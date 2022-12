Ekspertgruppe: Arbeidet med ny E39 utløste skredet i Heim

85 år gamle Bjørgn Hendset mistet livet i skredet som tok med seg huset hun boddei.

2. september i år gikk jordskredet i Hennset i Heim kommune i Trøndelag.

Nå har en ekspertgruppe konkludert med grunnen:

– Teknisk årsak til skredet er arbeider utført i forbindelse med ny E39 Betna-Hestnes.

Det skriver Lars Andresen ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), som har ledet ekspertgruppen:

– Det har vært økt tilførsel av vann mot løsmassene i skredområdet. Kvelden 2. september ble det i forbindelse med anleggsarbeidet flyttet masse. Dette førte til at det ble en overbelastning av skråningen med de bløte løsmassene. Disse to tingene sammen førte til at skredet ble utløst, sier Andresen.

HER GIKK RASET: Skredet gikk nedenfor anleggsområdet for ny E39.

To faktorer førte til skredet

Gruppen har hentet inn data om terrenget og intervjuet vitner og berørte.

Andresen forteller at utbyggingsarbeidet utilsiktet har ledet vann fra den lokale Torbugbekkens nedslagsfelt til skredområdet. I tillegg var juli særdeles våt.

– Oppbløtingen av massene gjorde grunnen mer ustabil, og når man får en tilleggsbelastning på massene gjennom å legge på jordmasser på toppen, utløser det skredet, fortsetter Andressen.