ikke ble verre, da kunne det virkelig blitt ille.

Han avslutter:

– Frykten for større bybranner vil vi alltid ha her, men vi føler at det er god beredskap og at brannvesenet her er godt utstyrt.