Sangefjell i Ål mandag kveld.

Stor nordlysaktivitet over hele Norge

Kom deg ut, helst til et sted hvor det er bekmørkt, for mandag kveld har du en kjempemulighet til å se nordlys.

Mandag kveld og natt til tirsdag er det ventet stor nordlysaktivitet over hele Norge, men noen steder er det større sannsynlighet for å se fenomenet enn andre.

– Aktiviteten er over hele Norge, men du må ha lite skyer for å se nordlyset. Sør for Stad og Dovre er det lite skyer og store områder hvor det nesten er skyfritt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Bente Wahl, til VG.







Wahl forteller at det er størst sjanse for å se nordlys rundt midnatt og noen timer utover.

De som har de beste forutsetningene for å se nordlyset befinner seg sør for Nordfjord på Vestlandet, og på Sør- og Østlandet, forteller Wahl.

Har du sett nordlys mandag? Send dine bilder og videoer til VG.

Sangefjell i Ål mandag kveld.

– Hva bør man gjøre for å øke sjansen sin for å se nordlys?

– Da bør du komme deg til et sted hvor det ikke er så mye lys. Jo mørkere jo bedre, så det er ikke ideelt å være i en by. På fjellet er det større sjanse. Selv om der ikke er så mye gatelys, er vi fortsatt påvirket i tettbebygde områder, svarer Wahl.

– Det er mye

Meteorologen forteller at KP indeksen, som sier hvor kraftig nordlysaktiviteten er, er veldig høy i Sør-Norge mandag kveld.

– KP indeksen, som går fra null til ni, er visst oppe på mellom seks og syv i Sør-Norge – det er mye i Sør-Norge. Den må være over fem for at man skal kunne se nordlys, sier Wahl.

Hun forteller imidlertid om mye kraftigere nordlysaktivitet i nord, men at lyset kan bli vanskelig å se på grunn av skyer.

Spesielt i Nord-Troms og Finnmark har det vært et voldsomt vær mandag, og flere kjøretøy har blåst av veien.

Lite skyer og mye sol

Når det kommer til været ellers denne uken er det ventet store kontraster mellom Sør- og Nord-Norge.

I Nord-Norge blir det regn, sludd og snø frem til onsdag, før det på torsdag kommer nedbør i form av sludd og snø, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Sør-Norge derimot har ifølge meteorologene en strålende uke i vente.

– Trøndelag og Møre og Romsdal trakk det korteste strået denne gang og får ikke en like fin uke som de andre. Der blir det regn frem til torsdag. Resten av Sør-Norge kan kose seg med lite skyer og mye sol, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

SE VIDEO – PILOTEN MÅTTE TA FREM KAMERA