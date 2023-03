SLITEN: Klokken 23.00 rundt 12 timer etter at han ankom Gardermoen for første gang, er Marius Pedersen Somby tilbake.

Fly måtte snu i Alta – alle passasjerene sendt tilbake til Oslo

Etter 16 dager på jobbreise – skulle småbarnsfar Marius Pedersen Somby (34) endelig hjem til familien. Rundt fem og en halv time etter avgang fra Gardermoen er han tilbake i Oslo.

– Det har vært dritt, svarer finnmarkingen når VG spør om han kan oppsummere dagen.

Rundt klokken 13.00 onsdag ankom han Gardermoen – i god tid før planlagt avgang til Alta klokken 16.50.

Snudde i Alta

Og han kom nesten helt hjem. Men på grunn av dårlig vær – landet ikke SAS-maskinen i Alta som planlagt. I stedet ble det u-sving – og flyet landet i Tromsø.

– Da tenkte jeg at her er det bare å hoppe av. Jeg har både slekt, venner og alt i Tromsø. Men det fikk vi ikke lov til, sier Somby.

Han forteller at han ikke fikk noen god forklaring på hvorfor han ikke fikk gå av flyet.

20.35 lettet flyet nok en gang – med alle passasjerene om bord – med retning mot Gardermoen.

STOR HUMOR: Da VG spurte Marius Somby om han kunne ta et bilde av seg selv på flyplassen, sendte han først dette.

Barna venter hjemme

– Jeg har to unger hjemme – en på fem år og en på seks år – som venter på meg. Så dette er utrolig kjipt etter 16 dager på jobb, forteller Somby på telefon fra flyplassen.

Han jobber som borer og kom fra en jobb for Arctic Drilling i Espedalen.

– Det var dobbelt så langt som jeg hadde lyst til å fly i dag. Det hjalp heller ikke at de ikke hadde nok mat til folk på tilbaketuren. Blodsukkeret er ganske lavt nå, kommenterer Somby til VG like etter landing.

Etter å ha reist nesten hele Norge på langs to ganger, landet flyet på Gardermoen igjen rundt klokken 22.30.

SAS svarer

Kristine Mayer i SAS forteller at været – og spesifikt kraftig vind og dårlig sikt er årsaken til at flyet ikke kunne lande som planlagt i Alta.

– Passasjerene fikk dra tilbake til Oslo, og de er ombooket til en flight i morgen. Vi gjør selvsagt vårt ytterste for å ta hånd om passasjerene som er rammet.

Hun forklarer årsaken til at passasjerer ikke fikk gå i land i Tromsø.

– Da må all bagasjen sorteres og lastes om. Det er strenge regler med tanke på hviletid for crewet. Om passasjerer hadde fått gått av i Tromsø, ville det vært en risiko for å overskride tiden, og da kunne man ikke dratt tilbake til Oslo. Dermed ble det tatt en beslutning om at passasjerer ikke kunne gå av der, sier Mayer.