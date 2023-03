F35: På dette bildet viser fra 2019 viser Forsvaret frem sine nye amerikanske F-35 jagerfly på Rygge militære flyplass.

USA investerer to milliarder på Rygge: − Stor betydning for Norges sikkerhet

Regjeringen har nå godkjent at det amerikanske luftforsvaret kan starte investeringer knyttet til mottak av kampfly på Rygge flystasjon.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG.

– Det har stor betydning for Norge og Norges alliertes sikkerhet at amerikanerne satser i Norge, investerer, og ønsker å legge til rette for mer aktivitet. Alliert forsterkning er en del av forsvarskonseptet vårt, sier han.

Han forteller at amerikanerne ønsker å investere to milliarder kroner i bygging av blant annet flater for oppstilling av fly, lagerhaller og bygg for ammunisjon frem mot 2027.

– De tar kostnaden med oppføringen av dette, og så blir det i etterkant norsk eiendom med amerikansk bruksrett

– Ikke permanent

Forsvarsavtalen med USA ble inngått av Solberg-regjeringen våren 2021, og godkjent av Stortinget i juni i fjor.

Avtalen lar USA opprette såkalte «omforente områder» til militære formål på fire steder: Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Russland reagerte sterkt mot avtalen, og mente at den militariserer Norge.

– Dette er jo en del av det samarbeidet vi over lang tid har hatt med USA. USA har tilsvarende avtaler med en rekke europeiske land allerede, og diskuterer det med andre allierte land. Dette er del av det allierte samarbeidet vi har utviklet, sier Gram.

Han sier den norske basepolitikken er uendret.

– Det er ikke snakk om noe permanent tilstedeværelse for amerikanske soldater, men å utvikle fasiliteter som kan brukes til felles aktivitet.

SIER JA: Regjeringen godkjenner store amerikanske investeringer på Rygge.

Møtte ordførere

Torsdag møtte han ordførerne i Moss og Råde for å orientere dem om saken, som de vil få på sitt bord som byggesaksmyndighet og vertskommune.

Moss-ordfører Hanne Tollerud (Ap) og Råde-ordfører Rene Ratshol (H) skriver i en felles uttalelse til VG at de ser positivt på investeringene:

– Vi har en krigssituasjon i Europa som viser at det er viktig å ivareta norske interesser, og vi vet at flyplassen som ligger i våre to kommuner er viktig for norsk forsvarsevne. USAs bidrag på Rygge gir NATO muligheter å kunne forsvare Norge og Europa.

De første prosjektene vil komme «om kort tid», sier Gram, og påpeker samtidig at investeringene fremover vil avhenge av USAs årlige budsjetter.

Amerikanerne hadde også planer om å gjøre kampfly-investeringer på Rygge tilbake i 2019 – men da ble det kutte i budsjettet. Årsaken var at midlene skulle omdisponeres til Donald Trumps planlagte grensemur mot Mexico.