KLAR TIL KAMP: Sylvi Listhaug og mannen Espen Espeset tar imot VG i deres hjem ved Holmen i Oslo. Han er klar for å stille opp – igjen – for at hun skal få drive valgkamp. Espeset er rådgiver for Frps stortingsgruppe.

Listhaug slår alarm om skole-vold: − Redd for at liv vil gå tapt

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at Norge ikke kan vente på at en lærer blir drept før det aksjoneres mot vold i skolen. Og så mener hun Høyre ligner altfor mye på Arbeiderpartiet.

Kortversjonen 1 av 4 lærere i grunnskolen utsettes for trusler og vold. Frp-leder Sylvi Listhaug er svært bekymret.

Frp vil gi lærere mer makt til å gripe inn ved farlige situasjoner, men har ikke fått gjennomslag.

Fredag åpner Frps landsmøte. VG har møtt Listhaug hjemme til et større intervju før det. Vis mer

Listhaug vil bruke tid på vold i skolen i sin tale til landsmøtet, som begynner fredag.

– Det kan ikke være en menneskerett for en elev å ødelegge undervisningen for andre elever og læreren, sier hun og viser til at søkertallene til lærerstudiene går ned.

– Voldsutviklingen er ikke hele forklaringen, men jeg tror det bidrar til at mange tenker at det er et yrke de ikke vil velge.

Hun sier lærere har blitt alvorlig truet og skadet fordi de har blitt utsatt for vold.

– Én av fire lærere i grunnskolen utsettes for vold og trusler, sier Listhaug.

Hun viser til forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt som ble publisert tidligere i år.

– Redd

Listhaug sier at det er uakseptabelt at man skal være redd for å gå på skolen, enten man er lærer eller elev.

– Jeg er redd for at liv vil gå tapt, før Norge våkner. Kunnskapsminister Tonje Brenna la nylig frem en opplæringslov på over 700 sider, hvor vold i klasserommet knapt var et tema. Kunnskap og kompetanse er kjempebra, men er det kaos i klasserommet, så ødelegger det all grunnlag for læring, sier Listhaug, som selv er utdannet lærer.

Info Fakta om skole-utfordringene hun tar opp: I hele fjor mottok Statsforvalteren i Oslo og Viken melding fra 570 barn som klaget på krenkelser, mobbing eller dårlig skolemiljø – som var ny rekord. Per 19. april 2023 har Statsforvalteren mottatt 345 klager. På samme dato i fjor var antallet 143 – en økning på over 140 prosent, har Dagsavisen vist. De har rettet fokus mot vold; hvert år blir 36.000 arbeidstagere innen undervisning utsatt for vold og trusler på jobb. De har fortalt om elever som truer med våpen. Vis mer

– Vold og mobbing

– I dag er vi i en situasjon med økende vold og mobbing, hvor elever terroriserer klasserommet; læreren og medelever. De må fjernes fra klassen dersom de ikke stopper. Da trenger de et helt annet tilbud og hjelp, sier Listhaug:

– Vi kan ikke vente på at en lærer blir drept før vi får stanset voldsspiralen i norske skoler, legger hun til.

TAPERDEBATT: Sylvi Listhaug sier at den teoretiske A4-skolen skaper tapere.

– Skal ikke være tvil

Frp fremmet denne uken forslag i Stortinget med krav om at lærerens stilling skal styrkes.

– Vi skal ikke tilbake til spanskrøret spanskrøretTynne stenglene på palmer, somn ble brukt som avstraffelse av elever i norsk skole frem til 1936., eller linjal hvor læreren rapper litt til elever, men kommer du i en situasjon hvor du er redd for egen helse eller at elever trues, skal det ikke være tvil om at du som lærer har myndighet til å gripe inn. I dag har du nødrett, men da må det gå veldig langt før du kan gripe inn. Det må nytt lovverk på plass, som vi foreslo tirsdag, men som vi ikke fikk gjennomslag for.

Hun viser til fem forslag, hvor det eneste de fikk gjennomslag for var at regjeringen årlig skal rapportere om statistikk og utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole.

– Vi fikk bare egne stemmer for å gi lærerne større fullmakt til å gripe inn når det oppstår farlige situasjoner.

Info Forslagene – Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan lærerens stilling i skolen kan styrkes, herunder gjennom økt myndighet, utvidede fullmakter for bortvisning av elever, anledning til å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner og lignende. Forslagene bør også inkludere en styrking av skoleledelsens mulighet og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen. Om nødvendig for gjennomføring av tiltakene bes regjeringen fremme forslag til konkrete lovendringer. – Stortinget ber regjeringen sørge for økt fokus på klasseledelse i lærerutdanningen. – Stortinget ber regjeringen sørge for økt involvering av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen. – Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, vurdere innføring av faste rutiner for politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler, og vurdere hvilke reaksjoner som kan ilegges personer som utøver vold og trusler i skolen. – Stortinget ber regjeringen om årlig å rapportere om statistikk og utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole. Kilde: Utdanningsnytt/NTB. Vis mer

KOKK: Listhaug sier hun har ansvaret for middagslagingen – når hun er hjemme. – Ellers er det jeg som gjør det, sier ektemannen, med et toneleie som forteller at han ikke trives like godt på kjøkkenet som fruen.

