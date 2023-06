UNNSKYLD! Finne, feminist, forfatter og firebarnsmor Sanna Sarromaa er kjent for å ha friske uttalelser. Men nå gikk det for langt, vedgår hun.

Kom med Utøya-stikk til Brenna – nå legger hun seg paddeflat

Det gikk en kule varmt for den frittalende lektoren og finnen Sanna Sarromaa da hun snakket om kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Du er kunnskapsminister, og du har klart å fullføre videregående skole, og utover det er din eneste kvalifikasjon at du har overlevd Utøya, sa lektor Sanna Sarromaa i den siste episoden av podkasten Wolfgang Wee.

Ordene falt i forbindelse med hennes kritikk mot regjeringens skolepolitikk. Sarromaa er blant annet kritisk til at Arbeiderpartiet går inn for å fjerne dagens omdiskuterte fraværsgrense, og mener det må mer disiplin og faste rammer til i den norske skolen.

«Alt svikter i skolen», har hun blant annet skrevet i VG, der hun er skribent med jevne mellomrom.

ARBEIDERPARTIST: Tonje Brenna har siden oktober 2021 vært kunnskapsminister. Hun har også overlevd Utøya i 2011.

Men det var Sarromaas referanse til Utøya-skytingen i 2011, der 69 mistet livet – og Brennas utdanningsnivå som fikk Twitter til å koke.

MDG-politiker og Twitter-veteran Eivind Trædal er blant dem som kastet seg over tastaturet:

– For en kvalmende blanding av nedlatenhet, ufølsomhet og ignoranse fra Sarromaa. Brenna har ganske mange flere kvalifikasjoner, skriver gruppelederen for partiets bystyregruppe i Oslo.

KRITISK: Eivind Trædal er MDG-politiker - og aktiv tvitrer.

VG har vært i kontakt med Tonje Brennas rådgiver, som opplyser at de ikke ønsker å kommentere Sarromaas uttalelser.

Men Brennas partifelle, politisk rådgiver Kristoffer Hansen i Arbeidsdepartementet, rykket ut på Twitter:

– Nå er det nok, SS. Tonje Brenna sin eneste kvalifikasjon for å bli statsråd er ikke at hun overlevde 22. juli 2011. VG, er det dette dere vil fortsette å tjene penger på?, skriver Hansen, og sikter til at Sarromaa jevnlig skriver kronikker hos VG.

Han vil ikke kommentere twitterinnlegget ytterligere.

– Gikk for langt

Men omtrent like raskt som Trædal fikk oppdatert Twitter-feeden sin, kom Sarromaa med en unnskyldning:

–Dette beklager jeg! Det ble en spissformulering som gikk for langt – og det skjønner jeg veldig godt nå som jeg holder på å lese (gråte gjennom) Brennas bok (som jeg lånte av en god venninne og Ap-politiker på lørdag), skriver hun på i kommentarfeltet på Trædals Facebookside, der han la ut den samme kritikken.

– Takk til deg som påpekte dette, Eivind – og satte meg på plass. Helt riktig!

Sarromaa understreker at episoden ble tatt opp flere uker siden:

– Og jeg snakket jo i fire timer i strekk, så man sier mye rart – selv om det selvsagt ikke er noen unnskyldning for å si dumme ting!

Unnskyld, unnskyld, unnskyld, er også ordene og tonen hos Sarromaa da VG ringer sent mandag kveld:

– Jeg legger meg helt flat og det var absolutt ikke meningen å såre noen eller gjøre vondt verre hos noen som har opplevd Utøya. Den skrekken beskriver Tonje Brenna så jævlig godt i boken sin som jeg leser nå. Den gjør et utrolig stort inntrykk på meg.

– Jeg beklager og er virkelig lei meg.

– Full av beundring

Sarromma har også fått øynene opp for Brenna den siste tiden på andre måter: Forrige uke møtte hun henne under Debatten på NRK, der tema var om skolen går i riktig retning.

– Jeg syntes at hun var helt strålende – varm, nær, tilstedeværende og skikkelig morsom. Nå er jeg egentlig bare full av beundring for Brenna – og beklager igjen! Håper at denne unnskyldningen kan aksepteres, skriver hun på Facebook.

– Ville du angret selv om det ikke kom reaksjoner?

– Det blir litt kontrafaktisk, men jeg har jeg ikke ment å gjøre vondt verre eller såre noen ofre, pårørende eller berørte. Jeg har selvsagt ikke lyst til at noe som er så vondt kommer feil ut, sier hun til VG.

Trædal: God egenskap å legge seg flat

– Det var bra å se at hun har kommet på bedre tanker. Det er jo mange som har reagert på dette utsagnet. Å kunne legge seg flat og beklage når man har gått over streken er en god egenskap, sier Trædal til VG.

– Så er det naturligvis rart å komme med en slik kommentar i første omgang. Mange av Norges fremste politikere gjennom historien har kommet langt uten høyere utdanning, og å nærmest bruke Brennas historie fra Utøya mot henne er naturligvis ikke ok. Men det er flott at Sarromaa har innsett dette selv.