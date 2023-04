Riksrevisjonen slakter Stortinget: − Slike feil skal ikke kunne skje

Riksrevisjonen gir Stortinget sin aller sterkeste kritikk for politiker-ordninger. En tredjedel av de som har fått etterlønn, har fått for mye penger av Stortinget.

– Stortinget har ikke hatt orden i eget hus, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Torsdag klokken 12 legger Riksrevisjonen RiksrevisjonenRiksrevisjonen undersøker og kontrollerer blant annet Stortinget, regjeringen og statlige selskaper. fram sin rapport om stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter.

– Vi har funnet flest feil i etterlønnsordningene, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen mener at det er sterkt kritikkverdig at 61 av landets folkevalgte ikke har overholdt opplysningsplikten – altså regelen om at de skal informere om andre inntekter mens de får betalt fra Stortinget.

De har derfor fått for mye fratredelsesytelse fratredelsesytelseDe første tre månedene etter et stortingsvalg kan de som går av få full lønn. og/eller etterlønn etterlønnStortingrepresentanter kan fortsette å få betalt i maks 12 måneder etter at de går ut av Stortinget. De kan få 66 prosent av stortingslønnen, minus eventuelle andre inntekter. .

Den samme kritikken rettes mot Stortinget, for manglende klarhet i regelverket og manglende oppfølging. Selv om det er politikernes ansvar å følge lover og regler, kritiserer de Stortinget for å ikke ha oppdatert skjemaer og regelverk om etterlønn i tråd med loven.

– Slike feil skal ikke kunne skje, særlig ikke på Stortinget.

Navngir politikere

I forkant skrev VG at 50 tidligere og nåværende stortingspolitikere blir navngitt i rapporten på grunn av feil i forbindelse med utbetaling av etterlønn. Det vil si at de har fått mer etterlønn enn de hadde rett på, fordi de hadde annen inntekt – slik Dagens Næringsliv avslørte i 2021.

– En tredel av representantene som har mottatt fratredelsesytelse eller etterlønn, har mottatt for høye ytelser, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen slår ikke fast hvem som hvem som har skyld i feilene ved etterlønn – politikerne selv eller stortingsadministrasjonen.

Info Disse nevnes ved navn I rapporten har riksrevisjonen gått gjort en individuell vurdering av ytelsene en rekke enkeltrepresentanter har fått, og om det er feil i disse ytelesne av ulike grunner. De som navngis er: Per Roar Bredvold

Akhtar Chaudhry

Svein Asbjørn Gjelseth

Olov Grøtting

Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug

Geir-Ketil Hansen

Ulf Erik Knudsen

Kristian Norheim

Ingalill Olsen

Laila Reiertsen

Heidi Sørensen

Øyvind Vaksdal

Henning Warloe

Truls Ringdal Wickholm

Solveig Sundbø Abrahamsen

Elin Rodum Agdestein

Elisabeth Aspaker

Kirsti Bergstø

Christian Tynning Bjørnø

Jan Bøhler

Petter Eide

Rigmor Andersen Eide

Guro Angell Gimse

Trine Skei Grande

Oskar Grimstad

Gunnar Gundersen

Marianne Haukland

Heikki Holmås

Line Henriette Holten

Solveig Horne

Jan Steinar Engeli Johansen

Kjell-Idar Juvik

Ketil Kjenseth

Tove Karoline Knutsen

Øyvind Korsberg

Marianne Marthinsen

Bente Stein Mathisen

Eirik Milde

Liv Signe Navarsete

Harald T. Nesvik

Janne Sjelmo Nordås

Marit Nybakk

Iselin Nybø

Elisabeth Røbekk Nørve

Ingalill Olsen

Laila Reiertsen

Kåre Simensen

Aase Simonsen

Erik Skutle

Bård Vegar Solhjell

Michael Tetzschner

Olemic Thommessen

Ib Thomsen

Helge Thorheim

Bengt Morten Wenstøb

Anders Bjørnsen Werp

Truls Ringdal Wickholm

Anne Tingelstad Wøien

Jan Arild Ellingsen

Gjermund Hagesæter

Jette F. Christensen

Håkon Haugli

Freddy de Ruiter Vis mer

Slakter Stortinget

– Kritikken er betydelig både mot presidentskapet, administrasjonen og representantene, sier riksrevisoren.

Riksrevisjonens samlede inntrykk er at:

Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte

Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte

Flere av stortingsrepresentantene ikke har vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene

– Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansvar, skriver Riksrevisjonen på sine nettsider.

Innrømmer feil

Riksrevisjonen mener konsekvensen er betydelige feil i Stortingets styring av ordningene – som har ført til en tillitskrise.

Stortingsdirektøren innrømmer overfor NTB at de ikke har gjort en god nok jobb:

– Vår forvaltning har ikke vært god nok, sier Kyrre Grimstad.

Stortingspresident Masud Gharahkhani tar også selvkritikk:

– Dette er en alvorlig rapport. Presidentskapet slutter seg til Riksrevisjonens rapport om at det har vært for dårlig forvaltning av ordningene, sier han til VG.

«Sterk kritikk» er den strengeste konklusjonen Riksrevisjonen kan gi:

«Vi bruker dette kritikknivået når vi finner alvorlige svakheter, feil og mangler. Ofte vil disse kunne få svært store konsekvenser for enkeltmennesker eller samfunnet», skriver de på sine egne nettsider.

Info Dette har de undersøkt: Pendlerboliger: Har stortingsrepresentantene fått pendlerboliger i tråd med regelverket? Riksrevisjonen har undersøkt perioden fra og med stortingsvalget 2009 og frem til stortingsvalget 2021.

Fratredelsesytelse: Har stortingsrepresentantene fått fratredelsesytelse i tråd med regelverket? Riksrevisjonen har sett på perioden fra 2012 til 2021.

Etterlønn: Har stortingsrepresentantene fått etterlønn i tråd med regelverket? Også her har Riksrevisjonen sett på perioden fra 2012 til 2021.

Reiseutgifter: Har Stortinget og Stortingets administrasjon etablert et tilstrekkelig system for kontroll av stortingsrepresentantenes dekning av reiseutgifter? Riksrevisjonen har undersøkt stortingsperioden 2017 til 2021.

Forvaltning av ordningene: Har Stortinget og Stortingets administrasjon forvaltet de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter i tråd med regelverket? Riksrevisjonen har undersøkt forvaltningen av pendlerboligordningen, fratredelsesytelse, etterlønn og dekning av reiseutgifter. Hvis Riksrevisjonen finner svakheter ved internkontrollen, er det også aktuelt å undersøke forvaltningen av andre ordninger, inkludert stortingsrepresentantenes bruk av disse. Riksrevisjonen tar utgangspunkt i stortingsrepresentanter og varaer som har møtt over 100 dager på Stortinget. Det betyr at undersøkelsen omfatter hvordan rundt 500 representanter har brukt en eller flere av de økonomiske ordningene. Vis mer