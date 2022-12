MINNES: Det ble tent lys på åstedet i Lavangen fredag kveld.

Mann skutt og drept av politiet: − Det er helt ufattelig

Venner av mannen som ble skutt og drept av politiet i Lavangen natt til fredag, beskriver ham som en som alltid stilte opp. Fredag kveld var det åpen kirke i bygda.

En mann i 40-årene ble natt til fredag skutt og drept av politiet på en gård i Lavangen kommune i Troms. Ifølge politiet oppsto det en situasjon som førte til at de avfyrte skudd mot mannen som på dette tidspunktet kjørte en hjullaster.

Politimester Astrid Nilsen har uttalt at tjenestemennene opplevde situasjonen som livstruende, men har ikke gått nærmere inn på hva som gjorde at de avfyrte skudd.

Per-Erling Ellingsen er bonde i Lavangen, og forteller at han har kjent den avdøde hele livet. De to var både kolleger og kompiser.

– Det er helt ufattelig. Det er sånn at man ikke skjønner at det er sant, sier Ellingsen til VG.

– En veldig god kompis

Han beskriver den avdøde som snill og arbeidsom.

– Han var en veldig god kompis, han stilte alltid opp hvis man trengte hjelp eller uansett hva det skulle være. Han var i godt humør, og hadde bestandig en god replikk å komme med.

VG har vært i kontakt med flere som kjente den avdøde. De beskriver ham som et «ja-menneske» og en som alltid hjalp andre.

Ifølge Ellingsen har den avdøde bonden vært godt likt i vennegjengen.

– Jeg har jo kjent ham hele livet mitt. I ungdomsalderen var han den som trakk seg bort når det ble bråk selv om han var en sterk kar.

Lite samfunn

Lavangen er en liten kommune i Troms fylke. Rundt tusen mennesker bor her. Fungerende sokneprest i kommunen Trond Losvik, beskriver lokalmiljøet som et samfunn hvor «alle kjenner alle».

– Hele Lavangen er veldig preget av dette. Det er uforståelig, brått og brutalt, sier han til VG.

– Slik jeg kjenner «lavangsværingen» er de gode til å ta vare på hverandre. Det er fordelen med et lite sted. Men det er mange som har det tungt, og vi tenker på både han som har gått bort og familien, naboer og venner.

Losvik forteller at flere har vært innom kirken som har holdt åpent i ettermiddag.

– Vi gjør det beste vi kan for å ta vare på hverandre, og legge til rette for at folk har et sted å samles.

Bernhardt Halvorsen er tidligere ordfører og nå leder i lokallaget til Troms bondelag i Lavangen. Han sier til Salangen Nyheter at han kjente den drepte mannen godt.

– Det er helt uforståelig det som har skjedd. Jeg har ikke ord. Jeg kjente ham godt og han hadde mange baller i luften og sto på med ulike prosjekter, sier Halvorsen til avisen.

FLERE KULEHULL: Politiet avfyrte flere skudd mot mannen mens han satt i hjullasteren, under det de opplevde som en livstruende situasjon.

Flere skudd

Bilder fra stedet viser blant annet en politibil som ligger veltet over på siden. I vindusruten på døren til hjullasteren ser det ut til å være minst 13 kulehull.

– Det virker totalt unødvendig, sier Ellingsen.

De to politibetjentene som var på stedet har foreløpig ikke blitt suspendert, men de er fritatt for tjeneste og blir ivaretatt av arbeidsgiver.

Etterforskningsleder i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen skriver i en e-post til VG at de har igangsatt etterforsking av hendelsen, og at etterforskere i Troms følger opp dette.

– Vi kan ikke gi nærmere detaljer om bakgrunnen og om hendelsesforløpet så tidlig i etterforskingen. Den aktuelle bruken av tjenestevåpen og antall skudd er av de spørsmål vi undersøker, skriver han.