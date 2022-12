FRIFUNNET: Viggo Kristiansen. Her i en annen sammenheng.

Kristiansen krever 10 millioner kroner før nyttår

I forrige uke ble Viggo Kristiansen frifunnet i Baneheia-saken. I ettermiddag sendte han ut et krav om forhåndsutbetaling av erstatning.

Kristiansen advokat, Bjørn André Gulstad, har tidligere varslet at kravet ville bli på rundt fem millioner. Nå er det klart at kravet blir ti millioner kroner.

TV2 omtalte saken først.

Til VG sier advokat Gulstad at «Kristiansen er i en posisjon hvor han har krav til erstatning på den urettmessige behandlingen han har fått».

Advokaten har ikke noe anslag på hva det totale kravet vil være, men sier at det vil dreie seg om flere titalls millioner.

– Det må flere vurderinger til før vi kan si hva sluttregnestykket blir. Det vil bli et betydelig krav, så dette forhåndskravet er bare en mindre del av dette, sier Gulstad.

– Gledelig

I forrige beklaget justisminister Emilie Enger Mehl overfor Kristiansen, som følge av at han sonet over 20 år for handlinger han nå er frifunnet for.

– Det er gledelig at Mehl har beklaget, og det er enda mer gledelig at hun viser handling ved å gi uttrykk for at de har vært i dialog med Statens sivilrettsforvaltning om å få ut en forhåndsutbetaling, sier Gulstad.

– Hvor sannsynlig er det at utbetalingen skjer allerede i år?

– Ut fra min dialog med Statens sivilforvaltning, i tillegg til det Mehl sa i helgen, forstår jeg det slik at vi har et felles mål om dette, svarer Gulstad.

– Krav på å bli ansett som uskyldig

Kristiansen sonet over 20 år for overgrepene og drapene i Baneheia i 2000, men fikk etter gjentatte forsøk gjenopptatt saken sin i februar 2021.

Kristiansen har hele tiden ment at han er uskyldig.

Lagdommeren som leste opp dommen i Borgarting lagmannsrett, understrek de store konsekvensene av at Kristiansen ble feilaktig dømt i 2002 – både for ham selv og hans familie.

– Men for Kristiansen er situasjonen uansett at han nå er frikjent for alvorlige straffbare handlinger som han ble domfelt i 2002. Han har derfor som en grunnleggende menneskerettighet krav på å bli ansett som uskyldig i Baneheia-saken, sa lagdommer Tonje Vang.

SE VIDEO – KRISTIANSEN BROR VAR LETTET ETTER FRIFINNELSEN: