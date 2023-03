MENER HAN BLE FORGIFTET: Jens Edvin Andreassen Skoghøy, kjent for sitt lange virke i landets øverste domstol, gikk ut i mediene i desember og hevdet han ble forgiftet av kona.

Skoghøy: Vil ikke svare på om han skal returnere til jobben i Høyesterett

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (68) sier til VG at han har planer om å representere seg selv i en mulig rettssak mot kona.

Det har stormet rundt høyesterettsdommeren siden han i desember i fjor offentlig beskyldte kona for å ha forsøkt å forgifte ham.

Kona, Nataliia Andreassen Skoghøy (41), sto fram i VG og avviste de oppsiktsvekkende påstandene fra høyesterettsdommeren.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min, sa hun til VG. Hun mener Skoghøy har et motiv av privat karakter for å beskylde henne.

Politiet har etterforsket saken og den er henlagt på bevisets stilling.

På onsdag varslet hun et mulig erstatningskrav.

KONFLIKT: Nataliia Andreassen Skoghøy varsler et mulig erstatningskrav mot sin tidligere ektemann. Til venstre er hennes advokat, Linnéa Tereza Karlberg i advokatfirmaet Danielsen & Co.

Nå snakker høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy ut i VG om saken.

– Hvordan går det med deg nå, egentlig?

– Det er ikke særlig hyggelig. Det var ikke det jeg hadde trodd da vi møttes, utviklet forhold og ble gift. Det er en tragedie, men det er sånne slag livet gir. Jeg står han av, som man sier på nordnorsk, svarer høyesterettsdommeren.

Svarer på søksmålet

Onsdag ble det kjent at Nataliia Skoghøy og advokatselskapet Danielsen & co. har levert et såkalt prosessvarsel mot Jens Edvin Andreassen Skoghøy.

Dermed varsler de et mulig søksmål, der bakgrunnen er ærekrenkelse.

Samme dag som saken ble kjent ga Jens Edvin Skoghøy i flere medier uttrykk for at han mente det var pengeutpressing.

– Det er ikke grunnlag for kravet. En som føler seg ærekrenket vil ikke starte en sak med innkalling til en pressekonferanse for å publisere ærekrenkelsen. Det er helt absurd, hevder høyesterettsdommeren.

Advokat Linnéa Tereza Karlberg hos Danielsen & co. begrunnet under pressekonferansen offentliggjøren med at Skoghøy selv hadde gått ut i mediene med påstandene om forgiftning.

– Det er helt klart at formålet er å skade meg i forsøk for å presse meg til å betale mer penger, men jeg er ikke så lettskremt, sier Skoghøy.

– Er det ærekrenkende å hevde i offentligheten at noen har begått et drapsforsøk?

– Nei, ikke dersom det er sant, svarer høyesterettsdommeren.

Forsvarer Linnéa Tereza Karlberg representerer Nataliia Skoghøy, og mener Skoghøy snur det hele på hodet.

– Beskyldningen er usann. Men selv om den var sann, ville det være ulovlig å gå ut i media med slik alvorlig beskyldning. Politianmeldelse ville vært riktig virkemiddel, ikke utbretting av så alvorlig og privat forhold i media. Det følger av Høyesteretts rettspraksis.

FORSVARER: Advokat Linnéa Tereza Karlberg i advokatfirmaet Danielsen & Co representerer Nataliia Andreassen Skoghøy, som varsler et mulig erstatningskrav mot sin tidligere ektemann, høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy.

Advokaten påpeker at det er kjent at Skoghøy var den som først anklaget sin fraseparerte kone for forgiftning. Hun mener det var helt riktig å gå offentlig ut med orienteringen om prosessvarselet.

– Det er ikke mulig å holde slikt hemmelig når Skoghøy selv har gått ut i media. Det er patetisk å kalle publisering av et saklig prosessvarsel som press. Riktigere er å kalle varselet som svar på tiltale.

Skal representere seg selv

– Politiet har henlagt saken, er du skuffet over det?

– Nei, som dere vet alle sammen, jeg har ikke ønsket noen straffesak. Og så vet jeg at dersom du ikke har noen tekniske bevis er det vanskelig, svarer Skoghøy.

Dersom han møter kona i retten, har han ikke planer om å hyre inn advokat. Til VG sier Skoghøy at han ønsker å representere seg selv.

– Den jusen her tror jeg at jeg kan veldig godt selv. Det er ikke noen grunn til å hyre inn advokat. Fordi advokat koster penger, sier Skoghøy.

Han er tydelig på at han kommer til å avvise erstatning når han svarer på varselet om søksmål fra Nataliia Skoghøy og Danielsen & co.

– Den tilfredsstiller egentlig ikke lovens krav. Du skal varsle kravet på forhånd, hva grunnlaget er, og hva slags bevis man har. Det er ikke et prosessvarsel i lovens forstand. Det inviterer til at jeg skal komme selv med tilbud om erstatning. Jeg kan sivilprosess, jeg har skrevet en 1500 sider lang håndbok i sivilprosess. Men jeg orker ikke lage problemer med at de ikke tilfredsstiller kravene, sier Skoghøy.

– Selvinnsikten fungerte ikke

Skoghøy har tidligere beskrevet flere episoder der han ble funnet i hjelpeløs tilstand. Han hevder selv at det skyldes forgiftning.

Han forteller at kollegaer i Høyesterett reagerte på at han hadde redusert balanse, og begynte å glemme koder.

Etter rettsferien i fjor fungerte han ifølge eget utsagn dårlig. Det endte med at han fikk innvilget studiepermisjon.

– Jeg hadde ikke sykdomsinnsikt selv. Jeg skjønte det ikke. Selvinnsikten var også neddopet. Den forsto ikke at jeg ikke fungerte, sier han til VG.

I midten av januar skulle Skoghøy ha vært tilbake som dommer i Høyesterett. I stedet ble han sykmeldt fram til 5. februar.

– Kan du dele bakgrunnen for at du var sykmeldt?

– Nei. Det eneste jeg vil si er at det har ingen sammenheng med forgiftningen. Det var en 14-dagers sykmelding. Den var helt uavhengig av forgiftningen, svarer høyesterettsdommeren.

Vil ikke svare om retur

Etter sykmeldingen har han ikke returnert til Høyesterett. Mandag denne uken kunngjorde Høyesterett at Skoghøy har fått studiepermisjon til over påske.

Skoghøy bekrefter at permisjonen er med full lønn.

– Hva skal du bruke permisjonen til?

– Det jeg har benyttet tidligere permisjoner til. I løpet av de permisjonene jeg har hatt skrevet en ny bok, og gitt ut en ny utgave av en tidligere bok. Nå er jeg i gang med en tredje bok. Så jeg produserer hele tiden, svarer han.

Han avviser at permisjonen har sammenheng med forgiftningssaken, men vil ikke gå mer inn på det.

– Planlegger du retur til Høyesterett?

– Det vil jeg ikke svare på, sier Skoghøy.