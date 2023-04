ADVARER: Frp-leder Sylvi Listhaug og helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud tror flere kommer til å få privat helseforsikring i tiden fremover.

Har selv privat helseforsikring: − Regjeringen øker forskjellene

GARDERMOEN (VG) Både Frp-leder Sylvi Listhaug og helsetopp Bård Hoksrud har private helseforsikringer – samtidig advarer de mot en trend der stadig flere får det.

– Det er et symptom på at man mister tilliten til det offentlige, og at man kan få raskere hjelp i det private. Paradokset er at forskjellene har økt med denne regjeringen, som gikk til valg på å redusere forskjellene i helsevesenet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG på partiets landsmøte på Gardermoen.

Stadig flere ønsker å betale for å slippe å stå i lange helsekøer: I Norge er det i dag nesten 750.000 som har privat helseforsikring.

Økningen fører til bekymring for et todelt helsevesen. Men de to Frp-toppene sier det ikke er private helseforsikringer i seg selv som er problemet.

– Taperne er vanlige folk

I Frp får alle ansatte tilbud om privat helseforsikring gjennom partiet – også partileder Sylvi Listhaug har det, bekrefter hun.

– Det er som et gode til de ansatte, fordi vi ønsker at de skal komme raskt tilbake til jobb i stedet for å vente lenge og gå sykemeldt. Sannsynligvis vil det være større behov for det nå enn noen gang tidligere, fordi køene øker.

Selv har hun brukt forsikringen én gang, like før nyttår, på grunn av et dårlig kne.

Bård Hoksrud, som er stortingsrepresentant og ikke ansatt, har kjøpt sin egen private forsikring.

– Det aller beste hadde vært om man slapp å ha private helseforsikringer og hadde et helsevesen som fungerte, men da må vi ta alle gode krefter i bruk i stedet for å gjøre deler av de kapasitetene vi har til et problem, sier Listhaug.

De viser til at regjeringen jobber med å stramme inn for private aktører i helsevesenet, og har avviklet ordningen fritt behandlingsvalg. fritt behandlingsvalg.Fritt behandlingsvalg gjorde at private kunne få godkjenning til å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

– Vi er opptatte av å bruke den kapasiteten som er der. De som styrer nå er ikke interesserte i det, og da ser man at bedrifter og folk som har mulighet tar ansvar sjøl. De som ikke har den muligheten er de som blir taperne: De vanlige folka regjeringen prater om, sier Hoksrud.

PÅ LANDSMØTE: Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, her sammen med Frp-leder Sylvi Listhaug. Hun holdt innlegg på landsmøtet om valgfrihet.

– Skakkjørt ideologi

De trekker frem flere eksempler fra Aleris på ventetider, der mange av dem rammer kvinner spesielt.

Rekonstruksjon av større skade på skjede/endetarm etter tidligere fødsel: inntil 126 ukers ventetid, 1–2 uker hos Aleris.

Fjerning av livmor, for eksempel grunnet endometriose: Inntil 92 uker ventetid, 1–2 uker hos Aleris.

– Det er helt grusomt at kvinner her skal gå i over et år og lide unødvendig på grunn av en skakkjørt ideologi. Jeg er helt sikker på at det er helt underordnet for dem hvem som gir dem denne hjelpen – her handler det om å utnytte kapasiteten som faktisk er i helsevesenet, sier Listhaug.

Hoksrud avviser at private tilbud tar helsepersonell fra offentlige, og sier de private sykehusene er mer effektive fordi de må være det for å vinne anbud.

VONDT I RYGGEN: Bård Hoksrud sier han har brukt sin private helseforsikring én gang, da han hadde problemer med ryggen.

250.000 i kø

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, var en av innlederne på Frps landsmøte.

Hun sier til VG at 80 prosent av aktiviteten ved Aleris i dag er personer som betaler privat, mens 20 prosent er aktivitet kjøpt av det offentlige.

I Sverige er det motsatt: Der er 80 prosent av aktiviteten kjøpt av det offentlige, ifølge Tunold.

– Det står 250.000 i helsekø i Norge. På mange av fagområdene vi opererer er det ventetider opp mot to år eller mer. Vi opplever at det kommer stadig flere pasienter til oss på grunn av de lange ventetidene i det offentlige, sier hun.

PARADOKS: Tunold sier svenske og danske myndigheter bruker Aleris til å ta igjen etterslepet etter pandemien, og mener private har en viktig rolle å spille med å bidra til innovasjon og til å ta ned toppene i det offentlige helsevesenet.

Kjerkol: – Får stå for deres regning

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) svarer at evalueringen av fritt behandlingsvalg viste at ordningen ikke har fått ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv.

– Skal vi få ned bruken av privat helseforsikring må vår felles offentlige helsetjeneste styrkes. Det er mest solidarisk og rettferdig, og den sikreste veien til rask tilgang på hjelp ved behov, sier hun.

– Frps helsebudsjetter handler stort sett om å bygge ut det private helsetilbudet. Det sikrer på ingen måte et likeverdig tilbud i hele landet.

Hun sier den forrige regjeringen gjorde lite for å øke tilgangen på helsepersonell, og påpeker at helseregionene fortsatt kan kjøpe tjenester fra private aktører.

– At Frp mener at flere private aktører er svaret på alle spørsmål i tjenesten får stå for deres regning. Vi er alle opptatt av god og rask hjelp ved behov, men da er ikke løsningen at sårt tiltrengt personell flyttes til private aktører som konkurrer om fagfolk med vår felles offentlige helsetjeneste.

For ordens skyld: VG-ansatte har privat helseforsikring gjennom arbeidsplassen.