Vi besøker Listhaug i familiens bolig på Oslos vestkant. Etter noen minutter kommer familiens yngste fra barnehagen. Til høsten er han 1.-klassing.

– Når jeg ser alt som kommer frem om mobbing, trusler og vold, så må jeg innrømme at vi som foreldre er bekymret. Noe av det verste du som foreldre kan oppleve, er at barna dine blir mobbet eller utsatt for utagerende medelever.

Hun og mannen, Espen Espeset, har også en datter som går i 9.-klasse og en sønn i 6. klasse.

– For teoretisk

Frp-lederen sier at jobben med å få ned økningen i andelen unge uføre også må begynne i skolen.

– Det er så mange som opplever nederlag på nederlag fordi skolen ikke er tilrettelagt for det de er gode på. Den teoretiske A4-skolen skaper tapere.

– Regjeringen har gjort det, ved å satse på yrkesfag og lærlinger?

– Mye av undervisningen er for teoretisk: 30 prosent innen yrkesfag faller fra. Så foreslår de i opplæringsloven å legge ned 340 opplæringskontor som er et bindeledd mellom bedriftene og skolene. Det må vi stanse fordi disse kontorene er viktig for å sikre lærlingplasser.

STØV: – Jeg rakk nesten å støvsuge ferdig før dere kom, sier Listhaug, mens mannen leker med sønnen på seks år.

Listhaug har vært partileder i to år når partiet i helgen har landsmøte på Gardermoen. 8. april var partiet hennes 50 år og det skal feires på landsmøtet.

Høyre beskyldes for å sitte stille i båten og tjene på at Sp og Ap sliter. I skyggen av Høyre, har også Frp steget på målingene, hvor regjeringspartienes fall også har bidratt.

– Hvordan trives du med å sitte stille i båten?

– Jeg trives ikke med å sitte stille, derfor gjør vi heller ikke det. Vi prøver å vise at vi har en alternativ politikk, hvor regjeringen eksempelvis kunne bidratt til lønnsoppgjøret, ved å ta en større andel av strømregningen. Det hadde smurt oppgjøret, slik som i fjor. Skatter og avgifter må settes ned, blant annet drivstoffavgiften og matmomsen.

NYTT FAMILIEMEDLEM: Elvis er relativt ny i huset. Det er en somali-katt. De flyttet fra leilighet til huset mellom Hovseter og Holmen på Oslos vestkant i 2013. Fire soverom og kjellerstue – stor hage og vestvendt terrasse, men med nabohus veldig tett på etter fortetting.

Hun overtok som partileder i 2021.

– Det kan se ut som om du har brukt mer tid på å rense ut folk og rydde opp i partilag i store byer som Oslo og Bergen – og bygge partiet – mer enn å fronte partiet i politiske saker?

– Det er riktig at vi har brukt tid på å bygge partiet, det er også viktig. Men vi har gjort begge deler, både bygget partiet og markert oss i viktige saker. Vi har hatt mye skolering og fått samlet partiet om en felles strategi.

– Frp har opp gjennom vært et offensivt og litt bråkete parti. Hvor har det partiet blitt av?

– Vi har virkelig en alternativ politikk til regjeringen. Høyre og regjeringen fører nesten den samme politikken på de fleste områder, enten det er strøm eller avgifter, hvor Høyre blant annet vil sette opp bensinavgiften.

– Mulig vi må bråke litt mer

Hun legger til:

– Men det er mulig at vi må bråke litt mer for å få vår politikk mer synlig.

– Du sier at Høyre ligner for mye på Ap?

– Ja, på mange områder er de enige, sier hun og viser til et sitat fra hotellkongen Olav Thon fra 2013:

– Skal du ha høyrepolitikk, så må du stemme Frp.

Sier hun og ler fra sofakroken.

– Deres hovedgrep i klimapolitikken er å kjøpe klimakvoter for å sørge for kutt i andre land. Er den relativt slappe klima-profilen en årsak til at dere knapt har unge velgere og at gjennomsnittsalderen for dem som stemmer på dere kanskje er nærmere 60 enn 50?

– Dette er faktisk feil. Vi har hatt god fremgang blant unge velgere og dette startet under forrige valgkamp, der FpU ble størst på ikke-sosialistisk side under skolevalgene. Vi var krystallklare på at det er god klimapolitikk å la Norge stå for olje- og gassproduksjon og ikke overlate dette til udemokratiske regimer som gir blaffen i både mennesker og klima. Nå viser mange målinger at vi har høy oppslutning blant unge.

Lover endring

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Kunnskapsdepartementet svarer på vegne av regjeringen. Han sier at hverken lærere eller elever skal oppleve vold, eller frykt for vold, i skolehverdagen sin.

– Vi har derfor et tydelig regelverk. Arbeidet med å skape inkluderende og trygge og gode skolemiljø må stå øverst på dagsorden for alle som jobber i og med skole.

Han sier Listhaug må se i speilet.

– Da Solberg-regjeringen, som Listhaug selv var en del av, i 2021 sendte opplæringsloven på høring, inneholdt den ikke forslag til regler om bruk av fysisk makt. Nå tar vi ansvar for å tilstrekkelig belyse denne viktige problemstillingen og sender i løpet av våren på høring konkrete forslag til regler om når ansatte i skolen kan fysisk gripe inn mot elever.