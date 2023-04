1 / 5 NÆRT HOLD: En enslig ulv lunter forbi et viltkamera sensommeren i fjor. TOSPANN: To ulver går langs en grusvei i Trysil i mai i fjor. I SKOGEN: En enslig går forbi et viltkamera i Kongsvinger sensommeren i fjor. PÅ VANDRING: En enslig ulv i skogen i Våler sommeren 2022. FAMILIE: En gruppe ulver passerer et viltkamera i Enebakk i januar i fjor. forrige neste fullskjerm NÆRT HOLD: En enslig ulv lunter forbi et viltkamera sensommeren i fjor.

Slik spores ulven i Norge

SKOGENE I NES OG SØR-ODAL (VG) Bevæpnet med en pickup, en app og to plastglass drar Jan Huseklepp Wilberg på sporingsjakt etter ulv i Norge.

Kortversjonen Jan Huseklepp Wilberg er nasjonal koordinator for overvåking av ulv i Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet og bruker en app og sporingsutstyr for å kartlegge ulver i Norge.

Den skandinaviske ulvepopulasjonen er ekstremt innavlet, noe som kan føre til lavere overlevelse for valper og defekter i tannstilling, skjelett og indre organer.

Denne sesongen er det registrert syv helnorske ulvepar og fem i grenserevir, med lisensjakt på ulv i gang og 26 ulvene skutt så langt denne sesongen.

Ulvene har generelt gode levevilkår i Norge, med tilgang til elg, rådyr og noe hjort. Vis mer

Øynene hans sveiper langs grusveien og videre inn på skogsveiene i Nes kommune. Ved siden av ham i bilen ligger mobilen med en app som sporer hvor han beveger seg innenfor ulverevirene.

Han titter metodisk i snøen som har falt langs veien i natt. De vil være det første tegnet på om det har ferdes ulv i området de siste timene.

I 40 km/t passerer han i sin Mitsubishi pickup sporene etter rev og hare. Et lite stykke etter ser han noe som er verdt å sjekke ut. Han parkerer langs grusveien og går i retning noen større spor i snøen. Det er flere rekker med spor, noen større enn de andre. Har en ulv ferdes her?

TITTER NÆRMERE: Jan Wilberg inspiserer noen større spor langs siden av en skogsvei i Nes kommune. I hånden har han tommestokken parat og glassene til eventuelle DNA-funn ligger parat inne i pickupen.

Wilberg er nasjonal koordinator for overvåking av ulv i Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet. Hver sesong, som varer fra begynnelsen av oktober til slutten av mars, er han på sporingstokt i norsk natur for å kartlegge ulven i Norge. Selv om mars har blitt april tar han VG med på en runde for å vise hvordan de går frem for å kartlegge det heftig debatterte rovdyret.

Han har registrert at det går en sak for Høyesterett hvor dyrerettighetsorganisasjonen NOAH har stevnet staten for at de felte Letjenna-ulvene innenfor ulvesonen i 2020. NOAH har fått medhold i at vedtaket om å felle ulvene var ugyldig i to rettsinstanser og om noen uker faller den endelige dommen.

Men Wilbergs virke er ulvene som lever nå. Han gransker sporene videre. Noen av dem sammenfaller i størrelse med ulv.

– Avtrykket er 10 cm. Det er ulvestørrelse. Skrittlengden er innenfor at det kan være ulv, sier han.

En bærer fra øst

Inne i bilen ligger to plastglass med lokk hvor han er klar til å samle ulvens urin og avføring. Blir det funn sendes de inn som en del av sporingsjobben og for å kartlegge den fellesskandinaviske stammens DNA.

Men ved siden av sporene er det andre avtrykk som tydelig er hund. Her trengs et kyndig blikk. Om sporene er etter ulv, ville de trolig tilhørt ulv fra Setten-reviret. Det var ved forrige registrering en gruppe på seks ulver, hvor hannen i paret er en såkalt genetisk viktig immigrant. Det betyr at han er bærer av nytt og sunnere arvemateriale fra øst.

STORT SPOR: Avtrykket og skrittlengden til dette avtrykket kan være en indikasjon på ulv. Men når det er hundespor like ved er det ikke lett å vite.

Ulven var nemlig utdødd i Norge etter intensiv jakt frem til 1960-tallet. Den bestanden som nå finnes i Innlandet, Viken og Oslo stammer fra til sammen syv ubeslektede individer som på forskjellige tidspunkt etter 1983 har innvandret fra den finsk-russiske ulvebestanden.

Ulvejakt

Seniorforsker Øystein Flagstad er genetiker i Rovdata ved Norsk institutt for naturforskning. Han har en doktorgrad på store rovdyr og har i over 20 år forsket på innavl blant ulv.

– Den skandinaviske ulvepopulasjonen er ekstremt innavlet, sier han.

