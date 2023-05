Brudd i forhandlingene om lakseskatten

Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier at opposisjonen har takket nei til betydelige lettelser.

Det skriver Senterpartiet sin stortingsgruppe i en pressemelding tirsdag, hvor de opplyser om brudd i forhandlingene om lakseskatten.

I pressemeldingen sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) at man må konstatere med at Sp og Ap ikke får flertall for deres løsningsskisse.

– Nå er vårt utgangspunkt at regjeringspartiene går for forslaget slik det ligger i proposisjonen. Dersom et eller flere partier heller vil sikre flertall for vår siste løsningsskisse og redusert skatt så stiller vi oss positive til det frem mot behandlingen i Stortinget. Det er rart at partier som er for mindre skatt opptrer slik at det blir mer skatt, sier Pollestad.

Tidligere tirsdag kom nyheten om at Krf trekker seg fra forhandlingene, og deretter også Høyre og Venstre.

Til VGs reporter sier Kjell Ingolf Ropstad (Krf) at de hadde et oppriktig ønske om å få til en løsning hvor skattetrykket lettet, men at dette ikke ble gjort tilstrekkelig og at det derav ikke ble et forlik.

Tidligere har også Frp og MDG trukket seg fra forhandlingene.