Furuset-siktet gift med medieleder: − Tror de er nødt til å opplyse om det

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter skytingen på Furuset, er gift med en redaksjonell leder i Dagbladet.

Det burde mediehuset opplyse om, mener debattant Anki Gerhardsen.

Tirsdag kveld ble en mann i 30-årene skutt på Furuset i Oslo.

Skytteren, en tidligere straffedømt mann i 40-årene, ble pågrepet på Romerike i en luksuriøs Mercedes-modell. Han innrømmer å ha skutt, men sier det ikke var et drapsforsøk, som han nå er siktet for.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker torsdag.

VG har tidligere skrevet at mannen som ble skutt kort tid før hendelsen skal ha oppsøkt skytteren i hans hjem.

I den samme villaen bor også mannens ektefelle, som i flere år har hatt en lederstilling i Dagbladet. Natt til onsdag rykket politiets bombegruppe ut til villaen, og den ble ransaket av politiet.

– Vi dekker saken på vanlig måte. Utover det kan vi naturligvis ikke kommentere denne konkrete saken, utover at det ikke er noen personalsak hos oss knyttet til den. Generelt følger vi, og har gode og konkrete retningslinjer til hvordan våre ansatte og redaksjonen skal forholde seg til habilitetsspørsmål, sier nyhetsredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, til VG.

Mannen som nå er siktet for drapsforsøk, er tidligere dømt for blant annet vold, medvirkning til ran, medvirkning til forsøk på innførsel av narkotika, brudd på våpenloven og heleri.

Dommene er hovedsakelig fra 2000-tallet, men i fjor høst ble han i Oslo tingrett dømt til fem måneders fengsel for uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Denne dommen er ikke rettskraftig.

– Bør opplyse om forholdet

Mediekritiker Anki Gerhardsen mener saken kan bidra til å skape tvil om avisens troverdighet.

– Jeg tror de er nødt til å opplyse om det, men det trenger ikke å gjøres på en veldig identifiserende måte. Det holder å si siktede er i familie med en i dette mediehuset, og at vedkommende ikke har befatning med dekningen, sier hun.

Gerhardsen satt tidligere i kildeutvalget – og utarbeidet en rapport med forslag til endringer i Vær Varsom Plakaten, som er en liste over etiske normer pressen forholder seg til.

Hun advarer mot å la være å opplyse om forholdet. Og sier det store alvoret i saken gjør det enda viktigere å spille med åpne kort.

– I det øyeblikket det begynner å gå rykter, går det fort utover tilliten mediene er avhengig av. Da kommer det lett en påstand om at man forsøker å beskytte sine egne, eller at dekningen ikke er habil, sier hun.

– Er det forenlig å være medieleder samtidig som man er i et forhold til noen som knyttes til alvorlig kriminalitet?

– Jeg tenker at det er brutalt å straffe et uskyldig menneske fordi vedkommende har et familiemedlem som begår kriminelle handlinger. Da synes jeg de sosiale sanksjonene går for langt.

– Men man må passe på at det aldri kommer en mistanke om at dekningen påvirkes av relasjonen vedkommende har.

RANSAKET VILLA: Politiet ransaket siktedes villa tirsdag kveld.

– Bør skånes

Etikk-ekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener saken er kompleks.

– Det er flere sider ved denne saken man må sortere ut. Men hvis vi skal starte med det helt elementære: Vedkommende må i utgangspunktet skånes for hva han har gjort, sier han.

Bodahl-Johansen mener man må ta utgangspunkt i at det nok er flere som kjenner til forholdet, og at det derfor kan oppstå spekulasjoner om avisens troverdighet.

– Så kommer komplikasjonen inn i bildet at vedkommende er en medieleder og avisen skal dekke dette. Det er klart at det er et problem ikke bare for vedkommende, men også for avisen, at vedkommende er i den situasjonen.

– Det enkleste er å forklare hvordan situasjonen er, og ikke spekulere noe mer om det, sier Bodahl-Johansen.

Han understreker at det til syvende og sist er publikum – altså leseren - som avgjør om de har tillit.

Bodahl-Johansen trekker en parallell til saken der TV 2 ble nødt til å opplyse om at nyhetsredaktør Karianne Solbrække tidligere har vært i et forhold med den kjente kriminelle Arfan Bhatti. I utgangspunktet ble ikke Solbrække identifisert i mediene da hun vitnet i en rettssak mot Bhatti, men hun ble omtalt som en TV2-journalist.

Mange år senere oppsto det en diskusjon rundt hennes habilitet knyttet til saker rundt den kjente islamisten, og hun ble identifisert. TV-kanalen valgte selv å være åpen om saken.

– Det er mange hensyn å ta. Men det går ikke an å bare si at dette ikke har offentlig interesse. Pressen henvender seg til offentligheten, og det er publikum som er oppdragsgiveren, sier Bodahl-Johansen.

Bodahl-Johansen mener på nåværende tidspunkt at vedkommende ikke bør identifiseres med navn i offentligheten.

– Med mindre det påvirker saken på en eller annen måte, eller i en aller annen retning, synes jeg man skal være varsomme og unngå å identifisere. Om det påvirker pressedekningen på en måte, da mener jeg det ikke er tvil om at man skal identifisere.

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Generelt har vi gode og konkrete retningslinjer til hvordan våre ansatte og redaksjonen skal forholde seg til eventuelle habilitetsspørsmål, sier han om presseetikk-ekspertenes uttalelser.

SIKRET SPOR: Politiet drev sent tirsdag kveld etterforskning på stedet – parkeringsplassen ved Ikea og Furuset stadion

Tidligere straffedømt

Da mannen i høst ble dømt til fengsel for uaktsomt heleri, trakk tingretten frem at tiltalte samarbeidet med politiet i helerisaken, i tillegg til at han hadde tatt utdannelse, stiftet familie og fått seg jobb.

«Han synes dermed å ha lagt sin kriminelle fortid bak seg. Retten vurderer det slik at en lengre ubetinget straff vil virke uheldig for den positive livssituasjonen tiltalte nå synes å være i.», står det i dommen.

Han ble dømt for å ha mottatt et større pengebeløp fra andre som han investerte videre i en «lukrativ antibac-avtale». Pengene skal blant annet stamme fra NAV-bedrageri av en ordning som skulle avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett, og er dermed ikke rettskraftig.