Info Ulvebestanden i Norge Det ble denne sesongen registrert mellom 125 og 129 ulv i den norske ulvebestanden. 51 til 52 av disse ble kun registrert på norsk side av grensen.

Det er politisk vedtatt at den norske bestanden skal være fire til seks årlige kull i Norge og grenserevir. Tre av disse skal være helnorske.

På grunn av innavl og ulovlig jakt mener Miljødirektoratet at antall årlige kull bør ligge i det øvre sjiktet av målet. Kilde: Rovdata og Miljødirektoratet Vis mer

Innavlet ulv betyr at færre av valpene i kullene overlever. Det kan også bety defekter i tannstillingen, skjelettet og indre organer. Men:

– De valpene som overlever har tilsynelatende klart seg relativt bra. De yngler og totalbestanden i Skandinavia har holdt seg relativt stabil rundt 450-500 individer de siste årene, sier han.

1 / 2 I FLOKK: Her har Kynnaflokken gått over åpent lende i Elverum i mars i år. Dette er en familiegruppe i et grenserevir mot Sverige. PAR PÅ TUR: Spor etter Julussaparet som har gått i snøen i februar i år. De er betegnet som et helnorsk revirmarkerende par. Ulv går ofte i sporene etter hverandre. Derfor kan det som ser ut som et spor, faktisk flere spor etter flere ulv. forrige neste fullskjerm I FLOKK: Her har Kynnaflokken gått over åpent lende i Elverum i mars i år. Dette er en familiegruppe i et grenserevir mot Sverige.

Denne sesongen er det registrert syv helnorske ulvepar og fem i grenserevir som i disse dager kan ha parret seg og snart få valper. I Norge pågår det lisensjakt på ulv og så langt i denne sesongen er det skutt 26 ulver i Norge og grenserevir. I år ble 30 prosent av ulven som har blitt registrert i Norge skutt.

– Hvordan har ulovlig jakt påvirket den norske bestanden?

– I perioder har det forsvunnet påfallende mange reproduserende ulv, noen ganger opp mot 50 prosent. Og siden den naturlige dødeligheten hos voksne ulver er lav, må man som forskningen har påpekt anta at en del av dette skyldes ulovlig jakt. De siste årene har ikke voksne ulver som forsvinner vært så fremtredende i Norge, svarer Flagstad.

Yngletid

Ulvesporer Wilberg fortsetter sin ferd på grusveiene i skogen. Han ser over delvis islagte vann. Dette er viktige områder for å se spor etter ulv i åpent lende om vinteren. Men nå er det mellom seks og syv varmegrader og våren er i anmarsj.

– Her har solen tatt veldig, sier han.

Han kjører inn i Mangen-reviret, hvor det denne sesongen ble observert til sammen syv ulv i en familie. Det er en mer etablert ulvefamilie som har fått valper mange år på rad.

– Nå er vi i en periode hvor ulveparene har begynt å gå i hi. Da er det heller ung ulv som er på vandring vi finner spor etter.

VÅREN: Pickupen til ulvesporer Wilberg er god å ha for å dekke over et større område på leting etter ulvespor. Våren har kommet og sommerdekkene er på.

Veien går videre over til Sør-Odal kommune. Wilberg viser hvor han sist vinter så spor etter ulv som nylig hadde gått over isen ved et vann i skogen. Ulven er særs sky, så selv har Wilberg bare sett ulv i det fri én gang i løpet av sin lange karriere som naturforvalter. Det var i Osdalen - en familie som sannsynligvis hadde valper i nærheten.

– Det var en uventet naturopplevelse, sier han.

Mot ny sesong

I sitt virke som ulvesporer bruker ikke Wilberg viltkamera annet enn det de har får tilsendt fra forskere og publikum. De gir ikke alle svarene de er ute etter, med mindre de foreviger valpene deres.

Miljøforvaltningen bruker også GPS-sender på ulv i liten grad fordi det er en påkjenning for ulven å bli bedøvet og merket.

– Det viktige å gjøre når man sporer, er å løfte blikket litt - særlig hvis det er lite snø, legger han til.

Til høsten er en ny sesong med sporing i gang. Først da begynner jobben med å finne ut hvordan ulveparene og deres valper har beveget seg.

– Hvordan er levevilkårene for ulv i Norge?

– De har bra levevilkår. De har ikke problemer med tilgang til elg, rådyr og noe hjort, sier han.

Wilberg er ferd med runden sin i skogene i Nes og Sør-Odal. Han lukker sporingsappen og samler tankene om det innledende funnet av spor i snøen.

– Jeg har en følelse av at det var hund.

APPEN KLAR: Jan Wilberg legger alle sporingsdata inn i en app på mobilen. Det er ikke mange år siden dette ble loggført på papirskjema.

