Trøndelag: Mann pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn

En mann i Trøndelag er pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn.

Mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet forrige uke, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Etterforskningen så langt har ført til at vedkommende er siktet for seksuelle overgrep mot to mindreårige. Politiets hovedfokus er å avdekke om det har skjedd overgrep og i hvilket omfang. Vi har også fokus på å følge opp de berørte i saken, sier politiadvokat Line Novstad Klungreseth.







Siktede er varetekstfengslet i fire uker med brev og besøksforbud.

Dette er fordi det er fare for at han ellers skal kunne forspille bevis, opplyser politiet.

– Politiet er i gang med etterforskning og den er i tidlig fase. Vi skal blant annet gjennomføre flere avhør og gå igjennom beslag, sier Klungreseth.

