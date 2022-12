STØRST: Statsminister Jonas Gahr Støre rager nå økonomisk høyere enn Sveriges statsminister, Ulf Kristersson.

Nå er Norge Sveriges økonomiske storebror

Norge har for første gang i historien en større økonomi enn storebror: Norge er nå Sveriges økonomiske storebror. – Men vi feirer ikke for fullt, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Dette har svidd hos søta bror en stund:

Norge har tatt over tronen i kampen mellom Norge og Sverige i deres paradegrener tennis, med Casper Ruud, og golf med Viktor Hovland, i tillegg til at vi har filleristet dem i herrelangrenn over mange år.

Men dette svir trolig enda mer:

Nå er Norge storebror målt ut ifra hva vi produserer: Tall fra norsk og svensk Statistisk sentralbyrå viser at Norsk brutto nasjonalprodukt (BNP) er høyere enn svensk BNP:

I tredje kvartal var BNP i Norge 1445 milliarder norske kroner. I samme kvartal var BNP i Sverige 1437 milliarder svenske kroner. Gjennom dette kvartalet var gjennomsnittlig kronekurs 97, slik at det svenske BNP tilsvarer 1394 milliarder, som er 3,5 prosent lavere enn det norske, ifølge Innovasjon Norge.

– Vi liker å sammenligne oss med svenskene og vi konkurrerer alltid. Men denne gang skulle vi ikke vunnet den konkurransen, i hvert fall ikke på den måten det har skjedd på, sier sjefen i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, som har analyserte tallene fra norsk og svensk SSB.

ROSER SVERIGE: Håkon Haugli sier vi trenger å ligne mer på Sverige.

– Feirer ikke høylytt

Årsaken til at det ikke feires med kake og champagne i Innovasjon Norges lokaler i Oslo sentrum, er at verdiøkningen nesten i sin helhet dreier seg om prisøkninger – på gass.

– Det er riktig at vi ikke feirer høylytt dag. Dessverre kan dette ses på som et sykdomstegn for norsk økonomi, sier han og forklarer:

– Vi produserer ikke mer, vi selger bare det vi har til en høyere pris. Det er en dyster påminnelse om at Norge ikke har blitt bedre i å omstille seg raskt nok.

– For sterkt

Han sier at det at norsk BNP er større enn svensk, ikke løser de utfordringene vi står ovenfor.

– Alle land trenger et nytt næringsliv. Men her i Norge skal vi gjennom en dobbel omstilling: Vi skal både skape nytt næringsliv, og vi skal ut av en råvarebasert økonomi, som gass og olje.

– Du frykter at en hevnlysten svenske kan komme til å skyte fra hoften ved å si at vi har slått dem fordi vi er krigsprofitører?

– Nei, å bruke det begrepet er for sterkt, men det er ingen tvil om at mye av årsaken til de høye gassprisene, skyldes krigen i Ukraina og ringvirkningene av den.

IKKE HELSVART: Haugli trekker frem at norske selskap ligger langt fremme i det grønne skiftet.

Han går på en norsk BNP-gulldag, langt i å hylle taperen Sverige.

– Vi trenger å ligne mer på Sverige, sier han:

– Sverige har et mer diversifisert næringsliv, med større bredde i næringslivet mellom små bedrifter og store industribedrifter som satser og bygger seg opp.

Risikerer ny bom?

Han sier dog at ikke alt er oljesvart i Norge.

– Vi står foran en stor omstilling til det grønne skiftet og innenfor en rekke felt, ligger norske selskaper veldig langt fremme, blant annet inne energisystemer, elbillading og smarte byer.

Han ler når han tar et lite forbehold:

– Det var en stor sak da VG i slutten av februar 2009 feiret at Norge lå an til å få større BNP enn svenskene i første kvartal i 2009. Da de endelige og reviderte tallene kom, viste det seg at det ikke var helt riktig. Så det er nå første gang i historien det skjer.

– Kan dere risikere at endelig revidering igjen viser at svenskene er størst?

– Nei, vi kan nok fastslå at vårt BNP har vært høyere enn det svenske i 3. kvartal 2022, sier Haugli.